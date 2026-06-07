Neste domingo, em uma final repleta de reviravoltas, Alexander Zverev, aos 29 anos, tirou um imenso peso das costas. Campeão olímpico, em 2021, e dono de sete troféus de Masters 1000, entre outros feitos, o alemão, enfim, venceu o primeiro Grand Slam. Em Roland Garros, o número 3 do mundo derrotou o italiano Flávio Cobolli (14º, de 24 anos), por 3 sets a 2, com paciais de 6/1, 4/6, 6/4, 6/7 (5) e 6/1, após 4h16m. O último tenista da Alemanha a triunfar em um dos quatro maiores torneios do circuito foi Boris Becker, no Australian Open de 1996.



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- Em primeiro lugar, quero parabenizar o Flávio por essas duas excelentes semanas. Tenho certeza de que vai erguer esse troféu muito em breve. Parabéns a todo o seu time, vocês merecem (vencer também) - disse o novo campeão, após o 25º da carreira



- Nessa quadra vivi as piores derrotas da minha vida e, hoje, celebro o melhor momento. Já perdemos e passamos por tanta coisa, hoje somos campeões de Grand Slam. Quero agradecer minha equipe e, também, ao meu melhor amigo, que sempre me apoia - continuou Zverev, referindo-se ao duplista brasileiro Marcelo Melo, que, emocionado, assistiu à decisão de um dos camarotes.

A emoção do alemão Alexander Zverev ao vence, em Roland Garros, o primeiro Grand Slam (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

A deste domingo foi a quarta final desse nível para o experiente alemão. Há dois anos, ele perdeu a final, em Paris, para o espanhol Carlos Alcaraz. Na temporada seguinte, foi superado pelo italiano Jannik Sinner na decisão do Australian Open. Já seu primeiro tropeço em jogo pelo título, em Slam, foi em 2020, quando acabou surpreendido pelo austríaco Dominic Thiem no US Open.



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A emoção do alemão Alexander Zverev ao vence, em Roland Garros, o primeiro Grand Slam (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)



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Gráfico mostra feitos do alemão Alexander Zverev, campeão de Roland Garros em 2026 (Reprodução)



Não por acaso, Alcaraz e Sinner venceram todos os últimos nove Slams. Dessa vez em Paris, no entanto, o espanhol, lesionado no punho direito, não participou, enquanto o italiano passou mal e parou na segunda rodada. Outro ex-campeão que buscava nova conquista foi Novak Djokovic (vencedor em 2016, 2021 e 2023), derrotado por João Fonseca na terceira fase. O experiente sérvio, de 39 anos, por sinal, foi o último a ganhar um Slam (no US Open de 2023), antes da sequência de conquistas do espanhol e do italiano.

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Coboli, por sua vez, consolado pelo rival ao fim da partida, voltará ao top 10 pela sua melhor campanha em Slams na carreira.

Gráfico mostra os campeões de Grand Slam de 2016 a 2026 (Reprodução)

Como foi a vitória de Zverev

Logo no primeiro game, o favorito quebrou o saque do adversário, de 24 anos, que nunca tinha passado das quartas de final de um Slam. Não satisfeito, Zverev repetiu a dose no quinto e precisou de apenas 35 minutos para vencer a parcial.

No sétimo game da segunda parcial, Zverev venceu o rally mais longo da final até ali (23 trocas de bolas) para salvar o primeiro break da final. Mas o italiano, que subiu de nível nesse set, conquistou a quebra no mesmo game. Sem ser ameaçado, Cobolli sacou e fechou o set, após 54 minutos.

O italiano, sacando em 15/40, saiu das cordas no quarto game do set seguinte, sacando em 1/2, salvando os dois breaks. A parcial seguia equiilbrada até que, no 10º game, Cobolli, sacando, abriu 30/0, mas levou a virada e perdeu o set.

Uma quebra no início do quarto set era tudo o que Cobolli precisava para mostrar que seguia na luta. E foi o que aconteceu. Depois, abriu 2/0 e 3/1. Zverev deu o troco no rival no sexto game, quando o italiano sacou em 3/2. Porém no game seguinte, o alemão voltou a ter o saque quebrado. Na sequência, o 14º do mundo abriu 5/3. O vice de 2024 não se entregou e, quando o adversário sacou para o set em 5/4, devolveu a segunda quebra. A dramática parcial foi para o tiebreak. O alemão abriu 3/1, o adversário virou para 6/4. Cobolli vibrou demais ao fechar no segundo set point.



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Zverev não se abateu com o revés na parcial anterior e começou a decisiva com uma quebra. Dois games depois, repetiu a dose e abriu 3/0. Sacando em seguida em 15/40, o número 3 do mundo salvou, ao todo, três breaks. O segundo deles com um smash do oponente na rede, num ponto que parecia perdido para o alemão. Dali em diante, Sasha não teve mais o saque pressionado e, enfim, soltou, com méritos, o grito de campeão de Grand Slam. O ponto final foi um smash para fora do italiano, para emoção do alemão, que se jogou no chão para celebrar o feito.