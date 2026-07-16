Com João Fonseca, tênis volta ao Maracanãzinho após quase 14 anos Desde novembro de 2012 que ginásio não recebia evento da modalidade

João Fonseca tinha apenas seis anos e dois meses quando, em 17 de novembro de 2012, o Maracanãzinho recebeu, pela última vez, um evento de tênis. E, nesta semana, o número 1 do Brasil é a principal atração do UTS Rio, que marca o retorno da modalidade ao ginásio, a partir desta quinta-feira.

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Em novembro de 2012, o público lotou a arena para ver uma exibição entre Guga Kuerten e Novak Djokovic. Em determinado momento da partida, o recordista de títulos de Grand Slams colocou uma peruca e imitou o tricampeão de Roland Garros, para delírio da torcida. O anfitrião venceu o jogo por 7/6 (9) e 7/5.

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Na véspera da exibição no Maracanãzinho, os ídolos do Brasil e da Sérvia inauguraram a quadra de saibro da Rocinha. E, um dia após o duelo, Guga e Djokovic participaram de uma partida festiva com artistas e ex-jogadores no Estádio Nilton Santos.

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Maracanãzinho também recebeu Agassi e Rio Champions

De 2010 a 2011, o Maracanãzinho recebeu mais três eventos de tênis. Foram duas edições do Rio Champions, que reuniu ex-tenistas como Fernando Meligeni, o americano Jim Courier, o australiano Mark Phlippousis e o russo Marat Safin.

O ano de 2010 também marcou a estreia de Guga no Maracanãzinho, em uma exibição contra o americano Andre Agassi, em celebração aos 10 anos da conquista da Masters Cup de Lisboa. Aquele foi um dos 20 títulos de simples da carreira do ídolo brasileiro, uma das principais inspirações para o atual número 1 do Brasil, João Fonseca.

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João Fonseca joga duas vezes na sexta

O número 1 do Brasil joga duas vezes no UTS Rio, na sexta-feira. às 19h, mede forças com o holandês Tallon Griekspoor. E, duas horas depois, encara o australiano Nick Kyrgios.

Campeão juvenil de duplas de Wimbledon, no domingo, o goiano Guto Miguel, de 17 anos, é outra estrela do UTS RIo. A estreia é nesta quinta, às 20h, contra Kyrgios.

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Quinta (16/07)

18h - Corentin Moutet (FRA) x Tallon Griekspoor (HOL)

19h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Brandon Nakashima (EUA)

20h - Nick Kyrgios (AUS) x Guto Miguel (BRA)

21h - Cameron Norrie (ING) x Corentin Moutet (FRA)

Sexta (17/07)

18h - Guto Miguel (BRA) x Brandon Nakashima (EUA)

19H - João Fonseca (BRA) X Tallon Griekspoor (HOL)

20h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Cameron Norrie (ING)

21h - João Fonseca (BRA) x Nick Kyrgios (AUS)

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Sábado (18/07)

12h - Início da semifinais

16h - Final

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