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Veja os lances da vitória de Guto Miguel na estreia do UTS Rio

Líder do ranking juvenil estreia em torneio no Maracanãzinho contra ex-número 13 do mundo

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 19:55
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Guto Miguel em um dos treinos no UTS Rio
Guto Miguel é campeão juvenil de Roland Garros e Wimbledon (Foto: Divulgação)

A estreia do líder do ranking mundial juvenil, Guto Miguel, no UTS Rio agitou a torcida presente no Maracanãzinho, na noite desta quinta-feira (16). Pela primeira rodada do torneio de exibição, o brasileiro de 17 anos venceu o australiano Nick Kyrgios por 3 quartos a 2 (parciais de 21/12, 15/10, 13/16, 15/21 e 2/0).

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    Veja como foi a partida

    JogadoresPlacar1º quarto2º quarto3º quarto4º quarto5º quarto

    Guto Miguel

    3

    21

    15

    13

    15

    2

    Nick Kyrgios

    2

    12

    10

    16

    21

    0

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    • 5º QUARTO

    • Kyrgios manda para fora, e Guto Miguel vence a partida!
    • Guto sobe para a rede e mata o primeiro ponto
    • Vai começar o período da morte súbita! Quem fizer dois pontos primeiro, leva a vitória

    4º QUARTO

    1. Guto erra o backhand, e Kyrgios vence o quarto período: 21 a 15
    2. Kyrgios sobe para a rede com bônus e leva a melhor: 20 a 10
    3. Guto Miguel saca com bônus, mas erra ao rebater a devolução: 16 a 9
    4. Kyrgios dificulta o jogo de Guto e finaliza ponto no smash: 12 a 9
    5. Guto sobe para a rede, tenta smash e pontua na volta da bola: 8 a 6
    6. Kyrgios tenta mandar no contrapé de Guto, mas erra: 4 a 3
    7. Saque de Guto para na rede: 3 a 2
    8. Guto começa sacando, mas erra o backhand: 1 a 0

    3º QUARTO

    1. Na cruzada de direita, Kyrios finaliza o quarto de cinco quarter points: 16 a 13
    2. Kyrgios erra a devolução do saque: 15 a 12
    3. Guto saca e complica Kyrgios, que desperdiça o bônus: 14 a 10
    4. Guto manda novamente na rede: 14 a 9
    5. Após troca de bolas, o brasileiro manda na rede: 12 a 5
    6. Guto manda uma cruzada de direita para fora: 10 a 4
    7. Guto ativa a carta bônus, mas é o adversário quem pontua: 7 a 3
    8. Outro ace do australiano: 5 a 3
    9. Ace de Kyrgios: 3 a 2
    10. Kyrgios mata o ponto na rede: 2 a 1

    2º QUARTO

    1. Guto Miguel marca o quarter point no saque! 15 a 10
    2. Kyrgios rebate a bola na rede: 12 a 10
    3. Guto vira após recuperação de bola difícil no fundo: 10 a 9
    4. Kyrgios aciona a carta bônus e manda a bola na rede: 8 a 7
    5. Com a direita, Guto manda na paralela e empata: 6 a 6
    6. Guto ativa o bônus, mas sofre com backhand no fundo de quadra e não consegue pontuar: 6 a 0
    7. Kyrgios começa melhor e abre 5 a 0

    1º QUARTO

    1. Guto aplica um backhand e fecha o primeiro quarto! 21 a 12
    2. Guto Miguel tem o quarter point: 20 a 12
    3. Guto Miguel erra seu terceiro saque na partida: 15 a 10
    4. Kyrgios ativa seu bônus, mas joga a bola para fora: 13 a 8
    5. Guto Miguel aciona a carta bônus e soma três pontos com bola na rede de Kyrgios! 11 a 6
    6. Kyrgios agride no saque e força o erro de Guto: 5 a 4
    7. Guto Miguel passa à frente com um forehand cruzado: 4 a 3
    8. Kyrgios erra um saque e uma devolução: 3 a 3
    9. Um erro de cada lado: 1 a 1

