Loio no Lance! vê uma boa oportunidade para João Fonseca em Monte Carlo
Rival do brasileiro na segunda rodada, francês Rinderknech tem carreira irregular
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No acirradíssimo circuito mundial, é preciso saber aproveitar as oportunidades. E, nesta semana, em sua primeira participação no Masters 1000 de Monte Carlo, João Fonseca, que passou sem sustos pela estreia, tem boa chance de somar pontos preciosos no ranking. Ao contrário do que aconteceu em Indian Wells e Miami, quando perdeu para o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz, respectivamente, dessa vez o número 1 do Brasil pode ganhar tempo e ritmo até voltar a duelar com os principais cabeças de chave.
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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro
O próximo rival do carioca, de 19 anos, em mais um confronto inédito no Principado, será o veterano francês Arthur Rinderknech (27º), de 30 anos, carrasco do 12º favorito, o russo Karen Khachanov, por 7/5 e 6/2.
Profissional desde 2018, o tenista da França tem como melhor ranking da carreira o 26º lugar, alcançado em janeiro deste ano. Contando com o triunfo sobre Khachanov na segunda-feira, são seis vitórias em 13 partidas em 2026. Na carreira, o número de tropeços (117) também é maior do que o de jogos vencidos: 107. No saibro, piso de Monte Carlo, como profisional, são 26 vitórias e 28 derrotas.
Sem nenhum título de ATP no currículo (ao contrário do brasileiro, campeão em Buenos Aires e na Basileia, ano passado), Rinderknech tem como melhor campanha na carreira a final do Masters 1000 de Xangai, em outubro do ano passado. Na ocasião, na quadra rápida, ele perdeu para o primo, Valentin Vacherot, de Monte Carlo, por 6/4, 3/6 e 6/3.
Fora essa acima, o tenista francês tem apenas mais uma decisão no currículo, no ATP 250 de Adelaide, em 2022, também no piso rápido.
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João Fonseca pode alcançar melhor campanha no saibro
Caso derrote Rinderknech, o número 1 do Brasil vai alcançar, pela primeira vez, a terceira rodada em um Masters 1000 no piso lento. Sua maior proeza, nesse piso em torneios desse nível, foi ter chegado à segunda fase em Madri, nas últimas duas temporadas.
E, numa eventual oitavas de final em Monte Carlo, o mais forte candidato a cruzar o caminho do brasileiro é o experiente russo Daniil Medvedev, sétimo favorito e número 10 do mundo. Ex-líder do ranking, o tenista nascido em Moscou está longe de ser um especialista no saibro. São 45 vitórias e 35 derrotas na carreira nesse piso e apenas um título, no Masters 1000 de Roma, em 2023.
O russo estreia na quarta contra o vencedor do jogo desta terça entre o convidado italiano Matteo Berrettini (90º) e o lucky loser espanhol Roberto Bautista-Agut (85º).
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