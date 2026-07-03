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AO VIVO: Siga João Fonseca x Roman Safiullin na 3ª rodada de Wimbledon

Se avançar, brasileiro deve reencontrar Djokovic nas oitavas de final

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 06:30
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João Fonseca devolve de esquerda contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon
João Fonseca devolve de esquerda contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

João Fonseca, aos 19 anos, enfrenta, nesta sexta-feira, o qualifier russo Roman Safiullin (ex-36 do mundo e atual 132º), pela terceira rodada de Wimbledon. Enquanto o rival, de 28 anos, chegou às quartas de final em 2023, o brasileiro, 27º do ranking, tenta inédita vaga às oitavas de final na grama britânica. O Lance! acompanha o novo duelo de João Fonseca, que começa às 7h (de Brasília), ao vivo.

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    Tal como aconteceu em Roland Garros, em junho, o heptacampeão Novak Djokovic pode cruzar o caminho do número 1 do Brasil. Nesta sexta, às 9h30 (de Brasília), na quadra central, o sérvio enfrenta o francês Arthur Rinderknech (28º). Caso vençam a terceira rodada, o brasileiro reencontra o atual número 8 do mundo nas oitavas.

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    Em Paris, João Fonseca conquistou, contra o ex-número 1 do mundo e então quarto do ranking a maior vitória da carreira e de virada, após estar perdendo por dois sets a 0. Foi o segundo triunfo do jovem brasileiro, de 19 anos, contra tenistas do top 10.

    Rival de Djokovic nesta sexta, Rinderknech enfrentou João Fonseca duas vezes neste ano. E duas de suas 14 derrotas até aqui foram para o brasileiro, ambas no saibro: no Masters 1000 de Monte Carlo e no ATP 500 de Munique.

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    Nesta semana, em Wimbledon, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira alcançou a terceira rodada após vitórias por sets diretos. Na estreia, o brasileiro despachou o espanhol Robert Bautista-Agut, semifinalista em 2019 e ex-número 9 do mundo. Há dois dias, o triunfo foi sobre o holandês Jesper De Jong.

    Ano passado, o carioca debutou em Londres alcançando a terceira rodada.

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    Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Jesper De Jong em Wimbledon
    Gráfico mostra números da vitória do número 1 do Brasil sobre Jesper De Jong em Wimbledon (Reprodução)
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