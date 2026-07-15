João Fonseca diz estar mais maduro após enfrentar Sinner, Alcaraz e Zverev
Brasileiro afirma que os duelos contra os três melhores do mundo aceleraram seu amadurecimento como profissional
João Fonseca afirmou estar mais maduro e evoluído após enfrentar alguns dos principais nomes do circuito mundial nesta temporada. Em entrevista à ESPN Brasil, o brasileiro destacou a importância dos duelos contra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev nos Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Monte Carlo para o seu desenvolvimento como profissional.
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Apesar das derrotas para os três tenistas, João Fonseca avaliou as experiências como fundamentais para sua evolução dentro e fora das quadras:
— Ter tido essa experiência e jogado contra todos eles foi muito importante para o amadurecimento da minha carreira. Sinner, Alcaraz e Zverev. Apesar de ter perdido para os três, só trouxe coisas positivas para mim, experiência e amadurecimento. Consegui perceber coisas em que eles eram muito melhores do que eu, outras em que eu era parecido e até aspectos em que eu fazia mais do que eles. Isso me trouxe muita bagagem para seguir evoluindo e, se Deus quiser, um dia conseguir competir com esses caras no topo — afirmou.
O atual número 27 do ranking da ATP ressaltou ainda que o aprendizado ganhou ainda mais relevância por acontecer em apenas sua segunda temporada como profissional:
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— É importante viver isso já neste ano, no meu segundo ano como profissional. Muitas coisas mudaram, sou um João mais evoluído e mais maduro. Isso me trouxe muitas coisas positivas e espero um dia estar competindo no topo com esses caras — completou.
➡️João Fonseca estaciona no ranking após Wimbledon
João Fonseca volta às quadras no UTS Rio
Em Wimbledon, João Fonseca estreou vencendo o experiente espanhol Roberto Bautista Agut e, na sequência, superou o holandês Jesper de Jong para avançar à terceira rodada do Grand Slam britânico. A campanha de João Fonseca terminou diante do russo Roman Safiullin, que venceu a partida por 3 sets a 0.
Agora, João Fonseca se prepara para atuar diante da torcida brasileira no UTS (Ultimate Tennis Showdown) Rio, torneio-exibição disputado no Maracanãzinho e que não distribui pontos para o ranking da ATP. A competição começa nesta quinta-feira (16).
O próximo compromisso oficial do número 1 do Brasil no circuito será o Masters 1000 de Montreal, cuja chave principal terá início em 2 de agosto.
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