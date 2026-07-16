Entenda as regras do UTS Rio, torneio com João Fonseca no Maracanãzinho
Torneio começa nesta quinta-feira, e anfitrião estreia sexta
Primeiro evento de tênis no Maracanãzinho desde novembro de 2012, o UTS (Ultimate Tennis Showdown) Rio traz várias novidades ao público da modalidade. Uma delas está na contagem de tempo para a realização dos quartos (e não sets): oito minutos para cada um. Número 1 do Brasil e 27 do mundo, João Fonseca é uma das atrações do torneio, que não conta pontos para o ranking da ATP.
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Ao final dos oito minutos, acontece o 'quarter points', ocasião em que o tenista que estiver liderando aquela parcial precisará vencer apenas mais um ponto. Caso o período esteja empatado ao término dos oito minutos, quem ganhar o próximo ponto sai como vencedor. É preciso ganhar três quartos para vencer o jogo. Caso haja empate em 2 a 2 em quartos, quem vencer os próximos dois pontos ganha a partida.
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Uma das principais mudanças em relação ao tênis tradicional é que a pontuação não começa em 15, 30 ou 40. Cada jogada vale um ponto no UTS. O tempo entre cada ponto é de apenas 15 segundos (10 a menos que nas regras tradicionais).
Outra novidade é que não existe aquecimento, assim como o segundo saque. Ou seja, os jogadores entram em quadra e logo começam a partida, e o número de aces costuma ser bem mais reduzido que os torneios da ATP, pelo fato de cada jogador ter direito a um saque por ponto.
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Torcida poderá interagir entre os pontos
Uma das inovações do torneio, que tem tudo para agradar ao público carioca, é interação com os jogadores, mesmo durante os pontos. Os atletas também poderão conversar com os técnicos no decorrer das jogadas.
Cada tenista tem direito a uma carta bônus por quarto, que vai triplicar o próximo ponto, desde que seja vencido por quem escoheu esse recurso. Para ativá-la, será preciso acionar um botão no meio da quadra.
Lançado em 2020, o UTS (Ultimate Tennis Showdown) foi idealizado pelo técnico francês Patrick Mouratoglou, que já trabalhou nomes como a americana Serena Williams e o búlgaro Grigor Dimitrov.
João Fonseca estreia na sexta-feira
O número 1 do Brasil joga duas vezes no UTS Rio, na sexta-feira. às 19h, mede forças com o holandês Tallon Griekspoor. E, duas horas depois, encara o australiano Nick Kyrgios.
Programação do UTS Rio
Quinta (16/07)
18h - Corentin Moutet (FRA) x Tallon Griekspoor (HOL)
19h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Brandon Nakashima (EUA)
20h - Nick Kyrgios (AUS) x Guto Miguel (BRA)
21h - Cameron Norrie (ING) x Corentin Moutet (FRA)
Sexta (17/07)
18h - Guto Miguel (BRA) x Brandon Nakashima (EUA)
19H - João Fonseca (BRA) X Tallon Griekspoor (HOL)
20h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Cameron Norrie (ING)
21h - João Fonseca (BRA) x Nick Kyrgios (AUS)
Sábado (18/07)
12h - Início da semifinais
16h - Final
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