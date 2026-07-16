Guto Miguel vence estreia no UTS Rio e projeta duelo com João Fonseca
Jovem goiano e número 1 do Brasil jogam nesta sexta no Maracanãzinho
Cinco dias após conquistar o segundo título de Grand Slam como juvenil, nas duplas em Wimbledon, Guto Miguel, de 17 anos, fez a festa da torcida no Maracanãzinho. Afinal o goiano estreou nesta quinta no UTS Rio com vitória sobre o australiano Nick Kyrgios, ex-top 13 e atual 905º do ranking da ATP, por 3 quartos a 2.
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Perguntado pelo Lance!, o pupilo dos técnicos Santos Dumont e Kike Grangeiro, em Brasília, projetou um possível duelo contra o carioca João Fonseca.
- Está muito longe ainda para pensar nisso, tenho que ganhar meu jogo de amanhã. Mas, com certeza, seria um sonho, jogar no Brasil com o João, na casa dele. Acho que a torcida seria um pouquinho maior para ele. Mas tudo bem, vamos tentar chegar na final primeiro.
Como se sabe, João Fonseca, número 1 do Brasil e 27º do mundo, estreia nesta sexta, às 19h, contra o holandês Tallon Griekspoor. Duas horas depois, o carioca mede forças com Kyrgios.
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Guto Miguel levantou poeira
Caçula do torneio no Maracanãzinho, Guto entrou em quadra sob o som de 'Sorte Grande', na voz de Ivete Sangalo. E, como diz o refrão da música, o goiano 'levantou poeira' com seu talento, carisma e habilidade. timidez de lado e por muitas vezes regeu a torcida no duelo com o experiente australiano, de 31 anos.
O número 1 do mundo juvenil e campeão da categoria em Roland Garros volta à quadra na sexta-feira, às 18h, para enfrentar o americano Brandon Nakashima (32º do ranking da ATP).
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Sexta (17/07)
18h - Guto Miguel (BRA) x Brandon Nakashima (EUA)
19H - João Fonseca (BRA) X Tallon Griekspoor (HOL)
20h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Cameron Norrie (ING)
21h - João Fonseca (BRA) x Nick Kyrgios (AUS)
Sábado (18/07)
12h - Início da semifinais
16h - Final
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