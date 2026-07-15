João Fonseca confirma próximos torneios e volta à Davis no Rio Nesta sexta, número 1 do Brasil estreia no UTS Rio, no Maracanãzinho

Como já era esperado, João Fonseca confirmou, nesta quarta-feira, o retorno à Copa Davis, para o duelo diante da Suíça, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, nos dias 18 e 19 de setembro. O número 1 do Brasil confirmou a informação em entrevista à ESPN. Nesta sexta (17), o carioca, de 19 anos, estreia no UTS Rio, no Maracanãzinho.

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Em fevereiro, o jovem carioca abriu mão do torneio entre países, contra o Canadá, fora de casa, no piso rápido, para priorizar a defesa do título no saibro do ATP 250 de Buenos Aires. Sem sua estrela, o time comandado por Jaime Oncins perdeu para os rivais por 3 a 2, em Vancouver.

Em setembro, o número 1 do Brasil foi fundamental na vitória sobre a Grécia, em Atenas, na quadra rápida, por 3 a 1. O destaque foi o triunfo de João Fonseca sobre Stefanos Tsitsipas, por 6/4, 3/6 e 7/5 (o anfitrião chegou a abrir 5/3 no set decisivo.

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Foi a quarta e mais importante vitória do jovem carioca em seis torneios na competição.

Em entrevista à Cazé TV, o brasileiro deu mais detalhes sobre a participação na Davis:

- Foi muita emoção voltar para o Grupo Mundial contra a Grécia. Agora vai ser a minha primeira vez jogando como titular no Brasil, mais uma nova experência para mim, é desfrutar desse momento. Davis é, disparado, um dos momentos que mais gosto no ano. A gente pratica um eporte individual e jogar em grupo, um torcendo pelo outro, é muito especial. Não só o ambiente no complexo, mas o almoço, o jantar com a equipe, gosto muito, me dou super bem.

João Fonseca em Montreal e Cincinnatti

Até voltar à Davis, no entanto, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira confirmou a participação em três torneios: os Masters 1000 de Montreal, no Canadá, a partir de 2 de agosto. Cincinnati (dia 13) e o US Open, que começa no dia 30 do mesmo mês.

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Dois jogos no UTS Rio

O número 1 do Brasil joga duas vezes no UTS Rio, na sexta-feira. às 19h, mede forças com o holandês Tallon Griekspoor. E, duas horas depois, encara o australiano Nick Kyrgios.

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