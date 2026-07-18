João Fonseca homenageia crianças após torneio no Maracanãzinho Número 1 do Brasil terminou em sétimo o UTS Rio

Nos últimos dois dias, a torcida brasileira teve uma rara chance de acompanhar João Fonseca em casa. E, após terminar o UTS Rio, no Maracanãzinho, na sétima colocação, com duas vitórias e uma derrota, o número 1 do Brasil e 27º do mundo, aos 19 anos, agradeceu o carinho do público.

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- É simplesmente incrível a torcida brasileira. Qualquer lugar que eu vou tem a torcida, que me ajuda muito, ganhando ou perdendo, está vibrando comigo. Ver a criançada acompanhando, alguns dizendo que se inspiram em mim, me motiva, me inspira a seguir acreditando, colocando tudo dentro de quadra - disse o anfitrião, que derrotou o francês Corentin Moutet na disputa do sétimo lugar.



O rival, conhecido pelas jogadas de efeito, mesmo em torneios da ATP, ainda jogou com a camisa do Flamengo, para buscar um pouco do apoio do público.

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João Fonseca joga a Davis, em setembro

Em fevereiro, João Fonseca parou nas oitavas de final nas simples, no Rio Open, além de ter ficado com o título nas duplas, ao lado do mineiro Marcelo Melo. Em setembro, o número 1 do país voltará a atuar na Cidade Maravilhosa, dessa vez na Copa Davis, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca.

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- Espero que um dia eu consiga fazer história para esse país. Eu amo representar o Brasil, essa torcida. Se Deus quiser, um dia vou chegar lá no topo e vai valer muito a pena, com certeza.

Guto Miguel fica com o vice

Caçula do torneio, o goiano Guto Miguel, número 1 do mundo juvenil, de 17 anos, ficou com o vice-campeonato. Na final, ele foi derrotado pelo americano Brando Nakashima, por 3 quartos a 0.

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Campeão de duplas juvenis de Wimbledon há seis dias, o tenista radicado em Brasília agradeceu o apoio do público durante o torneio no Maracanãzinho. E elogiou o rival, 32º do mundo

- Foi um jogo de nível muito alto. O Brandon, nos momentos importantes ali, ele soube jogar muito bem. Me tirou umas bolas que não estou acreditando até agora. Mas é mérito dele. Foi uma semana muito positiva, só seguir trabalhando que é só o começo, mas eu aproveitei bastante esse momento - disse o jovem goiano, ao Sportv.

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