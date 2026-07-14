Após Wimbledon, João Fonseca irá jogar campeonato no Brasil O evento também contará com a presença de Guto Miguel, campeão juvenil de duplas em Wimbledon, entre outros nomes

De volta ao Rio de Janeiro, o tenista carioca João Fonseca será a principal atração do Ultimate Tennis Showdown (UTS) nesta quinta-feira (16), torneio de exibição que marca o retorno da modalidade ao ginásio do Maracanãzinho após 14 anos. Aos 19 anos e consolidado no top 30 do ranking ATP mundial, o atleta lidera a chave de competidores que disputará uma premiação de US$ 400 mil (cerca de R$ 2 milhões).

Além da premiação individual do vencedor, o torneio distribuirá outros US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões), totalizando US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6 milhões). Dessa forma, o evento contará com grandes nomes do tênis mundial, como os brasileiros João Fonseca e Guto Miguel, campeão juvenil de duplas em Wimbledon. Além deles, os tenistas Nick Kyrgios e Cameron Norrie, que já foram vencedores de títulos de ATP, e o argentino Francisco Cerúndolo, atual 22º do ranking mundial, também estarão na disputa.

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O evento serve de gancho para o reencontro de Fonseca com a torcida local em um formato alternativo ao circuito tradicional. Inspirado na dinâmica de entretenimento da NBA, o UTS flexibiliza as regras clássicas do esporte: as partidas são disputadas em quatro quartos de oito minutos, sem segundo serviço, e com contagem de pontos simplificada, torcida liberada para fazer barulho durante as jogadas e possibilidades de "cartas bônus" para triplicar a pontuação.

No último UTS, disputado em Londres, Alex de Minaur, atual quinto colocado no ranking ATP, foi campeão. Casper Ruud, atual 13º, foi o vice-campeão.

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A proper slugfest rally — just how we like it.



Tense final between @CasperRuud98 and @alexdeminaur at Victorian Plumbling UTS Grand Final in London🇬🇧 pic.twitter.com/aephvgly4m — UTS Tour (@uts_tour_) December 7, 2025

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Próximo compromisso ATP de João Fonseca após Wimbledon

O último torneio de João Fonseca terminou com a eliminação na terceira rodada de Wimbledon. Após a derrota para o russo Roman Saifullin em sets diretos, o número 1 do Brasil volta as atenções para os torneios de quadra rápida, destaques deste segundo semestre de 2026 no circuito ATP.

O retorno ao circuito está previsto para o dia 2 de agosto, quando o brasileiro disputará o Masters 1000 de Montreal, no Canadá. A tendência é que João entre diretamente na chave principal como cabeça de chave do torneio.

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João Fonseca cumpimenta o russo Roman Safiullin após a derrota em Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

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