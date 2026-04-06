João Fonseca celebra encontro com Bortoleto em Monte Carlo

Número 1 do Brasil disse que pretende ir a uma corrida do piloto

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/04/2026
14:55
Atualizado há 3 minutos
João Fonseca e Gabriel Bortoleto em Monte Carlo (Reprodução)
imagem cameraJoão Fonseca e Gabriel Bortoleto em Monte Carlo (Foto: TennisTV)
Nesta segunda-feira, na vitória tranquila de João Fonseca na estreia no Masters 1000 de Monte Carlo, o número 1 do Brasil encontrou um ilustre torcedor, o piloto de Fórmula 1 Gabriel Bortoleto, que acompanhou o jogo da primeira fila. Após a partida, os dois compatriotas bateram um papo, e o tenista disse esperar retribuir a visita.

- A gente já estava se falando há um tempo, feliz de ter acontecido esse encontro. Faz tempo que queria encontrá-lo. Ele mora aqui e foi muito legal. Espero que eu consiga, da próxima vez, ir para uma corrida dele.

A respeito do triunfo sobre o canadense Gabriel Diallo (36º do mundo), por 6/2 e 6/3, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira disse:

- Um ótimo jogo, feliz com a primeira rodada, como enfrentei. Um pouco mais nervoso no começo, mas consegui impor um ritmo muito bom, com as alturas, com padrão. Espero continuar assim para o resto do torneio.

João Fonseca enfrenta francês na quarta

Na próxima rodada, na quarta-feira, em horário a ser definido e em mais um duelo inédito nesta semana, o carioca enfrenta o experiente francês Arthur Rinderknech (27º), de 30 anos, que eliminou o 12º cabeça de chave, o russo Karen Khachanov, por 7/5 e 6/2.

Essa é a primeira participação de João Fonseca em Monte Carlo.

João Fonseca em treino em Monte Carlo (Reprodução)

