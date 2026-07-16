Entenda as regras do UTS Rio, torneio com João Fonseca no Maracanãzinho Torneio começa nesta quinta-feira, e anfitrião estreia sexta

Primeiro evento de tênis no Maracanãzinho desde novembro de 2012, o UTS (Ultimate Tennis Showdown) Rio traz várias novidades ao público da modalidade. Uma delas está na contagem de tempo para a realização dos quartos (e não sets): oito minutos para cada um. Número 1 do Brasil e 27 do mundo, João Fonseca é uma das atrações do torneio, que não conta pontos para o ranking da ATP.

➡️Primeiro vice de João Fonseca, argentino palpita para a semi da Copa do Mundo

➡️Kyrgios comete gafe e fala de jogo com João Fonseca no UTS Rio

➡️João Fonseca confirma próximos torneios e volta à Davis no Rio

continua após a publicidade

Ao final dos oito minutos, acontece o 'quarter points', ocasião em que o tenista que estiver liderando aquela parcial precisará vencer apenas mais um ponto. Caso o período esteja empatado ao término dos oito minutos, quem ganhar o próximo ponto sai como vencedor. É preciso ganhar três quartos para vencer o jogo. Caso haja empate em 2 a 2 em quartos, quem vencer os próximos dois pontos ganha a partida.



➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Guto Miguel leva Brasil ao topo de Wimbledon nas duplas juvenis após 12 anos



Uma das principais mudanças em relação ao tênis tradicional é que a pontuação não começa em 15, 30 ou 40. Cada jogada vale um ponto no UTS. O tempo entre cada ponto é de apenas 15 segundos (10 a menos que nas regras tradicionais).



Outra novidade é que não existe aquecimento, assim como o segundo saque. Ou seja, os jogadores entram em quadra e logo começam a partida, e o número de aces costuma ser bem mais reduzido que os torneios da ATP, pelo fato de cada jogador ter direito a um saque por ponto.

continua após a publicidade

Torcida poderá interagir entre os pontos

Uma das inovações do torneio, que tem tudo para agradar ao público carioca, é interação com os jogadores, mesmo durante os pontos. Os atletas também poderão conversar com os técnicos no decorrer das jogadas.

Cada tenista tem direito a uma carta bônus por quarto, que vai triplicar o próximo ponto, desde que seja vencido por quem escoheu esse recurso. Para ativá-la, será preciso acionar um botão no meio da quadra.

continua após a publicidade

Lançado em 2020, o UTS (Ultimate Tennis Showdown) foi idealizado pelo técnico francês Patrick Mouratoglou, que já trabalhou nomes como a americana Serena Williams e o búlgaro Grigor Dimitrov.

João Fonseca estreia na sexta-feira

O número 1 do Brasil joga duas vezes no UTS Rio, na sexta-feira. às 19h, mede forças com o holandês Tallon Griekspoor. E, duas horas depois, encara o australiano Nick Kyrgios.

continua após a publicidade

Programação do UTS Rio

Quinta (16/07)

18h - Corentin Moutet (FRA) x Tallon Griekspoor (HOL)

19h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Brandon Nakashima (EUA)

20h - Nick Kyrgios (AUS) x Guto Miguel (BRA)

21h - Cameron Norrie (ING) x Corentin Moutet (FRA)

Sexta (17/07)

18h - Guto Miguel (BRA) x Brandon Nakashima (EUA)

19H - João Fonseca (BRA) X Tallon Griekspoor (HOL)

20h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Cameron Norrie (ING)

21h - João Fonseca (BRA) x Nick Kyrgios (AUS)

continua após a publicidade

Sábado (18/07)

12h - Início da semifinais

16h - Final

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.