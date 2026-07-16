Veja os lances da vitória de Guto Miguel na estreia do UTS Rio Líder do ranking juvenil estreia em torneio no Maracanãzinho contra ex-número 13 do mundo

A estreia do líder do ranking mundial juvenil, Guto Miguel, no UTS Rio agitou a torcida presente no Maracanãzinho, na noite desta quinta-feira (16). Pela primeira rodada do torneio de exibição, o brasileiro de 17 anos venceu o australiano Nick Kyrgios por 3 quartos a 2 (parciais de 21/12, 15/10, 13/16, 15/21 e 2/0).

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Veja como foi a partida

Jogadores Placar 1º quarto 2º quarto 3º quarto 4º quarto 5º quarto Guto Miguel 3 21 15 13 15 2 Nick Kyrgios 2 12 10 16 21 0

5º QUARTO

Kyrgios manda para fora, e Guto Miguel vence a partida!

Guto sobe para a rede e mata o primeiro ponto

Vai começar o período da morte súbita! Quem fizer dois pontos primeiro, leva a vitória

4º QUARTO

Guto erra o backhand, e Kyrgios vence o quarto período: 21 a 15 Kyrgios sobe para a rede com bônus e leva a melhor: 20 a 10 Guto Miguel saca com bônus, mas erra ao rebater a devolução: 16 a 9 Kyrgios dificulta o jogo de Guto e finaliza ponto no smash: 12 a 9 Guto sobe para a rede, tenta smash e pontua na volta da bola: 8 a 6 Kyrgios tenta mandar no contrapé de Guto, mas erra: 4 a 3 Saque de Guto para na rede: 3 a 2 Guto começa sacando, mas erra o backhand: 1 a 0

3º QUARTO

Na cruzada de direita, Kyrios finaliza o quarto de cinco quarter points: 16 a 13 Kyrgios erra a devolução do saque: 15 a 12 Guto saca e complica Kyrgios, que desperdiça o bônus: 14 a 10 Guto manda novamente na rede: 14 a 9 Após troca de bolas, o brasileiro manda na rede: 12 a 5 Guto manda uma cruzada de direita para fora: 10 a 4 Guto ativa a carta bônus, mas é o adversário quem pontua: 7 a 3 Outro ace do australiano: 5 a 3 Ace de Kyrgios: 3 a 2 Kyrgios mata o ponto na rede: 2 a 1

2º QUARTO

Guto Miguel marca o quarter point no saque! 15 a 10 Kyrgios rebate a bola na rede: 12 a 10 Guto vira após recuperação de bola difícil no fundo: 10 a 9 Kyrgios aciona a carta bônus e manda a bola na rede: 8 a 7 Com a direita, Guto manda na paralela e empata: 6 a 6 Guto ativa o bônus, mas sofre com backhand no fundo de quadra e não consegue pontuar: 6 a 0 Kyrgios começa melhor e abre 5 a 0

1º QUARTO

Guto aplica um backhand e fecha o primeiro quarto! 21 a 12 Guto Miguel tem o quarter point: 20 a 12 Guto Miguel erra seu terceiro saque na partida: 15 a 10 Kyrgios ativa seu bônus, mas joga a bola para fora: 13 a 8 Guto Miguel aciona a carta bônus e soma três pontos com bola na rede de Kyrgios! 11 a 6 Kyrgios agride no saque e força o erro de Guto: 5 a 4 Guto Miguel passa à frente com um forehand cruzado: 4 a 3 Kyrgios erra um saque e uma devolução: 3 a 3 Um erro de cada lado: 1 a 1

PRÉ-JOGO

Aos 17 anos, Guto Miguel vive um momento especial na carreira. O goiano vem de duas conquistas seguidas em Grand Slams juvenis: Roland Garros, no simples, e Wimbledon, nas duplas. Sem um treinador oficial, Kyrgios escolheu o brasileiro Bruno Soares, ex-número 2 do mundo nas duplas, para representá-lo à beira da quadra. Adversário de Guto Miguel, Nick Kyrgios é conhecido como um atleta de temperamento forte e acumula diversas polêmicas, tanto dentro quanto fora das quadras. Atualmente em 905º lugar no ranking, o australiano já foi o número 13 do mundo. Nakashima finaliza o quarto período e vence por 3 a 1. Na sequência, Guto Miguel e Nick Kyrgios na quadra do Maracanãzinho! A partida de Guto Miguel começará atrasada devido ao jogo entre Cerundolo e Nakashima. O americano vence a partida por 2 a 1 e vai levando o quarto período por 9 a 5.

Guto Miguel em treino no UTS Rio (Foto: Divulgação)

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Entenda as regras do UTS Rio

Primeiro evento de tênis no Maracanãzinho desde 2012, o UTS (Ultimate Tennis Showdown) Rio traz várias novidades. Uma delas está na contagem de tempo para a realização dos quartos (e não sets): oito minutos para cada um.

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Ao final dos oito minutos, acontece o "quarter point", ocasião em que o atleta que estiver liderando a parcial precisará vencer apenas mais um ponto. Caso o período esteja empatado, quem ganhar o ponto seguinte sai como vencedor. É preciso ganhar três quartos para vencer o jogo. Caso haja empate em 2 a 2 no placar geral, quem vencer os próximos dois pontos leva a partida.

Diferente do que ocorre nas competições tradicionais, cada jogada vale um ponto no UTS. O tempo entre cada ponto é de apenas 15 segundos, 10 a menos que o habitual. Outra mudança é que não existe aquecimento, assim como o segundo saque. Ou seja, os jogadores entram em quadra e logo começam a disputa, e o número de aces costuma ser bem mais reduzido pelo fato de cada tenista ter direito a um saque por ponto.

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Cada atleta tem direito a uma carta bônus por quarto, que triplica o ponto seguinte se for vencido por quem escolheu utilizar o recurso. Para ativá-la, é preciso acionar um botão no meio da quadra.

O público presente no Maracanãzinho poderá interagir com os jogadores durante a partida. Nos torneios do circuito profissional, os torcedores só podem se manifestar após os pontos.

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Programação do UTS Rio 2026

Quinta-feira (16/07)

18h - Corentin Moutet (FRA) x Tallon Griekspoor (HOL)

19h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Brandon Nakashima (EUA)

20h - Nick Kyrgios (AUS) x Guto Miguel (BRA)

21h - Cameron Norrie (ING) x Corentin Moutet (FRA)

Sexta-feira (17/07)

18h - Guto Miguel (BRA) x Brandon Nakashima (EUA)

19h - João Fonseca (BRA) X Tallon Griekspoor (HOL)

20h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Cameron Norrie (ING)

21h - João Fonseca (BRA) x Nick Kyrgios (AUS)

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Sábado (18/07)

12h - Início das semifinais

16h - Final

Onde assistir

O UTS Rio 2026 tem transmissão ao vivo do SporTV 3 (TV por assinatura) e da GE TV (YouTube).

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