logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

AO VIVO: acompanhe os jogos de João Fonseca e Guto Miguel no UTS Rio

Brasileiros entram em quadra nesta sexta (17), em torneio no Maracanãzinho

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 17:45
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca vibra ao marcar ponto em jogo contra Carlos Alcaraz pelo Masters 1000 de Miami
No Rio de Janeiro, João Fonseca retoma a temporada de quadra rápida (Foto: Divulgação)

O Brasil promete ter uma sexta-feira (17) agitada no UTS Rio 2026 com os jogos de João Fonseca e Guto Miguel. O líder do ranking mundial juvenil enfrenta o americano Brandon Nakashima às 18h (de Brasília), abrindo o segundo dia de competição. Na sequência, o número 27 do mundo estreia contra o holandês Tallon Griekspoor, às 19h, e fecha o dia em duelo com o australiano Nick Kyrgios, às 21h. Acompanhe em tempo real com o Lance!

  • Guto Miguel abre os braços e comemora a vitória sobre Nick Kyrgios

    Guto Miguel vence estreia no UTS Rio e projeta duelo com João Fonseca

    Tênis
    Há 18 horas
  • De peruca, Djokovic abraça Guga Kuerten no final de amistoso no Maracanãzinho em 2012

    Com João Fonseca, tênis volta ao Maracanãzinho após quase 14 anos

    Tênis
    Há 1 dia
  • Australiano Nick Kyrgios faz selfie com outros estrangeiros no Maracanã, antes do UTS Rio

    Entenda as regras do UTS Rio, torneio com João Fonseca no Maracanãzinho

    Tênis
    Há 1 dia

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Acompanhe as partidas

    Guto Miguel (BRA) 3 x 2 Brandon Nakashima (EUA)

  • Luis Suárez se encontrou com Ronaldo Fenômeno (Foto: Reprodução/X/Suárez)

    Suárez se encontra com Ronaldo Fenômeno e admite: 'O melhor de todos'

    Fora de Campo
    Há 16 minutos
  • Zinedine Zidane

    Zidane será técnico da França após a Copa, diz jornalista

    Copa do Mundo 2026
    Há 38 minutos
  • Representantes de entidades em defesas dos direitos humanos criticaram EUA e Fifa

    Organizações de direitos humanos criticam Fifa e 'práticas cruéis' dos EUA

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
    • JogadoresPlacar1º quarto2º quarto3º quarto4º quarto5º quarto

    Guto Miguel

    3

    13

    19

    12

    11

    2

    Nakashima

    2

    12

    8

    18

    14

    0

    5º QUARTO

    1. Nakashima erra a devolução, e Guto vence na "morte súbita"! 2 a 0
    2. Erro de Nakashima e match point para Guto Miguel: 1 a 0

    4º QUARTO

    • Guto erra com a direita, e Nakashima empata o jogo: 14 a 11
    • Nakashima saca na rede: 13 a 11
    • Guto arrisca o winner, mas manda na rede e desperdiça o bônus: 12 a 10
    • Que rali! Guto manda um forehand no fundo e evita o uso do bônus de Nakashima: 9 a 8
    • Guto Miguel passa à frente após erro do adversário: 8 a 7
    • Nakashima vence rali de 17 segundos: 2 a 1

    3º QUARTO

    1. Guto saca para fora no primeiro quarter point, e Nakashima vence o período: 18 a 12
    2. Após troca intensa, Guto ganha três pontos em bola fora de Nakashima: 14 a 9
    3. Com erro de Guto Miguel, Nakashima soma três pontos via carta bônus: 11 a 6
    4. Nakashima manda um smash no fundo da quadra: 4 a 3
    5. Guto erra o saque: 2 a 2

