João Fonseca x Roman Safiullin tem horário definido em Wimbledon
Brasileiro enfrenta o russo Roman Safiullin nesta sexta-feira (3)
João Fonseca já sabe quando volta à quadra em Wimbledon. O brasileiro enfrenta o russo Roman Safiullin nesta sexta-feira (3), às 7h (de Brasília), pela terceira rodada do Grand Slam disputado em Londres.
O tenista de 19 anos chega embalado para o confronto após vencer o holandês Jesper de Jong por 3 sets a 0 e avançar sem perder nenhuma parcial nas duas primeiras rodadas do torneio.
O adversário será Roman Safiullin, atual 132º do ranking mundial, que veio do qualifying e eliminou o holandês Botic van de Zandschulp em uma batalha de cinco sets: 6/0, 4/6, 6/3, 3/6 e 7/6. Este será o primeiro duelo entre os dois no circuito.
Caso avance às oitavas de final, João Fonseca poderá reencontrar o sérvio Novak Djokovic. Os dois se enfrentaram recentemente na terceira rodada de Roland Garros, quando o brasileiro conquistou a maior vitória de sua carreira ao derrotar o ex-número 1 do mundo.
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Como foi a vitória de João Fonseca
Mesmo sem ter a grama como seu piso preferido, João Fonseca mostrou mais uma vez evolução na superfície. Contra Jesper de Jong, o brasileiro precisou salvar um break logo no primeiro game da partida e respondeu com um excelente desempenho no saque.
No segundo set, enfrentou quatro break points logo no segundo game e escapou de todos. Mais tarde, chegou a desperdiçar a chance de fechar a parcial quando sacava em 5/4, mas reagiu imediatamente, voltou a quebrar o serviço do holandês e confirmou o set na sequência.
Na terceira parcial, De Jong resistiu até o sétimo game, quando sofreu mais uma quebra. João administrou a vantagem e encerrou a partida com seu 12º ace, garantindo a classificação para a terceira rodada sem perder um único set no torneio.
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