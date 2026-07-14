logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Após Wimbledon, João Fonseca irá jogar campeonato no Brasil

O evento também contará com a presença de Guto Miguel, campeão juvenil de duplas em Wimbledon, entre outros nomes

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
14/07/2026 13:04
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca em uma das vitórias nas duplas no Rio Open (Foto: Fotojump)
João Fonseca em uma das vitórias nas duplas no Rio Open (Foto: Fotojump)

De volta ao Rio de Janeiro, o tenista carioca João Fonseca será a principal atração do Ultimate Tennis Showdown (UTS) nesta quinta-feira (16), torneio de exibição que marca o retorno da modalidade ao ginásio do Maracanãzinho após 14 anos. Aos 19 anos e consolidado no top 30 do ranking ATP mundial, o atleta lidera a chave de competidores que disputará uma premiação de US$ 400 mil (cerca de R$ 2 milhões).

  • Roberto Bautista-Agut com a esposa e os filhos no adeus ao tênis

    Duas semanas após derrota para João Fonseca, espanhol encerra carreira

    Tênis
    Há 17 horas
  • João Fonseca saca na vitória na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut

    João Fonseca corre risco de perder posição no ranking da ATP nesta semana

    Tênis
    Há 1 dia
  • João Fonseca devolve de forehand contra o russo Safiullin em Wimbledon

    João Fonseca estaciona no ranking após campanha em Wimbledon

    Tênis
    Há 3 dias

    • Além da premiação individual do vencedor, o torneio distribuirá outros US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões), totalizando US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6 milhões). Dessa forma, o evento contará com grandes nomes do tênis mundial, como os brasileiros João Fonseca e Guto Miguel, campeão juvenil de duplas em Wimbledon. Além deles, os tenistas Nick Kyrgios e Cameron Norrie, que já foram vencedores de títulos de ATP, e o argentino Francisco Cerúndolo, atual 22º do ranking mundial, também estarão na disputa.

    continua após a publicidade

    O evento serve de gancho para o reencontro de Fonseca com a torcida local em um formato alternativo ao circuito tradicional. Inspirado na dinâmica de entretenimento da NBA, o UTS flexibiliza as regras clássicas do esporte: as partidas são disputadas em quatro quartos de oito minutos, sem segundo serviço, e com contagem de pontos simplificada, torcida liberada para fazer barulho durante as jogadas e possibilidades de "cartas bônus" para triplicar a pontuação.

    No último UTS, disputado em Londres, Alex de Minaur, atual quinto colocado no ranking ATP, foi campeão. Casper Ruud, atual 13º, foi o vice-campeão.

    continua após a publicidade
  • Roy Keane

    Roy Keane critica pai de Haaland após polêmica e reacende rivalidade antiga

    Fora de Campo
    Há 12 minutos
  • Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Wilton Pereira Sampaio pode apitar final da Copa do Mundo? Veja possível cenário

    Copa do Mundo 2026
    Há 54 minutos
  • Antes de confronto contra Inglaterra, mãe de atleta da Argentina é reprimida por torcedores (Foto: Reprodução/Instagram)

    Mãe de atleta da Argentina é criticada antes de jogo contra Inglaterra

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Próximo compromisso ATP de João Fonseca após Wimbledon

    O último torneio de João Fonseca terminou com a eliminação na terceira rodada de Wimbledon. Após a derrota para o russo Roman Saifullin em sets diretos, o número 1 do Brasil volta as atenções para os torneios de quadra rápida, destaques deste segundo semestre de 2026 no circuito ATP.

    O retorno ao circuito está previsto para o dia 2 de agosto, quando o brasileiro disputará o Masters 1000 de Montreal, no Canadá. A tendência é que João entre diretamente na chave principal como cabeça de chave do torneio.

    continua após a publicidade
    João Fonseca cumpimenta o russo Roman Safiullin após a derrota em Wimbledon
    João Fonseca cumpimenta o russo Roman Safiullin após a derrota em Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

    🤑 Aposte no seu tenista favorito!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Roberto Bautista-Agut com a esposa e os filhos no adeus ao tênis

    Tênis

    Duas semanas após derrota para João Fonseca, espanhol encerra carreira

    Há 17 horas
    João Fonseca saca na vitória na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut

    Tênis

    João Fonseca corre risco de perder posição no ranking da ATP nesta semana

    Há 1 dia
    Sorridente, Jannik Sinner abre os braços e comemora o título de Wimbledon

    Tênis

    Sinner vence Zverev, mantém 'freguesia' e é bicampeão de Wimbledon

    Há 1 dia
    Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski durante a final de duplas femininas em Wimbledon

    Tênis

    Luisa Stefani fica com o vice na final de duplas de Wimbledon

    Há 2 dias
    Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski em ação em Wimbledon

    Tênis

    Veja os lances do vice-campeonato de Luisa Stefani nas duplas de Wimbledon

    Há 2 dias
    À esquerda, Jannik Sinner, de boné e blusa polo brancos, olha concentrado; à direita, Alexander Zverev, com blusa branca e raquete na mão direita, aplaude

    Tênis

    Sinner x Zverev na final de Wimbledon; horário e onde assistir

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Com a perna direita no chão e a esquerda no ar, Luisa Stefani conclui movimento de saque em jogo de Wimbledon

    Luisa Stefani na final das duplas de Wimbledon; horário e onde assistir

    Guto Miguel cumprimenta o esloveno Ziga Sesko, sua dupla em Wimbledon

    Guto Miguel leva Brasil ao topo de Wimbledon nas duplas juvenis após 12 anos

    Jannik Sinner bate de esquerda na vitória sobre Novak Djokovic

    Sinner volta a dominar Djokovic e vai buscar o bi de Wimbledon

    João Fonseca devolve de forehand contra o russo Safiullin em Wimbledon

    João Fonseca estaciona no ranking após campanha em Wimbledon

    Alexander Zverev bate de direita na vitória sobre Arthur Fery em Wimbledon

    Zverev ultrapassa Alcaraz no ranking com final inédita em Wimbledon

    Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski em ação em Wimbledon

    Luisa Stefani avança à final inédita de duplas em Wimbledon

    O sérvio Novak Djokovic e o italiano Jannik Sinner se enfrentam nesta sexta-feira, em Wimbledon

    Djokovic x Sinner na semifinal de Wimbledon; horário e onde assistir

    Arthur Fery deita na grama de Wimbledon após a vaga na semifinal

    Zebra de Wimbledon ganha 78 posições e ameaça João Fonseca

    Sérvio Novak Djokovic devolve de backhand em treino em Wimbledon

    Djokovic ironiza partida de Lionel Messi na Copa do Mundo

    De blusa polo, saia, munhequeira e viseira, Luisa Stefani segura uma raquete com a mão esquerda e, com a mão direita, cerra o punho em gesto de comemoração de ponto

    Com Luisa Stefani em ação, veja os jogos de Wimbledon 2026 hoje (08/07)

    Dia sem copa (reprodução)

    O que fazer em um dia sem jogo de Copa? Confira a agenda esportiva

    Djokovic abre os braços para comemorar vaga na semifinal de Wimbledon

    Djokovic avança e encara Sinner na semifinal em Wimbledon

    De camisa branca e boné preto, Guto Miguel cerra o punho e comemora ponto em jogo de Roland Garros

    Guto Miguel se junta a João Fonseca e é confirmado em torneio no Maracanãzinho