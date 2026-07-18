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AO VIVO: Siga Guto Miguel x Nakashima na final do UTS Rio

Torneio acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 16:08
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Guto Miguel olha para a bola, prestes a bater um backhand em jogo do UTS RIO
Guto Miguel está na final do UTS Rio (Foto: Divulgação/UTS)

O Brasil vai em busca do título do UTS Rio! No Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, Guto Miguel volta à quadra pela grande final da competição, contra o estadunidense Brandon Nakashima. A partida estava programada para as 16h (de Brasília), mas sofreu atrasos por conta do jogo anterior. Acompanhe a decisão do UTS em tempo real com o Lance!.

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    Acompanhe a partida

    *EM ATUALIZAÇÃO

    JogadoresPlacar1º quarto2º quarto3º quarto4º quarto

    Guto Miguel

    10

    Nakashima

    14

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    • 1º QUARTO

    • A um minuto do fim do primeiro quarto, o estadunidense abre quatro pontos de vantagem: 14 a 10
    • Nakashima finaliza um disputado rally: 10 a 10
    • Guto tenta um smash, mas vai para fora: 7 a 7
    • Guto ativa a carta bônus, mas não pontua
    • Lindo forehand de Guto! 4 a 3
    1. Bola do Guto vai para fora, e Nakashima empata: 3 a 3
    • Guto Miguel abre 3 a 1 no primeiro quarto da partida
    • Começa a decisão do UTS Rio!

    PRÉ-JOGO:

    • Guto Miguel e Brandon Nakashima devidamente apresentados ao ginásio! É hora de tênis no Maracanãzinho!
    • No jogo anterior à final, João Fonseca venceu o francês Corentin Moutet por 3 a 1 e terminou o UTS Rio na sétima posição.
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    Guto Miguel está na final do UTS Rio (Foto: Divulgação/UTS)

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    Entenda as regras do UTS Rio

    Primeiro evento de tênis no Maracanãzinho desde 2012, o UTS (Ultimate Tennis Showdown) Rio traz várias novidades. Uma delas está na contagem de tempo para a realização dos quartos (e não sets): oito minutos para cada um.

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    Ao final dos oito minutos, acontece o "quarter point", ocasião em que o atleta que estiver liderando a parcial precisará vencer apenas mais um ponto. Caso o período esteja empatado, quem ganhar o ponto seguinte sai como vencedor. É preciso ganhar três quartos para vencer o jogo. Caso haja empate em 2 a 2 no placar geral, quem vencer os próximos dois pontos leva a partida.

    Diferente do que ocorre nas competições tradicionais, cada jogada vale um ponto no UTS. O tempo entre cada ponto é de apenas 15 segundos, 10 a menos que o habitual. Outra mudança é que não existe aquecimento, assim como o segundo saque. Ou seja, os jogadores entram em quadra e logo começam a disputa, e o número de aces costuma ser bem mais reduzido pelo fato de cada tenista ter direito a um saque por ponto.

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    Cada atleta tem direito a uma carta bônus por quarto, que triplica o ponto seguinte se for vencido por quem escolheu utilizar o recurso. Para ativá-la, é preciso acionar um botão no meio da quadra.

    O público presente no Maracanãzinho poderá interagir com os jogadores durante a partida. Nos torneios do circuito profissional, os torcedores só podem se manifestar após os pontos.

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    Programação do UTS Rio 2026

    Sexta-feira (17/07)
    18h - Guto Miguel (BRA) x Brandon Nakashima (EUA)
    19h - João Fonseca (BRA) X Tallon Griekspoor (HOL)
    20h - Francisco Cerúndolo (ARG) x Cameron Norrie (ING)
    21h - João Fonseca (BRA) x Nick Kyrgios (AUS)

    Sábado (18/07)
    12h - Início das semifinais
    16h - Final

    Onde assistir

    O UTS Rio 2026 tem transmissão ao vivo do SporTV 3 (TV por assinatura) e da GE TV (YouTube).

    🎾 Aposte na vitória de seu tenista preferido
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