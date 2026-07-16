No UTS Rio, João Fonseca busca a segunda maior premiação do ano
Número 1 do Brasil estreia na sexta-feira no Maracanãzinho
Com US$ 3,94 milhões (R$ 20,054 milhões) em premiação na carreira (US$ 1,224 milhão apenas em 2026), João Fonseca estreia nesta sexta-feira no UTS Rio, no Maracanãzinho. Se for campeão do torneio-exibição em solo carioca, o anfitrião vai conquistar sua terceira maior premiação na temporada: US$ 400 mil (R$ 2,036 milhões).
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Por ora, o maior valor conquistado pelo número 1 do Brasil em um único evento em 2026 foi em junho, quando alcançou as quartas de final de Roland Garros, seu melhor resultado até aqui em um Grand Slams. Pelas quatro vitórias, com destaques para os 3 sets a 2, de virada, sobre o sérvio Novak Djokovic, a maior de sua carreira, o brasileiro embolsou 470 mil euros.
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Por ora, a segunda maior premiação conquistada pelo brasileiro na temporada foi em Wimbledon, há duas semanas, quando alcançou a terceira rodada, como em 2025: 185 mil euros (R$ 1,080 milhão).
Quinta (16/07)
18h - Corentin Moutet (FRA) x Tallon Griekspoor (HOL)
19h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Brandon Nakashima (EUA)
20h - Nick Kyrgios (AUS) x Guto Miguel (BRA)
21h - Cameron Norrie (ING) x Corentin Moutet (FRA)
Sexta (17/07)
18h - Guto Miguel (BRA) x Brandon Nakashima (EUA)
19H - João Fonseca (BRA) X Tallon Griekspoor (HOL)
20h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Cameron Norrie (ING)
21h - João Fonseca (BRA) x Nick Kyrgios (AUS)
Sábado (18/07)
12h - Início da semifinais
16h - Final
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