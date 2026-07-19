Djokovic se arrepende de conselhos a Sinner: 'Cometi um erro' O sérvio relembrou dicas dadas ao italiano em 2023, ano em que o retrospecto virou a favor do atual número 1 do mundo

Em um vídeo que repercutiu nas redes sociais, o tenista sérvio Novak Djokovic demonstrou bom humor ao comentar sobre a evolução do atual número 1 do mundo, Jannik Sinner. O dono de 24 títulos de Grand Slam brincou que "cometeu um erro" ao dar conselhos detalhados ao italiano no passado.

De acordo com Djokovic, as dicas foram compartilhadas logo após ele derrotar Sinner no torneio de Wimbledon em 2023. Na ocasião, o veterano apontou as fraquezas, pontos fortes e os aspectos que o jovem precisava trabalhar em seu jogo. "Depois disso, ele me derrota todo ano em Wimbledon. Acho que cometi um erro. Não sei", ironizou o sérvio aos risos.

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A descontração de Djokovic reflete a mudança no retrospecto entre os dois atletas: desde aquele confronto em 2023, Sinner e Djokovic se enfrentaram nove vezes, com ampla vantagem para o italiano, que venceu sete desses duelos. Antes desse confronto, o italiano havia perdido os dois duelos disputados entre os dois tenistas. Em Wimbledon, o sérvio, que havia levado a melhor em 2022 e 2023, perdeu as duas outras vezes que se enfrentaram, em 2025 e 2026.

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🗣️ Novak Djokovic sur Jannik Sinner : « Je lui ai donné tout ce que j'avais remarqué : ses faiblesses, ses points forts, les aspects à travailler…



Trois ans après, il m'a battu à Wimbledon chaque fichue année ! Peut-être que j'ai fait une erreur. » 😂 pic.twitter.com/v0oELYZns4 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) July 19, 2026

Como foi a eliminação de Djokovic em Wimbledon?

Novak Djokovic, aos 39 anos, teve adiado, mais uma vez, o sonho de ampliar recorde de 24 títulos de Grand Slam. Tal como o que aconteceu na edição de 2025, o heptacampeão sérvio perdeu por 3 sets a 0 a semifinal de Wimbledon para o italiano Jannik Sinner, dessa vez por triplo 6/4.

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Djokovic buscava a segunda final de Slam neste ano. No dia 1º de fevereiro, ele perdeu para Carlos Alcaraz a decisão do Australian Open. Já em Roland Garros, em maio, o sérvio parou na terceira rodada, superado pelo brasileiro João Fonseca.

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