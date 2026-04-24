Os fãs terão que esperar um pouco mais para acompanhar o retorno de João Fonseca às quadras. Cerca de duas horas antes do duelo, foi anunciado que o croata Marin Cilic (51º) desistiu do Masters 1000 de Madri – o que adiou a estreia do brasileiro. Nas redes sociais, a torcida no Brasil se dividiu entre lamentar o queda da partida, celebrar a classificação e zoar o rival.

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De lamentos a provocações, fãs comentam situação de Marin Cilic

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Com a vitória por W.O. por declarada, João Fonseca (31º) carimba seu passaporte diretamente para a terceira rodada da competição, alcançando seu melhor resultado na capital espanhola. Agora, aguarda a definição de sua chave para saber quem será o próximo obstáculo.

A tendência é que o brasileiro encare uma pedreira na sequência: o australiano Alex de Minaur, atual número 8 do mundo e oitavo favorito ao título. De Minaur enfrentará o vencedor do duelo entre o wildcard local Rafael Jodar e o holandês Jesper de Jong.

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Caso o confronto contra o "Demon" se confirme, será o teste definitivo para as pretensões de Fonseca no torneio. A partida colocaria frente a frente a potência do seu forehand contra a agilidade defensiva de um dos membros do Top 10 mundial.

João Fonseca em treino no Masters 1000 de Madri (Foto: Reprodução)

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