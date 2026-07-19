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Djokovic se arrepende de conselhos a Sinner: 'Cometi um erro'

O sérvio relembrou dicas dadas ao italiano em 2023, ano em que o retrospecto virou a favor do atual número 1 do mundo

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
19/07/2026 12:52
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Jannik Sinner e Novak Djokovic sorriem após treino em Wimbledon de 2025 (Foto: Divulgação)
Jannik Sinner e Novak Djokovic sorriem após treino em Wimbledon de 2025 (Foto: Divulgação)

Em um vídeo que repercutiu nas redes sociais, o tenista sérvio Novak Djokovic demonstrou bom humor ao comentar sobre a evolução do atual número 1 do mundo, Jannik Sinner. O dono de 24 títulos de Grand Slam brincou que "cometeu um erro" ao dar conselhos detalhados ao italiano no passado.

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    • De acordo com Djokovic, as dicas foram compartilhadas logo após ele derrotar Sinner no torneio de Wimbledon em 2023. Na ocasião, o veterano apontou as fraquezas, pontos fortes e os aspectos que o jovem precisava trabalhar em seu jogo. "Depois disso, ele me derrota todo ano em Wimbledon. Acho que cometi um erro. Não sei", ironizou o sérvio aos risos.

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    A descontração de Djokovic reflete a mudança no retrospecto entre os dois atletas: desde aquele confronto em 2023, Sinner e Djokovic se enfrentaram nove vezes, com ampla vantagem para o italiano, que venceu sete desses duelos. Antes desse confronto, o italiano havia perdido os dois duelos disputados entre os dois tenistas. Em Wimbledon, o sérvio, que havia levado a melhor em 2022 e 2023, perdeu as duas outras vezes que se enfrentaram, em 2025 e 2026.

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    • Como foi a eliminação de Djokovic em Wimbledon?

    Novak Djokovic, aos 39 anos, teve adiado, mais uma vez, o sonho de ampliar recorde de 24 títulos de Grand Slam. Tal como o que aconteceu na edição de 2025, o heptacampeão sérvio perdeu por 3 sets a 0 a semifinal de Wimbledon para o italiano Jannik Sinner, dessa vez por triplo 6/4.

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    Djokovic buscava a segunda final de Slam neste ano. No dia 1º de fevereiro, ele perdeu para Carlos Alcaraz a decisão do Australian Open. Já em Roland Garros, em maio, o sérvio parou na terceira rodada, superado pelo brasileiro João Fonseca.

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