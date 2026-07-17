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Após derrota, João Fonseca revela torcida para Guto Miguel: 'Muito melhor que eu'

Goiano, de 17 anos, disputa semifinal contra o argentino Cerúndolo no sábado

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 22:53
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Principal estrela do UTS Rio, João Fonseca levantou o público nesta sexta-feira, no Maracanãzinho, mas já não tem mais de título. Depois de vencer a estreia contra o holandês Tallon Griekspoor (57º do mundo), por 3 quartos a 1 (9/19, 14/13, 17/10 e 18/8), o número 1 do Brasil acabou superado pelo australiano Nick Kyrgios, por 3 a 0 (16/11, 17/11 e 19/11). Neste sábado, o carioca, de 19 anos, volta à quadra para tentar uma classificação entre o quinto e oitavo do torneio, que não conta pontos para o ranking da ATP e é disputado com regras bastante diferentes do tênis tradicional.

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    Na zona mista, perguntado pelo Lance! sobre que conselho daria ao goiano Guto Miguel, de 17 anos, que vai enfrentar, às 13h, o argentino Francisco Cerúndolo em uma das semifinais de sábado, João Fonseca manteve o bom humor, mesmo após a eliminação:

    - Ele está indo muito melhor que eu, se adaptou melhor à condição, está fazendo bons jogos, focado. É continuar nessa mentalidade, seguir com os pés no chão, está fazendo uma história muito legal no tênis. É um moleque do bem, tem um time super bom, que, se Deus quiser, vai continuar mantendo os pés no chão, humilde, trabalhado, que eu sei que ele é. Tudo de melhor para ele. Amanhã é só mais uma experiência para ele, jogar nesses palcos, contra caras desse nível. Espero que ele consiga representar a gente.

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    No primeiro jogo desta sexta, Guto, líder do ranking mundial juvenil, que já havia derrotado Kyrgios na quinta, superou o americano Brando Nakashima.

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    • O rival de Guto neste sábado traz ótima lembrança a João. Afinal, foi contra Cerúndolo que o carioca, em fevereiro de 2025, venceu seu primeiro ATP, no saibro de Buenos Aires. Na época, aos 18 anos, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira se tornou o mais jovem do país a alcançar tal feito.

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    Nas duas partidas desta sexta, João Fonseca comandou a torcida, se divertiu, assim como o experiente australiano, de 31 anos.

    ➡️Entenda as regras do UTS Rio, com João Fonseca, no Maracanãzinho

    Além do goiano, de 17 anos, contra o 22º melhor tenista da atualidade, a outra semifinal será entre Kyrgios e o americano Brandon Nakashima.

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    O técnico Guilherme Teixeira e João Fonseca durante jogo contra Kyrgios no Maracanãzinho
    O técnico Guilherme Teixeira e João Fonseca durante jogo contra Kyrgios no Maracanãzinho (Foto: Divulgação/UTS Rio)
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