Novak Djokovic derrotou o Grigor Dimitrov por 2 sets a 0 e avançou, pela 20ª temporada consecutiva, a uma final de ATP. Apesar da experiência, esta semifinal contou com uma "pressão a mais" para o tenista, já que Lionel Messi e sua família acompanharam a decisão nesta sexta-feira (28). Em entrevista após a classificação, o sérvio aproveitou para destacar a presença do astro do futebol e brincar sobre uma avaliação que recebeu o filho do jogador.

- É uma enorme honra. Quero dizer, ele (Messi) é um grande atleta, não apenas um jogador de futebol. Seu impacto no mundo do esporte nos últimos 20 anos tem sido imenso. Ter visto ele aqui assistindo ao vivo claramente me traz uma grande alegria, e também um pouco de pressão, para ser honesto - exaltou Djokovic.

Durante o encontro, após a impressionante vitória, entre a família Messi e Djokovic, o tenista recebeu um feedback sobre seu desempenho da noite. Segundo o quinto colocado do ranking da ATP, o filho do jogador deu uma avaliação e uma "cobrada" para a final do Miami Open.

- Hoje fui avaliado por um dos filhos dele como 8 de 10, o que é bem bom. Ele, com um ar sério, me disse que eu preciso fazer 10 de 10 na próxima partida. Então tenho uma certa pressão vinda do filho do Messi. Sim, brincamos juntos. Foi legal conhecer toda a sua família. Foi um momento muito tocante para mim, porque é uma coisa ele vir sozinho, mas trazer toda a família, seus filhos, sua esposa foi bem legal - afirmou.

Próximo jogo de Djokovic

Domingo, em sua 60ª final desse nível, Djokovic disputa o título do Masters 1000 de Miami contra o tcheco Jakub Mensik (54º, de 19 anos), que derrotou o anfitrião Taylor Fritz (4º), por 7/6 (4), 6/4 e 7/6 (4). O tenista da República Tcheca é o terceiro mais jovem finalista do torneio, atrás apenas dos espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz (ambos chegaram à decisão pela primeira vez aos 18 anos).

Mensik e o ex-líder do ranking só se enfrentaram uma vez até hoje, com triunfo do sérvio, nas quartas do Masters 1000 de Xangai, ano passado, por 6/7, 6/1 e 6/4.

