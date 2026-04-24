Definido o rival de João Fonseca na terceira rodada em Madri

Depois de avançar sem precisar entrar em quadra, devido à desistência do croata Marin Cilic, João Fonseca já sabe quem enfrentará na terceira rodada do Masters 1000 de Madri. O brasileiro, cabeça de chave, que ficou de bye na primeira fase, enfrentará, no domingo, o anfitrião Rafael Jodar, 42º do mundo, que tem a mesma idade do rival (19 anos), em confronto inédito.

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Nesta sexta-feira, o espanhol desbancou ninguém menos do que o australiano Alex De Minaur, oitavo do mundo, por 6/3 e 6/1. Foi a maior vitória da carreira do jovem espanhol, a primeira contra um top 10, que o leva a um salto de 6 posições no ranking (36º).

Rival venceu o primeiro ATP neste mês

No início de abril, Jodar venceu, no ATP 250 de Marraquesh, no Marrocos, seu primeiro torneio desse nível. Semana passada, o espanhol venceu mais três jogos e só parou na semifinal do ATP 500 de Barcelona.

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Gráfico mostra feitos da carreira do espanhol Rafael Jodar (Reprodução)

Quem avançar mede forças, nas oitavas de final, com o tcheco Vit Kopriva (66º) ou o francês Arthur Rinderknech (26º).

Será a segunda vez que João Fonseca duela com um rival da nova geração no saibro espanhol. A primeira vitória do brasileiro, então aos 17 anos, em torneios desse nível foi em 2024, quando derrotou o americano Alex Michelsen, então com 19, na estreia.

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O pupilo do técnico Guilherme Teixeira volta à capital espanhola após dois bons resultados na mesma superfície, no saibro: quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo e do ATP 500 de Munique, quando perdeu, respectivamente, para o número 3 (o alemão Alexander Zverev) e o sexto do mundo, o americano Ben Shelton (que se sagrou campeão na Alemanha).

João Fonseca já sobe no ranking

Mesmo antes da estreia em Madri, João Fonseca já vai subindo duas posições no ranking mundial, assumindo o 29º lugar.

O espanhol Rafael Jodar na vitória sobre o australiano Alex de Minaur (Foto: by Javier SORIANO / AFP)



