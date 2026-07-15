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Carlos Alcaraz ganha previsão de retorno às competições, diz jornal

Terceiro colocado do ranking mundial deve competir em torneio prévio ao US Open

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 21:24
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Carlos Alcaraz comemora ponto com o punho direito erguido na final do Masters 1000 de Monte Carlo
Carlos Alcaraz está afastado das quadras desde abril (Foto: Valery HACHE / AFP)

Em reta final de recuperação da lesão sofrida no punho direito, Carlos Alcaraz se prepara para voltar à ação no circuito de competições em breve. O retorno do ex-número 1 do mundo às quadras poderá acontecer em agosto, no Masters 1000 de Cincinnati, segundo o jornal espanhol La Verdad.

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    • Caso esteja devidamente apto para jogar, Alcaraz retornará dias antes do US Open, o último Grand Slam da temporada do tênis. O torneio acontece entre 23 de agosto e 13 de setembro, nos Estados Unidos.

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    As duas próximas semanas serão cruciais para a decisão final dos médicos, que devem liberar o atleta de acordo com a evolução do seu quadro médico no dia a dia.

    Nas últimas semanas, o espanhol tem compartilhado o processo de retomada gradual ao ritmo de jogo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o tenista aparece rebatendo bolas repetidas vezes em quadra, alternando entre os golpes forehand e backhand.

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    Campeão do Australian Open e do ATP 500 de Doha em 2026, Carlitos está afastado das competições desde abril, quando desistiu de disputar as oitavas de final do ATP 500 de Barcelona para se dedicar ao tratamento de um problema no punho direito. A decisão foi tomada para evitar o agravamento da lesão ou novas ocorrências similares.

    Desde então, o espanhol viu seus principais rivais, Alexander Zverev e Jannik Sinner, conquistarem os outros Slams do calendário, Roland Garros e Wimbledon, respectivamente.

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    Alcaraz era o segundo colocado do ranking mundial quando interrompeu temporariamente sua participação no circuito. Recentemente, foi ultrapassado por Zverev, vice de Wimbledon, e caiu para terceiro.

    Com expressão de concentração, Carlos Alcaraz rebate bola com um backhand na final do Masters 1000 de Monte Carlo, contra Jannik Sinner
    Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

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    João Fonseca se sente maduro após enfrentar Sinner, Zverev e Alcaraz

    João Fonseca afirmou estar mais maduro e evoluído após enfrentar alguns dos principais nomes do circuito mundial nesta temporada. Em entrevista à ESPN Brasil, o brasileiro destacou a importância dos duelos contra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev nos Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Monte Carlo para o seu desenvolvimento como profissional.

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    Apesar das derrotas para os três tenistas, João Fonseca avaliou as experiências como fundamentais para sua evolução dentro e fora das quadras.

    — Ter tido essa experiência e jogado contra todos eles foi muito importante para o amadurecimento da minha carreira. Sinner, Alcaraz e Zverev. Apesar de ter perdido para os três, só trouxe coisas positivas para mim, experiência e amadurecimento. Consegui perceber coisas em que eles eram muito melhores do que eu, outras em que eu era parecido e até aspectos em que eu fazia mais do que eles. Isso me trouxe muita bagagem para seguir evoluindo e, se Deus quiser, um dia conseguir competir com esses caras no topo — afirmou.

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