João Fonseca admite superioridade de rival em Wimbledon: 'Muita pressão' Próximo torneio do número 1 do Brasil é o UTS Rio, no dia 17

Jogador de estilo agressivo, que gosta de comandar os pontos, João Fonseca viveu o outro lado da moeda nesta sexta-feira, na derrota na terceira rodada de Wimbledon. O brasileiro reconheceu a superioridade do qualifier russo Roman Safiullin (132º do mundo), que venceu por triplo 6/3.

➡️João Fonseca é dominado e para na terceira rodada de Wimbledon

➡️Veja como foi a derrota de João Fonseca na terceira rodada em Wimbledon

Gráfico mostra números da derrota de João Fonseca para Roman Safiullin em Wimbledon (Reprodução)<br><br>

- Foi um jogo duro desde o começo. Ele estava colocando muita pressão. É um cara que gosta de comandar o ponto. Ele estava indo muito bem no início dos pontos, nas devoluções de saque - admitiu o 27º do mundo.



Embora tenha desperdiçado os cinco breaks que teve ao longo da partida, o brasileiro viu o oponente ser mais preciso nos ataques: 41 a 32 nos winners (pontos vencedores).



- Acho que não joguei mal. Claro que tive algumas oportunidades durante a partida para fazer ele pensar um pouco mais e fazer jogar mais pontos. Tentei fazer o meu melhor - continuou.



Foi a segunda participação do carioca, de 19 anos, na grama britânica. E, pela segunda temporada seguida, alcançou a terceira rodada:



- Acho que foi mais uma grande campanha aqui. Estou melhorando na grama, e isso me motiva a continuar. Agora é descansar e seguir em frente. Acredito que tenho capacidade de jogar bem na grama. Tenho que melhorar, com certeza, mas quem sabe um dia vai ser o meu piso favorito.



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João Fonseca em ação no Maracanãzinho

O próximo torneio do número 1 do Brasil será o UTS Rio, que não conta pontos para o ranking. No dia 17 de julho, o anfitrião enfrenta o australiano Nick Kirgyos e o australiano Tallon Griekspoor.



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