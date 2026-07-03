João Fonseca é dominado e se despede na terceira rodada de Wimbledon
Brasileiro repete campanha de 2025 na grama britânica
Depois de duas partidas sem perder sets, João Fonseca se viu diante de um roteiro totalmente oposto, nesta sexta-feira, na terceira rodada de Wimbledon. O brasileiro foi dominado desde o começo e caiu diante do qualifier russo Roman Safiullin (132º do mundo e ex-top 36), por 3 sets a 0, por triplo 6/3.
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Com o revés, o número 1 do Brasil e 27 do mundo se despede na terceira rodada de Londres, como ano passado. Naquela ocasião, o algoz foi o chileno Nicolas Jarry, que também veio do qualifying.
Safiullin, que chegou às quartas de final em 2023, enfrenta, nas oitavas de final, o heptacampeão Novak Djokovic ou o francê (8º) s Arthur Rinderknech (28º).
Como foi a derrota de João Fonseca
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Nesta sexta-feira, as ótimas devoluções do russo foram minando, pouco a pouco, as esperanças do número 1 do Brasil, que desperdiçou todas as cinco bolas de break que teve na partida. Logo no terceiro game, o brasileiro jogou o rival nas cordas. Safiullin, no entanto, sacando em 15/40, encaixou ótimos serviços e salvou os dois breaks. Três games depois, o russo aproveitou a segunda chance que teve para se impor no saque do adversário. Em seguida, sacou para abrir 5/2. João ainda saiu de 0/40, salvou os três primeiros breaks no sétimo game. Porém, na sequência, o russo confirmou o serviço e fechou a parcial inicial.
No segundo set, João sequer teve chance de quebrar o saque do adversário. E, logo no terceiro game, teve que sair das cordas para salvar o primeiro break. Mas, no sétimo game, voltou a ser quebrado. Não satisfeito, o russo repetiu a dose no último game, fechando a parcial.
João Fonseca só foi voltar a ameaçar o serviço do rival no terceiro game do set seguinte. Com ótimos serviços, o russo saiu de 15/40 e salvou os dois breaks. Mas a tônica do jogo era o brasileiro tentando salvar os breaks. No sexto game, João salvou três, mas, na quarta chance que teve, o quadrifinalista de 2023 voltou a levar a melhor. Três games depois, o ex-número 36 do mundo fechou o jogo e avançou.
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