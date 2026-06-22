João Fonseca volta ao Rio de Janeiro para disputar torneio no Maracanãzinho Brasileiro disputará a primeira edição do UTS Rio, entre 16 e 18 de julho

João Fonseca está de volta ao Rio de Janeiro. Principal nome do tênis brasileiro na atualidade, o jovem foi confirmado como uma das grandes atrações da primeira edição do UTS Rio, torneio criado pelo treinador Patrick Mouratoglou. O evento será disputado entre os dias 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho.

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A participação marca o retorno de João Fonseca à capital fluminense em um dos momentos mais marcantes de sua carreira. O brasileiro chega embalado pela campanha histórica em Roland Garros, onde alcançou um dos maiores resultados da carreira e chamou a atenção do mundo do tênis ao derrotar Novak Djokovic.

O UTS (Ultimate Tennis Showdown) é conhecido por apresentar um formato inovador, com regras diferentes do circuito tradicional, partidas mais dinâmicas e forte interação com o público. Criado por Patrick Mouratoglou, ex-treinador de Serena Williams, o torneio busca aproximar o esporte de novos fãs e proporcionar uma experiência diferenciada para atletas e espectadores.

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A edição do Rio de Janeiro será a primeira realizada na cidade e promete reunir grandes nomes do circuito internacional. Com João Fonseca confirmado, a expectativa é de casa cheia no Maracanãzinho para acompanhar de perto o principal talento do tênis brasileiro.

A programação do UTS Rio acontece entre os dias 16 e 18 de julho.

João Fonseca saca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

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