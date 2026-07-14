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Após Wimbledon, lenda do tênis faz alerta sobre Djokovic: 'Esconde o que sente'

Andre Agassi falou sobre o atual momento da carreira do sérvio

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 18:40
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Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon
Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Ex-número 1 do mundo e campeão de oito Grand Slams, o americano Andre Agassi comparou o atual momento de Novak Djokovic com o que o consolidou como um dos melhores do mundo. Em entrevista a BBC britânica, Agassi afirmou que o sérvio esconde seus sentimentos.

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    Na última partida que disputou, o atual número 8 do ranking da ATP foi derrotado na semifinal de Wimbledon para Jannik Sinner, que posteriormente levantou o troféu do torneio. Para Agassi, o desempenho recente de Djokovic, aos 39 anos, indica uma transformação em seu jogo, com mudanças de reflexos e tomadas de decisões do sérvio.

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    — Ao longo da carreira, vi Novak reclamar muito do seu corpo, mas ele sempre deu a impressão de estar brincando com fogo. Agora, parece que ele está escondendo alguns dos seus sentimentos. Vejo-o tentando antecipar a trajetória do golpe do adversário muito cedo, escolhendo com cautela e selecionando onde gastar sua energia. Tudo isso não vai funcionar bem para ele a longo prazo.

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    • Sérvio Novak Djokovic devolve de backhand em treino em Wimbledon
    Sérvio Novak Djokovic devolve de backhand em treino em Wimbledon (Foto: Adrian Dennis / AFP)

    Como foi a eliminação de Djokovic em Wimbledon?

    Na última sexta-feira (10), tal como o que aconteceu na edição de 2025, o heptacampeão sérvio perdeu por 3 sets a 0 a semifinal de Wimbledon para o italiano Jannik Sinner, dessa vez por triplo 6/4.

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    Djokovic buscava a segunda final de Slam neste ano. No dia 1º de fevereiro, ele perdeu para Carlos Alcaraz a decisão do Australian Open. Já em Roland Garros, em maio, o sérvio parou na terceira rodada, superado pelo brasileiro João Fonseca.

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