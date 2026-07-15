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Kyrgios comete gafe e fala de jogo com João Fonseca no Rio

Australiano vai enfrentar o brasileiro na sexta-feira no UTS Rio

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 15:41
Atualizado há 1 minutos
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Tenistas do UTS Rio visitam o gramado do Maracanã
Tenistas do UTS Rio visitam o gramado do Maracanã (Foto: Gustavo Loio)

Um dos mais polêmicos e habilidosos tenistas dos últimos anos, Nick Kyrgios está pela primeira vez no Brasil. O australiano, nesta quarta-feira, falou da expectativa para o jogo contra João Fonseca, na sexta-feira, no UTS Rio, no Maracanãzinho, às 21h. Trata-se de um torneio que não conta pontos para o ranking da ATP.

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    - Acho que vai ser o mais hostil possível (risos), vai trazer o pior de mim (risos). Vou ter que avisar que é uma exibição, vou tentar deixar o público elétrico, vai ser louco - disse o bem-humorado tenista australiano.

    Ainda sobre o número 1 do Brasil, Kyrgios comparou o desafio com dois ex-rivais do circuito mundial:

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    • - Já joguei em ambiente bastante hostil e interessante na minha carreira. Joguei com Nadal (Rafael) em Acapulco (no México e não na Espanha), com Federer (Roger), na Suíça - relembrou o polêmico tenista da Austrália, confundindo o país onde o ex-tenista espanhol nasceu.

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    Kyrgios enfrenta João Fonseca e Guto Miguel

    Na quinta-feira, às 20h, Kyrgios terá pela frente outro brasileiro: Luis Guto Miguel, que, domingo, conquistou o título juvenil de duplas de Wimbledon. Perguntado sobre como será o duelo diante de um adversário 14 anos mais novo, o australiano respondeu:

    - Já estive na posição dele, fui número 1 do mundo juvenil. Não tem nada a perder, vai ser divertido também.

    Antes da coletiva de imprensa nesta quarta, Kyrgios, o anfitrião Guto e todos os tenistas estrangeiros do UTS Rio entraram no gramado do Maracanã.

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    Australiano Nick Kyrgios durante coletiva no UTS RIo
    Australiano Nick Kyrgios durante coletiva no UTS RIo (Foto: Gustavo Loio/Lance)
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