    2º QUARTO

    1. Nakashima manda na rede, e Guto leva o primeiro quarter point! 19 a 8
    2. Com um backhand na paralela, Guto complica Nakashima: 14 a 5
    3. Nakashima erra a devolução, e Guto soma três pontos com o bônus: 11 a 5
    4. Guto devolve o saque de Nakashima por fora da rede e pontua: 7 a 5
    5. Nakashima erra o saque: 2 a 2
    6. Após trocas de bolas, Nakashima manda um backhand na rede: 2 a 1

    1º QUARTO

    1. Após grande rali, Nakashima manda para fora, e Guto Miguel vira o quarto! 13 a 12
    2. Erro de Nakashima: 12 a 12
    3. Guto manda um forehand no fundo: 12 a 11
    4. Guto aplica smash e desconta em ponto que Nakashima tinha o bônus: 10 a 8
    5. Guto Miguel levanta a torcida após erros de Nakashima: 9 a 7
    6. Guto aciona a carta bônus, mas Nakashima devolve o saque na fita e pontua: 9 a 3
    7. Guto chega a três erros não forçados: 6 a 2
    8. Após cerca de 15 segundos de rali, Nakashima pontua: 1 a 0
    Guto Miguel olha para a bola, prestes a bater um backhand em jogo do UTS RIO
    Guto Miguel em ação no UTS Rio 2026 (Foto: Divulgação/UTS)

    PRÉ-JOGO

    1. Jogadores sendo apresentados para o Maracanãzinho. Vai começar!
    2. Brandon Nakashima, adversário do líder do ranking mundial juvenil, também vem de vitória no primeiro compromisso pelo torneio. O americano bateu o argentino Francisco Cerúndolo, que tem o melhor ranking entre os competidores, por 3 quartos a 1.
    3. Guto Miguel volta à quadra do Maracanãzinho para confirmar vaga no final four do UTS Rio. Com direito a "morte súbita", o brasileiro venceu Nick Kyrgios por 3 quartos a 2 em sua estreia na competição, na última quinta-feira (16).
    Colagem de fotos de João Fonseca, à esquerda, e Guto Miguel, à direita, jogando partidas pelo Masters 1000 de Miami e pelo UTS Rio, respectivamente
    João Fonseca e Guto Miguel representam o Brasil no UTS Rio 2026 (Fotos: Divulgação)

    ➡️ Guto Miguel vence estreia no UTS Rio e projeta duelo com João Fonseca

    Entenda as regras do UTS Rio

    Primeiro evento de tênis no Maracanãzinho desde 2012, o UTS (Ultimate Tennis Showdown) Rio traz várias novidades. Uma delas está na contagem de tempo para a realização dos quartos (e não sets): oito minutos para cada um.

    continua após a publicidade

    Ao final dos oito minutos, acontece o "quarter point", ocasião em que o atleta que estiver liderando a parcial precisará vencer apenas mais um ponto. Caso o período esteja empatado, quem ganhar o ponto seguinte sai como vencedor. É preciso ganhar três quartos para vencer o jogo. Caso haja empate em 2 a 2 no placar geral, quem vencer os próximos dois pontos leva a partida.

    Diferente do que ocorre nas competições tradicionais, cada jogada vale um ponto no UTS. O tempo entre cada ponto é de apenas 15 segundos, 10 a menos que o habitual. Outra mudança é que não existe aquecimento, assim como o segundo saque. Ou seja, os jogadores entram em quadra e logo começam a disputa, e o número de aces costuma ser bem mais reduzido pelo fato de cada tenista ter direito a um saque por ponto.

    continua após a publicidade

    Cada atleta tem direito a uma carta bônus por quarto, que triplica o ponto seguinte se for vencido por quem escolheu utilizar o recurso. Para ativá-la, é preciso acionar um botão no meio da quadra.

