logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

João Fonseca volta ao Rio de Janeiro para disputar torneio no Maracanãzinho

Brasileiro disputará a primeira edição do UTS Rio, entre 16 e 18 de julho

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 12:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca comemora ponto na partida contra Casper Ruud
João Fonseca comemora ponto na partida contra Casper Ruud (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

João Fonseca está de volta ao Rio de Janeiro. Principal nome do tênis brasileiro na atualidade, o jovem foi confirmado como uma das grandes atrações da primeira edição do UTS Rio, torneio criado pelo treinador Patrick Mouratoglou. O evento será disputado entre os dias 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho.

continua após a publicidade
  • João Fonseca na vitória sobre o norueguês Casper Ruud em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

    João Fonseca atinge melhor marca da carreira no ranking de duplas

    Tênis
    Há 22 horas
  • João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

    Qual o próximo torneio de João Fonseca? Veja quando o brasileiro volta à quadra

    Tênis
    Há 1 dia
  • O brasileiro João Fonseca deixa a quadra após perder para o tcheco Jakub Mensik ao final da partida de quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)

    Quanto João Fonseca ganhou com o vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle?

    Tênis
    Há 1 dia

    • ➡️João Fonseca na final de duplas: veja os melhores lances do vice-campeonato em Halle

    A participação marca o retorno de João Fonseca à capital fluminense em um dos momentos mais marcantes de sua carreira. O brasileiro chega embalado pela campanha histórica em Roland Garros, onde alcançou um dos maiores resultados da carreira e chamou a atenção do mundo do tênis ao derrotar Novak Djokovic.

    O UTS (Ultimate Tennis Showdown) é conhecido por apresentar um formato inovador, com regras diferentes do circuito tradicional, partidas mais dinâmicas e forte interação com o público. Criado por Patrick Mouratoglou, ex-treinador de Serena Williams, o torneio busca aproximar o esporte de novos fãs e proporcionar uma experiência diferenciada para atletas e espectadores.

    continua após a publicidade

    ➡️Quanto João Fonseca ganhou com o vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle?

    A edição do Rio de Janeiro será a primeira realizada na cidade e promete reunir grandes nomes do circuito internacional. Com João Fonseca confirmado, a expectativa é de casa cheia no Maracanãzinho para acompanhar de perto o principal talento do tênis brasileiro.

    A programação do UTS Rio acontece entre os dias 16 e 18 de julho.

    João Fonseca saca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    João Fonseca saca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

    🎾 Aposte na vitória do seu tenista favorito
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Mais EsportesSerena Williams confirma retorno para disputar Grand Slam após quatro anosHá 19 horas
    João Fonseca na vitória sobre o norueguês Casper Ruud em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
    TênisJoão Fonseca atinge melhor marca da carreira no ranking de duplasHá 22 horas
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
    TênisQual o próximo torneio de João Fonseca? Veja quando o brasileiro volta à quadraHá 1 dia
    O brasileiro João Fonseca deixa a quadra após perder para o tcheco Jakub Mensik ao final da partida de quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)
    TênisQuanto João Fonseca ganhou com o vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle?Há 1 dia
    TênisJoão Fonseca é vice-campeão de duplas no ATP 500 de HalleHá 1 dia
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    TênisJoão Fonseca na final de duplas: veja os melhores lances do vice-campeonato em HalleHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Daniel Altmaier e João Fonseca comemoram vitória no ATP 500 de Halle
    João Fonseca vence e avança à final das duplas em Halle
    O brasileiro João Fonseca reage após um ponto em partida contra o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)
    João Fonseca garante feito inédito em Wimbledon
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    Veja os lances da vitória de João Fonseca na semi de duplas em Halle
    Daniel Altmaier e João Fonseca disputam o torneio de duplas no ATP 500 de Halle
    João Fonseca joga semifinal de duplas em Halle; horário e onde assistir
    Suíço Leandro Riedi em ação no US Open (Reprodução)
    Brasil x Suíça: confira os prováveis rivais da seleção
    João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    Semifinal de João Fonseca nas duplas do ATP de Halle é adiada
    João Fonseca e Daniel Altmaier estão nas semifinais do ATP 500 de Halle (Foto: ATP Halle)
    João Fonseca disputa semifinal de duplas em Halle; veja horário e onde assistir
    João Fonseca em treino da Copa Davis em fevereiro, na França (Divulgação/CBT)
    João Fonseca de volta para casa? Brasil enfrenta Suíça pela Copa Davis no Rio de Janeiro
    joao fonseca tenis
    Definidos horário e adversário de João Fonseca no ATP de Halle
    João Fonseca e Daniel Altmaier no ATP 500 de Halle (Foto: Reprodução)
    João Fonseca avança às semifinais de duplas em Halle; veja como foi
    O brasileiro João Fonseca reage após um ponto em partida contra o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)
    João Fonseca iguala melhor ranking da carreira após ATP de Halle
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    Saiba quanto João Fonseca faturou após eliminação no ATP de Halle
    João Fonseca em jogo contra Casper Ruud nas quartas de final de Roland Garros (Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP)
    João Fonseca sofre na grama e cai na estreia do ATP de Halle