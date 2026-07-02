João Fonseca x Safiullin: horário e onde assistir à terceira rodada de Wimbledon Brasileiro entra na grama pela terceira rodada do Grand Slam britânico

João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira (3) em busca de uma vaga nas oitavas de final de Wimbledon. O brasileiro enfrenta o russo Roman Safiullin pela terceira rodada do Grand Slam britânico às 7h (de Brasília). A partida será disputada às 7h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming. O Lance! acompanha em tempo real.

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Caso avance às oitavas de final, João Fonseca poderá reencontrar o sérvio Novak Djokovic. Os dois se enfrentaram recentemente na terceira rodada de Roland Garros, quando o brasileiro conquistou a maior vitória de sua carreira ao derrotar o ex-número 1 do mundo.

➡️ João Fonseca x Roman Safiullin tem horário definido em Wimbledon

Como foi a vitória de João Fonseca na segunda rodada

Mesmo sem ter a grama como seu piso preferido, João Fonseca mostrou mais uma vez evolução na superfície. Contra Jesper de Jong, o brasileiro precisou salvar um break logo no primeiro game da partida e respondeu com um excelente desempenho no saque.

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No segundo set, enfrentou quatro break points logo no segundo game e escapou de todos. Mais tarde, chegou a desperdiçar a chance de fechar a parcial quando sacava em 5/4, mas reagiu imediatamente, voltou a quebrar o serviço do holandês e confirmou o set na sequência.

Na terceira parcial, De Jong resistiu até o sétimo game, quando sofreu mais uma quebra. João administrou a vantagem e encerrou a partida com seu 12º ace, garantindo a classificação para a terceira rodada sem perder um único set no torneio.

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João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

Rival furou o qualifying

Ex-número 2 do mundo juvenil, Safiullin furou o qualifying na edição atual em Londres. E, na estreia na chave principal, conquistou uma das maiores vitórias da carreira, sobre o compatriota Andrey Rublev, ex-top 5 e atual 13º.

Na temporada atual, esse é apenas o segundo Slam de Roman. Em maio, após furar o qualifying, o russo perdeu na estreia de Roland Garros para o norueguês Casper Ruud, que viria a ser derrotado por João Fonseca nas oitavas de final.

João Fonseca x Roman Safiullin

Wimbledon - 3ª rodada

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho, em torno das 7h (de Brasília)

📍Local: Quadra 2.

📺Onde assistir: ESPN e Disney+

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca

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