Da VNL à Copa do Mundo, DJ Stari brilha em torneio com João Fonseca Artista austríaco é uma das atrações do UTS Rio, no Maracanãzinho

Com cinco Olimpíadas no currículo, o austríaco Michael Staribacher, uma das atrações do UTS Rio, está totalmente à vontade no Maracanãzinho. E conhece mais o ginásio do que qualquer um dos oito tenistas que disputam o título. Afinal, trata-se do DJ Stari, profundo conhecedor e admirador da música brasileira, de Pablo Vittar a Tim Maia, passando por Anitta, Pedro Sampaio e Raça Negra, entre muitos outros artistas.

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Vindo de Chicago, nos EUA, onde trabalhou na VNL, a Liga das Nações de Vôlei, o artista desembarcou na Cidade Maravilhosa cerca de duas horas antes do primeiro jogo de quinta-feira no torneio cuja principal estrela é João Fonseca. Jetleg? Que nada.

- Estou feliz por voltar ao Brasil, adoro o Maracanãzinho. Já nem sei mais quantas vezes estive no país, foram várias, venho aqui há muito tempo - contou o DJ, em entrevista exclusiva ao Lance!

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Dias antes do evento de vôlei em Chicago, o artista levantou o público na Fan Fest em Kansas, também nos EUA, pela Copa do Mundo. Diariamente, o austríaco fez a alegria de milhares de torcedores no local.

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DJ Stari com a torcida brasileira na VNL, no Maracanãzinho (Foto: Arquivo pessoal)

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- O Mundial foi uma experiência incrível . Principalmente os fãs estrangeiros que viajaram para os EUA levaram um ótimo espírito. Também acredito que vai ajudar a crescer a modalidade no país, principalmente porque mantiveram contato com a cultura do futebol europeu e sul-americano. Só desejava que o Brasil e a Áustria tivesse ido ainda mais longe.

Atuar nas mais diferentes modalidades é um prazer para Stari, que coleciona, nas redes sociais, fotos com diversos atletas brasileiros, principalmente das seleções de vôlei. O DJ, que debutou em Olimpíadas em 2004, em Atenas, na Grécia,também já posou com as ginastas Rebeca Andrade (principal medalhista do país na história do evento) e Flávia Saraiva.

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DJ Stari e jogadoras da seleção brasileira de vôlei (Reprodução)

- Eu venho de esportes como o vôlei, de quadra e de praia, o basquete. E não é a minha primeira vez aqui no Maracanãzinho. Trabalhei aqui nos Jogos Olímpicos Rio 2016, quando o Brasil ganhou a medalha de ouro no vôlei. Fui eu (risos). Também estava aqui na VNL. E agora eu tento trazer esse estilo de entretenimento para o tênis, estamos tentando mudá-lo um pouco. E essa é a razão pela qual eu estou aqui.

Para o carismático artista, a música traz um complemento importante aos torneios:



- Eu acho que a música pode fazer os eventos esportivos mais atrativos. É uma combinação muito boa. Você sabe, é como assistir a um filme sem música. Não vai ser tão emocionante. E no esporte é o mesmo, é como um som de vida que eu toco aqui na Arena. Eu assisto ao jogo com muita atenção e foco em cada ponto, cada bola. E eu tento encontrar a música certa no segundo. A música cria as emoções, que criam a experiência do fã. O Maracanãzinho vai pegar fogo esta noite.

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DJ Stari com Maique e Darlan, da seleção brasileira de vôlei em Chicago (Foto: Reprodução)

DJ adora os fãs do vôlei

Com a experiência de quem tem 25 anos trabalhando em grandes eventos de vôlei, o austríaco sabe a diferença do público que aprecia tênis:



- No meu trabalho, a diferença não é tão grande, porque o sistema que uso é o mesmo. Após os rallies, há uma pausa e eu posso tocar música. Os fãs do vôlei já estão acostumados com isso e eles são bem loucos durante um torneio. E precisamos que os torcedores de tênis também se acostume com música, a aplaudir, cantar, etc. Acho que isso vai funcionar, conheço fãs brasileiros que sempre estão apaixonados quando se trata de esportes.

Muita música brasileira para a estreia de João Fonseca

Stari está pronto para comandar a estreia de João Fonseca nesta sexta, às 19h, contra o holandês Tallon Griekspoor.

- Com certeza vai ser uma ótima atmosfera. Não tenho uma set list, porque toco muita música o dia todo.

Mas ainda mais música brasileira do que hoje, porque amanhã teremos mais jogos brasileiros (Guto Miguel volta à quadra às 18h). Vai ser uma mistura de músicas antigas e novas.

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