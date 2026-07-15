logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

João Fonseca diz estar mais maduro após enfrentar Sinner, Alcaraz e Zverev

Brasileiro afirma que os duelos contra os três melhores do mundo aceleraram seu amadurecimento como profissional

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 12:18
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

João Fonseca afirmou estar mais maduro e evoluído após enfrentar alguns dos principais nomes do circuito mundial nesta temporada. Em entrevista à ESPN Brasil, o brasileiro destacou a importância dos duelos contra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev nos Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Monte Carlo para o seu desenvolvimento como profissional.

  • João Fonseca em uma das vitórias nas duplas no Rio Open (Foto: Fotojump)

    Após Wimbledon, João Fonseca irá jogar campeonato no Brasil

    Tênis
    Há 22 horas
  • Roberto Bautista-Agut com a esposa e os filhos no adeus ao tênis

    Duas semanas após derrota para João Fonseca, espanhol encerra carreira

    Tênis
    Há 1 dia
  • João Fonseca saca na vitória na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut

    João Fonseca corre risco de perder posição no ranking da ATP nesta semana

    Tênis
    Há 2 dias

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Apesar das derrotas para os três tenistas, João Fonseca avaliou as experiências como fundamentais para sua evolução dentro e fora das quadras:

    continua após a publicidade

    — Ter tido essa experiência e jogado contra todos eles foi muito importante para o amadurecimento da minha carreira. Sinner, Alcaraz e Zverev. Apesar de ter perdido para os três, só trouxe coisas positivas para mim, experiência e amadurecimento. Consegui perceber coisas em que eles eram muito melhores do que eu, outras em que eu era parecido e até aspectos em que eu fazia mais do que eles. Isso me trouxe muita bagagem para seguir evoluindo e, se Deus quiser, um dia conseguir competir com esses caras no topo — afirmou.

    O atual número 27 do ranking da ATP ressaltou ainda que o aprendizado ganhou ainda mais relevância por acontecer em apenas sua segunda temporada como profissional:

    continua após a publicidade
  • Messi comemora vitória da Argentina sobre o Egito emocionado na Copa do Mundo

    Entenda revolta na Inglaterra com árbitro 'amuleto' de Messi e da Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Derrotada pela Espanha, França disputará o terceiro lugar

    Henry dispara em queda de França para Espanha: 'Pior equipe'

    Copa do Mundo 2026
    Há 28 minutos
  • Olise em ação pela França na Copa do Mundo 2026

    Jornalista critica Olise por atuação ruim em França x Espanha: 'Me arrependo'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • — É importante viver isso já neste ano, no meu segundo ano como profissional. Muitas coisas mudaram, sou um João mais evoluído e mais maduro. Isso me trouxe muitas coisas positivas e espero um dia estar competindo no topo com esses caras — completou.

    ➡️João Fonseca estaciona no ranking após Wimbledon

    João Fonseca volta às quadras no UTS Rio

    Em Wimbledon, João Fonseca estreou vencendo o experiente espanhol Roberto Bautista Agut e, na sequência, superou o holandês Jesper de Jong para avançar à terceira rodada do Grand Slam britânico. A campanha de João Fonseca terminou diante do russo Roman Safiullin, que venceu a partida por 3 sets a 0.

    continua após a publicidade

    Agora, João Fonseca se prepara para atuar diante da torcida brasileira no UTS (Ultimate Tennis Showdown) Rio, torneio-exibição disputado no Maracanãzinho e que não distribui pontos para o ranking da ATP. A competição começa nesta quinta-feira (16).

    O próximo compromisso oficial do número 1 do Brasil no circuito será o Masters 1000 de Montreal, cuja chave principal terá início em 2 de agosto.

    continua após a publicidade
    João Fonseca no cartaz do UTS Rio
    João Fonseca no cartaz do UTS Rio (Reprodução)

    🤑 Aposte no seu tenista favorito!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon

    Tênis

    Após Wimbledon, lenda do tênis faz alerta sobre Djokovic: 'Esconde o que sente'

    Há 17 horas
    João Fonseca em uma das vitórias nas duplas no Rio Open (Foto: Fotojump)

    Tênis

    Após Wimbledon, João Fonseca irá jogar campeonato no Brasil

    Há 23 horas
    Roberto Bautista-Agut com a esposa e os filhos no adeus ao tênis

    Tênis

    Duas semanas após derrota para João Fonseca, espanhol encerra carreira

    Há 1 dia
    João Fonseca saca na vitória na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut

    Tênis

    João Fonseca corre risco de perder posição no ranking da ATP nesta semana

    Há 2 dias
    Sorridente, Jannik Sinner abre os braços e comemora o título de Wimbledon

    Tênis

    Sinner vence Zverev, mantém 'freguesia' e é bicampeão de Wimbledon

    Há 2 dias
    Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski durante a final de duplas femininas em Wimbledon

    Tênis

    Luisa Stefani fica com o vice na final de duplas de Wimbledon

    Há 3 dias
    Mais LANCE!
    Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski em ação em Wimbledon

    Veja os lances do vice-campeonato de Luisa Stefani nas duplas de Wimbledon

    À esquerda, Jannik Sinner, de boné e blusa polo brancos, olha concentrado; à direita, Alexander Zverev, com blusa branca e raquete na mão direita, aplaude

    Sinner x Zverev na final de Wimbledon; horário e onde assistir

    Com a perna direita no chão e a esquerda no ar, Luisa Stefani conclui movimento de saque em jogo de Wimbledon

    Luisa Stefani na final das duplas de Wimbledon; horário e onde assistir

    Guto Miguel cumprimenta o esloveno Ziga Sesko, sua dupla em Wimbledon

    Guto Miguel leva Brasil ao topo de Wimbledon nas duplas juvenis após 12 anos

    Jannik Sinner bate de esquerda na vitória sobre Novak Djokovic

    Sinner volta a dominar Djokovic e vai buscar o bi de Wimbledon

    João Fonseca devolve de forehand contra o russo Safiullin em Wimbledon

    João Fonseca estaciona no ranking após campanha em Wimbledon

    Alexander Zverev bate de direita na vitória sobre Arthur Fery em Wimbledon

    Zverev ultrapassa Alcaraz no ranking com final inédita em Wimbledon

    Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski em ação em Wimbledon

    Luisa Stefani avança à final inédita de duplas em Wimbledon

    O sérvio Novak Djokovic e o italiano Jannik Sinner se enfrentam nesta sexta-feira, em Wimbledon

    Djokovic x Sinner na semifinal de Wimbledon; horário e onde assistir

    Arthur Fery deita na grama de Wimbledon após a vaga na semifinal

    Zebra de Wimbledon ganha 78 posições e ameaça João Fonseca

    Sérvio Novak Djokovic devolve de backhand em treino em Wimbledon

    Djokovic ironiza partida de Lionel Messi na Copa do Mundo

    De blusa polo, saia, munhequeira e viseira, Luisa Stefani segura uma raquete com a mão esquerda e, com a mão direita, cerra o punho em gesto de comemoração de ponto

    Com Luisa Stefani em ação, veja os jogos de Wimbledon 2026 hoje (08/07)

    Dia sem copa (reprodução)

    O que fazer em um dia sem jogo de Copa? Confira a agenda esportiva

    Djokovic abre os braços para comemorar vaga na semifinal de Wimbledon

    Djokovic avança e encara Sinner na semifinal em Wimbledon