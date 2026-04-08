AO VIVO: João Fonseca busca vaga às oitavas de final em Monte Carlo

Em busca de uma inédita vaga nas oitavas de final de um Masters 1000 no saibro, João Fonseca enfrenta, nesta quarta-feira, em confronto inédito, o francês Arthur Rinderknech, atual 27º do mundo, pela segunda rodada de Monte Carlo. Atualização: Jogo no primeiro set - Arthur Rinderknech quebra o saque de João Fonseca e diminui para 4/3

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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

Na estreia, na segunda-feira, o número 1 do Brasil e 40 do ranking venceu sem dificuldades o canadense Gabriel Diallo (36º, por 6/2 e 6/3).

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Caso avance novamente, o carioca, de 19 anos, enfrenta o italiano Matteo Berrettini (90º, ex-top 6), que venceu o russo Daniil Medvedev (10º, ex-líder do ranking) por 2 sets a 0, com um duplo 6/0.

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João Fonseca chegou à segunda rodada em Madri

Até hoje, em torneios no Masters 1000 no saibro, o melhor desempenho do brasileiro foi ter chegado à segunda rodada, em Madri, nas últimas duas temporadas. Aliás, foi na capital espanhola, em 2024, aos 17 anos, que João Fonseca estreou em torneios desse nível.

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