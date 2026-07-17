AO VIVO: acompanhe os jogos de João Fonseca e Guto Miguel no UTS Rio
Brasileiros entram em quadra nesta sexta (17), em torneio no Maracanãzinho
O Brasil promete ter uma sexta-feira (17) agitada no UTS Rio 2026 com os jogos de João Fonseca e Guto Miguel. O líder do ranking mundial juvenil enfrenta o americano Brandon Nakashima às 18h (de Brasília), abrindo o segundo dia de competição. Na sequência, o número 27 do mundo estreia contra o holandês Tallon Griekspoor, às 19h, e fecha o dia em duelo com o australiano Nick Kyrgios, às 21h. Acompanhe em tempo real com o Lance!
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Acompanhe as partidas
Guto Miguel (BRA) 3 x 2 Brandon Nakashima (EUA)
|Jogadores
|Placar
|1º quarto
|2º quarto
|3º quarto
|4º quarto
|5º quarto
Guto Miguel
3
13
19
12
11
2
Nakashima
2
12
8
18
14
0
5º QUARTO
- Nakashima erra a devolução, e Guto vence na "morte súbita"! 2 a 0
- Erro de Nakashima e match point para Guto Miguel: 1 a 0
4º QUARTO
- Guto erra com a direita, e Nakashima empata o jogo: 14 a 11
- Nakashima saca na rede: 13 a 11
- Guto arrisca o winner, mas manda na rede e desperdiça o bônus: 12 a 10
- Que rali! Guto manda um forehand no fundo e evita o uso do bônus de Nakashima: 9 a 8
- Guto Miguel passa à frente após erro do adversário: 8 a 7
- Nakashima vence rali de 17 segundos: 2 a 1
3º QUARTO
- Guto saca para fora no primeiro quarter point, e Nakashima vence o período: 18 a 12
- Após troca intensa, Guto ganha três pontos em bola fora de Nakashima: 14 a 9
- Com erro de Guto Miguel, Nakashima soma três pontos via carta bônus: 11 a 6
- Nakashima manda um smash no fundo da quadra: 4 a 3
- Guto erra o saque: 2 a 2
2º QUARTO
- Nakashima manda na rede, e Guto leva o primeiro quarter point! 19 a 8
- Com um backhand na paralela, Guto complica Nakashima: 14 a 5
- Nakashima erra a devolução, e Guto soma três pontos com o bônus: 11 a 5
- Guto devolve o saque de Nakashima por fora da rede e pontua: 7 a 5
- Nakashima erra o saque: 2 a 2
- Após trocas de bolas, Nakashima manda um backhand na rede: 2 a 1
1º QUARTO
- Após grande rali, Nakashima manda para fora, e Guto Miguel vira o quarto! 13 a 12
- Erro de Nakashima: 12 a 12
- Guto manda um forehand no fundo: 12 a 11
- Guto aplica smash e desconta em ponto que Nakashima tinha o bônus: 10 a 8
- Guto Miguel levanta a torcida após erros de Nakashima: 9 a 7
- Guto aciona a carta bônus, mas Nakashima devolve o saque na fita e pontua: 9 a 3
- Guto chega a três erros não forçados: 6 a 2
- Após cerca de 15 segundos de rali, Nakashima pontua: 1 a 0
PRÉ-JOGO
- Jogadores sendo apresentados para o Maracanãzinho. Vai começar!
- Brandon Nakashima, adversário do líder do ranking mundial juvenil, também vem de vitória no primeiro compromisso pelo torneio. O americano bateu o argentino Francisco Cerúndolo, que tem o melhor ranking entre os competidores, por 3 quartos a 1.
- Guto Miguel volta à quadra do Maracanãzinho para confirmar vaga no final four do UTS Rio. Com direito a "morte súbita", o brasileiro venceu Nick Kyrgios por 3 quartos a 2 em sua estreia na competição, na última quinta-feira (16).
➡️ Guto Miguel vence estreia no UTS Rio e projeta duelo com João Fonseca
Entenda as regras do UTS Rio
Primeiro evento de tênis no Maracanãzinho desde 2012, o UTS (Ultimate Tennis Showdown) Rio traz várias novidades. Uma delas está na contagem de tempo para a realização dos quartos (e não sets): oito minutos para cada um.
Ao final dos oito minutos, acontece o "quarter point", ocasião em que o atleta que estiver liderando a parcial precisará vencer apenas mais um ponto. Caso o período esteja empatado, quem ganhar o ponto seguinte sai como vencedor. É preciso ganhar três quartos para vencer o jogo. Caso haja empate em 2 a 2 no placar geral, quem vencer os próximos dois pontos leva a partida.
Diferente do que ocorre nas competições tradicionais, cada jogada vale um ponto no UTS. O tempo entre cada ponto é de apenas 15 segundos, 10 a menos que o habitual. Outra mudança é que não existe aquecimento, assim como o segundo saque. Ou seja, os jogadores entram em quadra e logo começam a disputa, e o número de aces costuma ser bem mais reduzido pelo fato de cada tenista ter direito a um saque por ponto.
Cada atleta tem direito a uma carta bônus por quarto, que triplica o ponto seguinte se for vencido por quem escolheu utilizar o recurso. Para ativá-la, é preciso acionar um botão no meio da quadra.
O público presente no Maracanãzinho poderá interagir com os jogadores durante a partida. Nos torneios do circuito profissional, os torcedores só podem se manifestar após os pontos.
➡️ No UTS Rio, João Fonseca busca a segunda maior premiação do ano
Programação do UTS Rio 2026
Sexta-feira (17/07)
18h - Guto Miguel (BRA) x Brandon Nakashima (EUA)
19h - João Fonseca (BRA) X Tallon Griekspoor (HOL)
20h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Cameron Norrie (ING)
21h - João Fonseca (BRA) x Nick Kyrgios (AUS)
Sábado (18/07)
12h - Início das semifinais
16h - Final
Onde assistir
O UTS Rio 2026 tem transmissão ao vivo do SporTV 3 (TV por assinatura) e da GE TV (YouTube).
🎾 Aposte na vitória de seu tenista preferido
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