    O público presente no Maracanãzinho poderá interagir com os jogadores durante a partida. Nos torneios do circuito profissional, os torcedores só podem se manifestar após os pontos.

    continua após a publicidade

    ➡️ No UTS Rio, João Fonseca busca a segunda maior premiação do ano

    Programação do UTS Rio 2026

    Sexta-feira (17/07)
    18h - Guto Miguel (BRA) x Brandon Nakashima (EUA)
    19h - João Fonseca (BRA) X Tallon Griekspoor (HOL)
    20h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Cameron Norrie (ING)
    21h - João Fonseca (BRA) x Nick Kyrgios (AUS)

    Sábado (18/07)
    12h - Início das semifinais
    16h - Final

    Onde assistir

    O UTS Rio 2026 tem transmissão ao vivo do SporTV 3 (TV por assinatura) e da GE TV (YouTube).

    🎾 Aposte na vitória de seu tenista preferido
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    DJ Stari, da Áustria, uma das atrações do UTS Rio

    Tênis

    Da VNL à Copa do Mundo, DJ Stari brilha em torneio com João Fonseca

    Há 1 hora
    Guto Miguel abre os braços e comemora a vitória sobre Nick Kyrgios

    Tênis

    Guto Miguel vence estreia no UTS Rio e projeta duelo com João Fonseca

    Há 20 horas
    Guto Miguel em um dos treinos no UTS Rio

    Tênis

    Veja os lances da vitória de Guto Miguel na estreia no UTS Rio

    Há 23 horas
    João Fonseca cerra o punho na vitória na segunda rodada em Wimbledon

    Tênis

    No UTS Rio, João Fonseca busca a segunda maior premiação do ano

    Há 1 dia
    Australiano Nick Kyrgios faz selfie com outros estrangeiros no Maracanã, antes do UTS Rio

    Tênis

    Entenda as regras do UTS Rio, torneio com João Fonseca no Maracanãzinho

    Há 1 dia
    De peruca, Djokovic abraça Guga Kuerten no final de amistoso no Maracanãzinho em 2012

    Tênis

    Com João Fonseca, tênis volta ao Maracanãzinho após quase 14 anos

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    A emoção de João Fonseca na vitória histórica sobre Tsitsipas na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

    João Fonseca confirma próximos torneios e volta à Davis no Rio

    Carlos Alcaraz comemora ponto com o punho direito erguido na final do Masters 1000 de Monte Carlo

    Carlos Alcaraz ganha previsão de retorno às competições, diz jornal

    Tenistas que vão participar do UTS Rio visitam o gramado do Maracanã

    Primeiro vice de João Fonseca, argentino dá palpite para semi da Copa

    Kyrgios faz selfie no Maracanã com jogadores do UTS Rio

    Kyrgios comete gafe e fala de jogo com João Fonseca no Rio

    João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

    João Fonseca diz estar mais maduro após enfrentar Sinner, Alcaraz e Zverev

    Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon

    Após Wimbledon, lenda do tênis faz alerta sobre Djokovic: 'Esconde o que sente'

    João Fonseca em uma das vitórias nas duplas no Rio Open (Foto: Fotojump)

    Após Wimbledon, João Fonseca irá jogar campeonato no Brasil

    Roberto Bautista-Agut com a esposa e os filhos no adeus ao tênis

    Duas semanas após derrota para João Fonseca, espanhol encerra carreira

    João Fonseca saca na vitória na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut

    João Fonseca corre risco de perder posição no ranking da ATP nesta semana

    Sorridente, Jannik Sinner abre os braços e comemora o título de Wimbledon

    Sinner vence Zverev, mantém 'freguesia' e é bicampeão de Wimbledon

    Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski durante a final de duplas femininas em Wimbledon

    Luisa Stefani fica com o vice na final de duplas de Wimbledon

    Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski em ação em Wimbledon

    Veja os lances do vice-campeonato de Luisa Stefani nas duplas de Wimbledon

    À esquerda, Jannik Sinner, de boné e blusa polo brancos, olha concentrado; à direita, Alexander Zverev, com blusa branca e raquete na mão direita, aplaude

    Sinner x Zverev na final de Wimbledon; horário e onde assistir