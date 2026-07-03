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João Fonseca é dominado e se despede na terceira rodada de Wimbledon

Brasileiro repete campanha de 2025 na grama britânica

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 09:21
Atualizado há 0 minutos
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João Fonseca gesticula na partida contra o russo Roman Safiullin em Wimbledon
João Fonseca gesticula na partida contra o russo Roman Safiullin em Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Depois de duas partidas sem perder sets, João Fonseca se viu diante de um roteiro totalmente oposto, nesta sexta-feira, na terceira rodada de Wimbledon. O brasileiro foi dominado desde o começo e caiu diante do qualifier russo Roman Safiullin (132º do mundo e ex-top 36), por 3 sets a 0, por triplo 6/3.

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    Com o revés, o número 1 do Brasil e 27 do mundo se despede na terceira rodada de Londres, como ano passado. Naquela ocasião, o algoz foi o chileno Nicolas Jarry, que também veio do qualifying.

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    Safiullin, que chegou às quartas de final em 2023, enfrenta, nas oitavas de final, o heptacampeão Novak Djokovic ou o francê (8º) s Arthur Rinderknech (28º).

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    • Nesta sexta-feira, as ótimas devoluções do russo foram minando, pouco a pouco, as esperanças do número 1 do Brasil, que desperdiçou todas as cinco bolas de break que teve na partida. Logo no terceiro game, o brasileiro jogou o rival nas cordas. Safiullin, no entanto, sacando em 15/40, encaixou ótimos serviços e salvou os dois breaks. Três games depois, o russo aproveitou a segunda chance que teve para se impor no saque do adversário. Em seguida, sacou para abrir 5/2. João ainda saiu de 0/40, salvou os três primeiros breaks no sétimo game. Porém, na sequência, o russo confirmou o serviço e fechou a parcial inicial.

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    No segundo set, João sequer teve chance de quebrar o saque do adversário. E, logo no terceiro game, teve que sair das cordas para salvar o primeiro break. Mas, no sétimo game, voltou a ser quebrado. Não satisfeito, o russo repetiu a dose no último game, fechando a parcial.

    João Fonseca só foi voltar a ameaçar o serviço do rival no terceiro game do set seguinte. Com ótimos serviços, o russo saiu de 15/40 e salvou os dois breaks. Mas a tônica do jogo era o brasileiro tentando salvar os breaks. No sexto game, João salvou três, mas, na quarta chance que teve, o quadrifinalista de 2023 voltou a levar a melhor. Três games depois, o ex-número 36 do mundo fechou o jogo e avançou.

    João Fonseca devolve de forehand contra o russo Safiullin em Wimbledon
    João Fonseca devolve de forehand contra o russo Safiullin em Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
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