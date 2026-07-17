AO VIVO: acompanhe os jogos de João Fonseca e Guto Miguel no UTS Rio Brasileiros entram em quadra nesta sexta (17), em torneio no Maracanãzinho

O Brasil promete ter uma sexta-feira (17) agitada no UTS Rio 2026 com os jogos de João Fonseca e Guto Miguel. O líder do ranking mundial juvenil enfrenta o americano Brandon Nakashima às 18h (de Brasília), abrindo o segundo dia de competição. Na sequência, o número 27 do mundo estreia contra o holandês Tallon Griekspoor, às 19h, e fecha o dia em duelo com o australiano Nick Kyrgios, às 21h. Acompanhe em tempo real com o Lance!

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Acompanhe as partidas

Guto Miguel (BRA) 3 x 2 Brandon Nakashima (EUA)

Jogadores Placar 1º quarto 2º quarto 3º quarto 4º quarto 5º quarto Guto Miguel 3 13 19 12 11 2 Nakashima 2 12 8 18 14 0

5º QUARTO

Nakashima erra a devolução, e Guto vence na "morte súbita"! 2 a 0 Erro de Nakashima e match point para Guto Miguel: 1 a 0

4º QUARTO

Guto erra com a direita, e Nakashima empata o jogo: 14 a 11

Nakashima saca na rede: 13 a 11

Guto arrisca o winner, mas manda na rede e desperdiça o bônus: 12 a 10

Que rali! Guto manda um forehand no fundo e evita o uso do bônus de Nakashima: 9 a 8

Guto Miguel passa à frente após erro do adversário: 8 a 7

Nakashima vence rali de 17 segundos: 2 a 1

3º QUARTO

Guto saca para fora no primeiro quarter point, e Nakashima vence o período: 18 a 12 Após troca intensa, Guto ganha três pontos em bola fora de Nakashima: 14 a 9 Com erro de Guto Miguel, Nakashima soma três pontos via carta bônus: 11 a 6 Nakashima manda um smash no fundo da quadra: 4 a 3 Guto erra o saque: 2 a 2

2º QUARTO

Nakashima manda na rede, e Guto leva o primeiro quarter point! 19 a 8 Com um backhand na paralela, Guto complica Nakashima: 14 a 5 Nakashima erra a devolução, e Guto soma três pontos com o bônus: 11 a 5 Guto devolve o saque de Nakashima por fora da rede e pontua: 7 a 5 Nakashima erra o saque: 2 a 2 Após trocas de bolas, Nakashima manda um backhand na rede: 2 a 1

1º QUARTO

Após grande rali, Nakashima manda para fora, e Guto Miguel vira o quarto! 13 a 12 Erro de Nakashima: 12 a 12 Guto manda um forehand no fundo: 12 a 11 Guto aplica smash e desconta em ponto que Nakashima tinha o bônus: 10 a 8 Guto Miguel levanta a torcida após erros de Nakashima: 9 a 7 Guto aciona a carta bônus, mas Nakashima devolve o saque na fita e pontua: 9 a 3 Guto chega a três erros não forçados: 6 a 2 Após cerca de 15 segundos de rali, Nakashima pontua: 1 a 0

Guto Miguel em ação no UTS Rio 2026 (Foto: Divulgação/UTS)

PRÉ-JOGO

Jogadores sendo apresentados para o Maracanãzinho. Vai começar! Brandon Nakashima, adversário do líder do ranking mundial juvenil, também vem de vitória no primeiro compromisso pelo torneio. O americano bateu o argentino Francisco Cerúndolo, que tem o melhor ranking entre os competidores, por 3 quartos a 1. Guto Miguel volta à quadra do Maracanãzinho para confirmar vaga no final four do UTS Rio. Com direito a "morte súbita", o brasileiro venceu Nick Kyrgios por 3 quartos a 2 em sua estreia na competição, na última quinta-feira (16).

João Fonseca e Guto Miguel representam o Brasil no UTS Rio 2026 (Fotos: Divulgação)

➡️ Guto Miguel vence estreia no UTS Rio e projeta duelo com João Fonseca

Entenda as regras do UTS Rio

Primeiro evento de tênis no Maracanãzinho desde 2012, o UTS (Ultimate Tennis Showdown) Rio traz várias novidades. Uma delas está na contagem de tempo para a realização dos quartos (e não sets): oito minutos para cada um.

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Ao final dos oito minutos, acontece o "quarter point", ocasião em que o atleta que estiver liderando a parcial precisará vencer apenas mais um ponto. Caso o período esteja empatado, quem ganhar o ponto seguinte sai como vencedor. É preciso ganhar três quartos para vencer o jogo. Caso haja empate em 2 a 2 no placar geral, quem vencer os próximos dois pontos leva a partida.

Diferente do que ocorre nas competições tradicionais, cada jogada vale um ponto no UTS. O tempo entre cada ponto é de apenas 15 segundos, 10 a menos que o habitual. Outra mudança é que não existe aquecimento, assim como o segundo saque. Ou seja, os jogadores entram em quadra e logo começam a disputa, e o número de aces costuma ser bem mais reduzido pelo fato de cada tenista ter direito a um saque por ponto.

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Cada atleta tem direito a uma carta bônus por quarto, que triplica o ponto seguinte se for vencido por quem escolheu utilizar o recurso. Para ativá-la, é preciso acionar um botão no meio da quadra.

O público presente no Maracanãzinho poderá interagir com os jogadores durante a partida. Nos torneios do circuito profissional, os torcedores só podem se manifestar após os pontos.

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Programação do UTS Rio 2026

Sexta-feira (17/07)

18h - Guto Miguel (BRA) x Brandon Nakashima (EUA)

19h - João Fonseca (BRA) X Tallon Griekspoor (HOL)

20h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Cameron Norrie (ING)

21h - João Fonseca (BRA) x Nick Kyrgios (AUS)

Sábado (18/07)

12h - Início das semifinais

16h - Final

Onde assistir

O UTS Rio 2026 tem transmissão ao vivo do SporTV 3 (TV por assinatura) e da GE TV (YouTube).

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