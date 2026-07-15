Primeiro vice de João Fonseca, argentino dá palpite para semi da Copa Francisco Cerúndolo é uma das atrações do UTS Rio

Em fevereiro de 2025, graças a uma vitória sobre Francisco Cerúndolo, em Buenos Aires, João Fonseca conquistou o primeiro de seus dois ATP's até aqui. Nesta semana, o número 1 da Argentina (tal como o brasileiro) é uma das atrações do UTS Rio, no Maracanãzinho.

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Nesta quarta-feira, cerca de 1h30 antes da semifinal da Copa do Mundo, entre Argentina e Inglaterra, o melhor tenista da América do Sul, 22º do mundo, falou da expecativa para o jogo nos EUA:

- Sou muito fã de futebol. Estou ansioso e nervoso. Espero que possamos ganhar e avançar a uma nova final. E que ganhemos novamente. Espero que a seleção ganhe sem sofrer, porque temos sofrido em todas as partidas. Espero que seja 2 x 0 ou 2 x 1 - disse, sorrindo, Cerúndolo, de 27 anos, dono de cinco títulos de ATP, o mais recente o ATP 500 de Queen's Club, em Londres, em junho, na grama.

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Em fevereiro, após dois vices (o mais recente para o número 1 do Brasil), Cerúndolo, enfim, saboreou o título no ATP 250 em Buenos Aires. A primeira vez que chegou à decisão foi em 2021.



Minutos antes da coletiva de imprensa, Cerúndolo pisou no gramado do Maracanã, assim como todos os tenistas estrangeiros e o anfitrião Guto Miguel. João Fonseca, por sua vez, que também vai participar do evento no Maracanãzinho, não estava presente. Os que visitaram o estádio ganharam camisas personalizadas de Flamengo e Fluminense.

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- Foi incrível conhecer o estádio, um dos mais famosos não apenas do Brasil, mas do mundo.

Veterano do UTS, Cerúndolo não vê a hora de estrear diante do público carioca:

- A torcida brasileira faz bastante barulho, anima os jogadores, isso é muito bom. E esse evento é para as pessoas se envolverem - disse o número 1 da Argentina, que estreia na quinta-feira, às 19h, contra o americano Brandon Nakashima.

João Fonseca estreia na sexta-feira

Número 1 do Brasil e 27 do mundo, João Fonseca estreia na sexta-feira. Às 19h o carioca enfrenta o holandês Tallon Griekspoor e, às 21h, o australiano Nick Kyrgios.

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