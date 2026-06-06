Andreeva x Chwalinska na final de Roland Garros; horário e onde assistir
Russa e polonesa buscam o maior título da carreira
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Imprevisível muitas vezes, o circuito mundial feminino terá uma final inédita de Grand Slam neste sábado, a partir das 10h (de Brasília). De um lado, a russa Mirra Andreeva, oitava do mundo, de 19 anos. Do outro, a polonesa Maja Chwalinska, de 24 e 114ª do ranking, a primeira qualifier na história a alcançar a decisão de Roland Garros.
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Abaixo, as campanhas das finalistas em Roland Garros:
Andreeva
1 rodada: 2 x 0 Fiona Ferro (6-3, 6-3)
2ª rodada: 2 x 1 Marina Bassols Ribera (3-6, 6-1, 6-1)
3ª rodada: Marie Bouzkova (6-3, 6-2)
Oitavas de final: 2 x 0 Jil Teichmann (6-3, 6-2)
Quartas: 2 x 0 Sorana Cirstea (6-0, 6-3)
Semifinal: 2 x 0 Marta Kostyuk (6-1, 6-3)
Campeã em Adelaide e Linz neste ano e vice em Madri, a jovem russa busca o maior título da carreira, em sua primeira final de Grand Slam. Em Paris Andreeva parou nas semifinais e quartas, nos últimos dois anos.
Chwalinska
Qualifying: 2 x 0 Alice Rame (6-0, 6-3), 2 x 0 Carole Monnet (6-0, 6-1) e 2 x 0 Suzan Lamens (7-6 (4), 7-5)
1ª rodada: 2 x 0 Qinwen Zheng (6-4, 6-0)
1ª rodada: 2 x 0 Elise Mertens (6-4, 6-0)
3ª rodada: 2 x 1 Maria Sakkari (1-6, 6-3, 6-2)
Oitavas: 2 x 0 Diane Parry (6-3, 6-2)
Quartas: 2 x 0 Anna Kalinskaya (7-6 (3), 6-3)
Semifinal: 2 x 0 Diana Shnaider 7-6 (4), 6-4
🎾 Aposte na vitória de seu tenista preferido em Roland Garros
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Mirra Andreeva (RUS) x Maja Chwalinska (POL) - Final feminina de Roland Garros 2026
📅 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Quadra Philippe Chatrier, em Paris, na França
📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (serviço de streaming)
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