    PRÉ-JOGO

    1. Aos 17 anos, Guto Miguel vive um momento especial na carreira. O goiano vem de duas conquistas seguidas em Grand Slams juvenis: Roland Garros, no simples, e Wimbledon, nas duplas.
    2. Sem um treinador oficial, Kyrgios escolheu o brasileiro Bruno Soares, ex-número 2 do mundo nas duplas, para representá-lo à beira da quadra.
    3. Adversário de Guto Miguel, Nick Kyrgios é conhecido como um atleta de temperamento forte e acumula diversas polêmicas, tanto dentro quanto fora das quadras. Atualmente em 905º lugar no ranking, o australiano já foi o número 13 do mundo.
    4. Nakashima finaliza o quarto período e vence por 3 a 1. Na sequência, Guto Miguel e Nick Kyrgios na quadra do Maracanãzinho!
    5. A partida de Guto Miguel começará atrasada devido ao jogo entre Cerundolo e Nakashima. O americano vence a partida por 2 a 1 e vai levando o quarto período por 9 a 5.
    Guto Miguel em treino no UTS Rio
    Guto Miguel em treino no UTS Rio (Foto: Divulgação)

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    Entenda as regras do UTS Rio

    Primeiro evento de tênis no Maracanãzinho desde 2012, o UTS (Ultimate Tennis Showdown) Rio traz várias novidades. Uma delas está na contagem de tempo para a realização dos quartos (e não sets): oito minutos para cada um.

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    Ao final dos oito minutos, acontece o "quarter point", ocasião em que o atleta que estiver liderando a parcial precisará vencer apenas mais um ponto. Caso o período esteja empatado, quem ganhar o ponto seguinte sai como vencedor. É preciso ganhar três quartos para vencer o jogo. Caso haja empate em 2 a 2 no placar geral, quem vencer os próximos dois pontos leva a partida.

    Diferente do que ocorre nas competições tradicionais, cada jogada vale um ponto no UTS. O tempo entre cada ponto é de apenas 15 segundos, 10 a menos que o habitual. Outra mudança é que não existe aquecimento, assim como o segundo saque. Ou seja, os jogadores entram em quadra e logo começam a disputa, e o número de aces costuma ser bem mais reduzido pelo fato de cada tenista ter direito a um saque por ponto.

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    Cada atleta tem direito a uma carta bônus por quarto, que triplica o ponto seguinte se for vencido por quem escolheu utilizar o recurso. Para ativá-la, é preciso acionar um botão no meio da quadra.

    O público presente no Maracanãzinho poderá interagir com os jogadores durante a partida. Nos torneios do circuito profissional, os torcedores só podem se manifestar após os pontos.

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    ➡️ Número 1 juvenil do mundo, Guto Miguel treina com Sinner em Wimbledon

    Programação do UTS Rio 2026

    Quinta-feira (16/07)
    18h - Corentin Moutet (FRA) x Tallon Griekspoor (HOL)
    19h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Brandon Nakashima (EUA)
    20h - Nick Kyrgios (AUS) x Guto Miguel (BRA)
    21h - Cameron Norrie (ING) x Corentin Moutet (FRA)

    Sexta-feira (17/07)
    18h - Guto Miguel (BRA) x Brandon Nakashima (EUA)
    19h - João Fonseca (BRA) X Tallon Griekspoor (HOL)
    20h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Cameron Norrie (ING)
    21h - João Fonseca (BRA) x Nick Kyrgios (AUS)

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    Sábado (18/07)
    12h - Início das semifinais
    16h - Final

    Onde assistir

    O UTS Rio 2026 tem transmissão ao vivo do SporTV 3 (TV por assinatura) e da GE TV (YouTube).

    🎾 Aposte na vitória de seu tenista preferido
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

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