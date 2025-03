Messi faz homenagem a Djokovic, e Inter Miami vence na MLS

A humilhação da Seleção Brasileira diante da Argentina, pelas Eliminatórias, ficou marcada por um questionamento: "Imagina se estivessem com Messi?". Bastaram quatro dias para que uma possível resposta fosse levantada pelo craque, de volta à ação com a camisa do Inter Miami.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pela sexta rodada da Major League Soccer, os Herons venceram o Philadelphia Union por 2 a 1, e recuperaram a liderança da Conferência Leste da competição, já que têm um jogo a menos. O craque, que iniciou o confronto no banco, precisou de apenas dois minutos ao ser colocado pelo técnico Javier Mascherano para balançar as redes. Antes, Robert Taylor já havia aberto os caminhos da vitória na Flórida; Dániel Gazdag diminuiu, mas a reação dos visitantes não alcançou o tento da igualdade.

continua após a publicidade

Na comemoração de seu gol, Messi homenageou o tenista Novak Djokovic. O craque argentino compareceu ao Masters 1000 de Miami na sexta-feira (28) e viu de perto o triunfo do sérvio sobre Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, que o levou à decisão deste domingo (30), diante do jovem tcheco Jakub Mensik. Após a vitória, Nole presenteou o futebolista com uma camisa autografada, e publicou uma foto do encontro em suas redes sociais.

👀 Inter Miami vence: veja a homenagem de Messi a Djokovic

Este foi o terceiro jogo seguido em que Lionel balançou as redes pela equipe norte-americana. Antes, o Cavalier-JAM foi a primeira vítima, em jogo pela Concachampions, e o Atlanta United emendou a série de equipes que sofreram na mão do astro.

continua após a publicidade

➡️ Mbappé brilha, Real Madrid vira sobre Leganés e encosta no Barcelona

Messi esteve ausente do clássico entre Argentina e Brasil, vencido pela Albiceleste por 4 a 1 em Buenos Aires, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No duelo contra o Atlanta, o meio-campista saiu com dores musculares, e ficou fora da lista do técnico Lionel Scaloni.