logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Primeiro vice de João Fonseca, argentino dá palpite para semi da Copa

Francisco Cerúndolo é uma das atrações do UTS Rio

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 16:33
Favorite o Lance! no Google
Tenistas que vão participar do UTS Rio visitam o gramado do Maracanã
Tenistas que vão participar do UTS Rio visitam o gramado do Maracanã

Em fevereiro de 2025, graças a uma vitória sobre Francisco Cerúndolo, em Buenos Aires, João Fonseca conquistou o primeiro de seus dois ATP's até aqui. Nesta semana, o número 1 da Argentina (tal como o brasileiro) é uma das atrações do UTS Rio, no Maracanãzinho.

  • João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

    João Fonseca diz estar mais maduro após enfrentar Sinner, Alcaraz e Zverev

    Tênis
    Há 2 horas
  • João Fonseca em uma das vitórias nas duplas no Rio Open (Foto: Fotojump)

    Após Wimbledon, João Fonseca irá jogar campeonato no Brasil

    Tênis
    Há 1 dia
  • Roberto Bautista-Agut com a esposa e os filhos no adeus ao tênis

    Duas semanas após derrota para João Fonseca, espanhol encerra carreira

    Tênis
    Há 1 dia

    • ➡️Duas semanas após derrota para João Fonseca, espanhol encerra carreira
    ➡️João Fonseca estaciona no ranking após Wimbledon
    ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    continua após a publicidade

    Nesta quarta-feira, cerca de 1h30 antes da semifinal da Copa do Mundo, entre Argentina e Inglaterra, o melhor tenista da América do Sul, 22º do mundo, falou da expecativa para o jogo nos EUA:

    - Sou muito fã de futebol. Estou ansioso e nervoso. Espero que possamos ganhar e avançar a uma nova final. E que ganhemos novamente. Espero que a seleção ganhe sem sofrer, porque temos sofrido em todas as partidas. Espero que seja 2 x 0 ou 2 x 1 - disse, sorrindo, Cerúndolo, de 27 anos, dono de cinco títulos de ATP, o mais recente o ATP 500 de Queen's Club, em Londres, em junho, na grama.

    continua após a publicidade

    Em fevereiro, após dois vices (o mais recente para o número 1 do Brasil), Cerúndolo, enfim, saboreou o título no ATP 250 em Buenos Aires. A primeira vez que chegou à decisão foi em 2021.

  • Jogadores de Argentina e Inglaterra em confusão

    Confusão em Inglaterra x Argentina vira assunto: 'Libertadores'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Disputa de bola entre Enzo Fernández e Jude Bellingham na Copa do Mundo

    Decisão da arbitragem em Inglaterra x Argentina gera revolta: 'Começou cedo'

    Fora de Campo
    Há 11 minutos
  • Inglaterra e Argentina em campo pela semifinal da Copa

    Quantos títulos de Copa do Mundo tem Inglaterra e Argentina?

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 minutos

    • Minutos antes da coletiva de imprensa, Cerúndolo pisou no gramado do Maracanã, assim como todos os tenistas estrangeiros e o anfitrião Guto Miguel. João Fonseca, por sua vez, que também vai participar do evento no Maracanãzinho, não estava presente. Os que visitaram o estádio ganharam camisas personalizadas de Flamengo e Fluminense.

    continua após a publicidade

    - Foi incrível conhecer o estádio, um dos mais famosos não apenas do Brasil, mas do mundo.

    Veterano do UTS, Cerúndolo não vê a hora de estrear diante do público carioca:

    - A torcida brasileira faz bastante barulho, anima os jogadores, isso é muito bom. E esse evento é para as pessoas se envolverem - disse o número 1 da Argentina, que estreia na quinta-feira, às 19h, contra o americano Brandon Nakashima.

    João Fonseca estreia na sexta-feira

    Número 1 do Brasil e 27 do mundo, João Fonseca estreia na sexta-feira. Às 19h o carioca enfrenta o holandês Tallon Griekspoor e, às 21h, o australiano Nick Kyrgios.

    continua após a publicidade

    👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Tenistas do UTS Rio visitam o gramado do Maracanã

    Tênis

    Kyrgios comete gafe e fala de jogo com João Fonseca no Rio

    Há 52 minutos
    João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

    Tênis

    João Fonseca diz estar mais maduro após enfrentar Sinner, Alcaraz e Zverev

    Há 4 horas
    Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon

    Tênis

    Após Wimbledon, lenda do tênis faz alerta sobre Djokovic: 'Esconde o que sente'

    Há 21 horas
    João Fonseca em uma das vitórias nas duplas no Rio Open (Foto: Fotojump)

    Tênis

    Após Wimbledon, João Fonseca irá jogar campeonato no Brasil

    Há 1 dia
    Roberto Bautista-Agut com a esposa e os filhos no adeus ao tênis

    Tênis

    Duas semanas após derrota para João Fonseca, espanhol encerra carreira

    Há 1 dia
    João Fonseca saca na vitória na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut

    Tênis

    João Fonseca corre risco de perder posição no ranking da ATP nesta semana

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Sorridente, Jannik Sinner abre os braços e comemora o título de Wimbledon

    Sinner vence Zverev, mantém 'freguesia' e é bicampeão de Wimbledon

    Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski durante a final de duplas femininas em Wimbledon

    Luisa Stefani fica com o vice na final de duplas de Wimbledon

    Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski em ação em Wimbledon

    Veja os lances do vice-campeonato de Luisa Stefani nas duplas de Wimbledon

    À esquerda, Jannik Sinner, de boné e blusa polo brancos, olha concentrado; à direita, Alexander Zverev, com blusa branca e raquete na mão direita, aplaude

    Sinner x Zverev na final de Wimbledon; horário e onde assistir

    Com a perna direita no chão e a esquerda no ar, Luisa Stefani conclui movimento de saque em jogo de Wimbledon

    Luisa Stefani na final das duplas de Wimbledon; horário e onde assistir

    Guto Miguel cumprimenta o esloveno Ziga Sesko, sua dupla em Wimbledon

    Guto Miguel leva Brasil ao topo de Wimbledon nas duplas juvenis após 12 anos

    Jannik Sinner bate de esquerda na vitória sobre Novak Djokovic

    Sinner volta a dominar Djokovic e vai buscar o bi de Wimbledon

    João Fonseca devolve de forehand contra o russo Safiullin em Wimbledon

    João Fonseca estaciona no ranking após campanha em Wimbledon

    Alexander Zverev bate de direita na vitória sobre Arthur Fery em Wimbledon

    Zverev ultrapassa Alcaraz no ranking com final inédita em Wimbledon

    Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski em ação em Wimbledon

    Luisa Stefani avança à final inédita de duplas em Wimbledon

    O sérvio Novak Djokovic e o italiano Jannik Sinner se enfrentam nesta sexta-feira, em Wimbledon

    Djokovic x Sinner na semifinal de Wimbledon; horário e onde assistir

    Arthur Fery deita na grama de Wimbledon após a vaga na semifinal

    Zebra de Wimbledon ganha 78 posições e ameaça João Fonseca

    Sérvio Novak Djokovic devolve de backhand em treino em Wimbledon

    Djokovic ironiza partida de Lionel Messi na Copa do Mundo