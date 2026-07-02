logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

João Fonseca x Safiullin: horário e onde assistir à terceira rodada de Wimbledon

Brasileiro entra na grama pela terceira rodada do Grand Slam britânico

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 20:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca bate de direita na estreia de Wimbledon contra o espanhol Agut
João Fonseca bate de direita na estreia de Wimbledon contra o espanhol Agut (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira (3) em busca de uma vaga nas oitavas de final de Wimbledon. O brasileiro enfrenta o russo Roman Safiullin pela terceira rodada do Grand Slam britânico às 7h (de Brasília). A partida será disputada às 7h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming. O Lance! acompanha em tempo real.

continua após a publicidade
  • João Fonseca em treino em Wimbledon

    João Fonseca x Roman Safiullin tem horário definido em Wimbledon

    Tênis
    Há 4 horas
  • Russo Roman Safiullin devolve de backhand na vitória sobre Rublev em Wimbledon

    Próximo rival de João Fonseca protagonizou feito raro em Wimbledon

    Tênis
    Há 1 dia
  • João Fonseca se agacha em jogo de duplas em Halle

    Domínio de João Fonseca em Wimbledon choca: ‘Já vi o suficiente’

    Tênis
    Há 1 dia

    • Caso avance às oitavas de final, João Fonseca poderá reencontrar o sérvio Novak Djokovic. Os dois se enfrentaram recentemente na terceira rodada de Roland Garros, quando o brasileiro conquistou a maior vitória de sua carreira ao derrotar o ex-número 1 do mundo.

    ➡️ João Fonseca x Roman Safiullin tem horário definido em Wimbledon

    Como foi a vitória de João Fonseca na segunda rodada

    Mesmo sem ter a grama como seu piso preferido, João Fonseca mostrou mais uma vez evolução na superfície. Contra Jesper de Jong, o brasileiro precisou salvar um break logo no primeiro game da partida e respondeu com um excelente desempenho no saque.

    continua após a publicidade
  • Austrália e Egito se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Austrália x Egito: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 5 horas
  • Cristiano Ronaldo em chegada para partida entre Portugal x Croácia

    Irmã de Cristiano Ronaldo faz revelação sobre futuro do atacante: 'Aproveitem'

    Copa do Mundo 2026
    Há 37 minutos
  • Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo

    Imprensa esportiva dos EUA critica arbitragem de Raphael Claus: 'Horrível'

    Copa do Mundo
    Há 14 minutos

    • No segundo set, enfrentou quatro break points logo no segundo game e escapou de todos. Mais tarde, chegou a desperdiçar a chance de fechar a parcial quando sacava em 5/4, mas reagiu imediatamente, voltou a quebrar o serviço do holandês e confirmou o set na sequência.

    Na terceira parcial, De Jong resistiu até o sétimo game, quando sofreu mais uma quebra. João administrou a vantagem e encerrou a partida com seu 12º ace, garantindo a classificação para a terceira rodada sem perder um único set no torneio.

    continua após a publicidade
    João Fonseca comemorando após conquistar vitória na estreia de Wimbledon
    João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

    Rival furou o qualifying

    Ex-número 2 do mundo juvenil, Safiullin furou o qualifying na edição atual em Londres. E, na estreia na chave principal, conquistou uma das maiores vitórias da carreira, sobre o compatriota Andrey Rublev, ex-top 5 e atual 13º.

    Na temporada atual, esse é apenas o segundo Slam de Roman. Em maio, após furar o qualifying, o russo perdeu na estreia de Roland Garros para o norueguês Casper Ruud, que viria a ser derrotado por João Fonseca nas oitavas de final.

    João Fonseca x Roman Safiullin
    Wimbledon - 3ª rodada

    📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho, em torno das 7h (de Brasília)
    📍Local: Quadra 2.
    📺Onde assistir: ESPN e Disney+

    🎾 Aposte na vitória de João Fonseca
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    João Fonseca em treino em Wimbledon

    Tênis

    João Fonseca x Roman Safiullin tem horário definido em Wimbledon

    Há 5 horas
    João Fonseca cerra o punho na vitória na segunda rodada em Wimbledon

    Tênis

    João Fonseca manda recado após segunda vitória em Wimbledon: 'Focado'

    Há 1 dia
    Russo Roman Safiullin devolve de backhand na vitória sobre Rublev em Wimbledon

    Tênis

    Próximo rival de João Fonseca protagonizou feito raro em Wimbledon

    Há 1 dia
    João Fonseca se agacha em jogo de duplas em Halle

    Tênis

    Domínio de João Fonseca em Wimbledon choca: 'Já vi o suficiente'

    Há 1 dia
    João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

    Tênis

    João Fonseca vence em Wimbledon e fica perto de novo duelo com Djokovic

    Há 1 dia
    João Fonseca devolve a bola contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon

    Tênis

    Veja a vitória de João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    João Fonseca saca na vitória na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut

    João Fonseca x De Jong na segunda rodada de Wimbledon; horário e onde assistir

    De faixa branca no cabelo e top branco, Serena Williams leva o dedo indicador esquerdo ao rosto em partida de Wimbledon

    De volta às competições, Serena Williams cai na primeira rodada em Wimbledon

    João Fonseca em ação em Wimbledon

    Especialistas da ESPN projetam duelo de João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon

    João Fonseca devolve a bola contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon

    Antigo algoz será próximo adversário de João Fonseca em Wimbledon

    João Fonseca durante o jogo contra Roberto Bautista na estreia de Wimbledon

    João Fonseca, sobre estreia em Wimbledon: 'Grama é difícil'

    Tenista holandês Jesper de Jong estica os braços em vitória em Roland Garros

    João Fonseca vai conhecer na terça o próximo rival em Wimbledon

    João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

    Europeus reagem à vitória de João Fonseca em Wimbledon: 'Uma ameaça'

    João Fonseca se agacha em jogo de duplas em Halle

    Atuação de João Fonseca em Wimbledon divide opiniões: 'Não suporto'

    João Fonseca saca na vitória na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut

    João Fonseca se impõe e vence a estreia em Wimbledon

    João Fonseca devolve a bola contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon

    Veja a vitória de João Fonseca na estreia de Wimbledon

    O brasileiro João Fonseca reage após um ponto em partida contra o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)

    João Fonseca estreia em Wimbledon; horário e onde assistir

    Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon

    Hepta em Wimbledon, Djokovic relembra derrota para João Fonseca

    João Fonseca em treino em Wimbledon

    João Fonseca prevê estreia complicada em Wimbledon