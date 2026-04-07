Fonseca projeta 'caminho certo' e faz pedido ao público

João Fonseca é a grande promessa do tênis brasileiro na atualidade. O carioca ocupa a 40ª posição no ranking e encara sua trajetória como o caminho certo para chegar ao topo da lista e poder bater de frente com nomes como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

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Fonseca enfrentou Sinner nas oitavas de final de Indian Wells e Alcaraz na segunda rodada do Masters 1000 de Miami. O brasileiro foi superado em ambas as partidas por 2 sets a 0, resultando em sua eliminação.

— Eu joguei contra ambos e foram bons jogos, mas ainda não estou perto [do nível deles]. Espero estar em um futuro próximo. Eles jogam nesse nível todos os jogos, e eu preciso ser mais consistente e trabalhar mais duro. Mas acho que estou no caminho certo. Todo mundo tem o seu tempo, e o meu vai chegar. É manter essa rotina, essa mentalidade, e trabalhar duro e silenciosamente — afirmou o brasileiro.

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João Fonseca na vitória na estreia no Masters 1000 de Miami, contra o húngaro Fabian Marozsan (Foto: Matthew Stockman/AFP)

Em Monte Carlos, Fonseca venceu sua partida de estreia com facilidade, derrotando o canadense Gabriel Diallo (36º), de 24 anos, por 6/ 2 e 6/3. Agora, o jovem encara o francês Arthur Rinderknech, atual número 27 do mundo, a partir das 8h (de Brasília), pela segunda rodada do primeiro torneio no saibro da temporada.

— As expectativas vão surgir, mas as pessoas precisam de tempo. Eu quero fazer minha história e espero estar lá competindo contra eles, mas é preciso entender que eu preciso de tempo. Eu quero ser o número um, mas sei que ainda sou o 40 do mundo, então preciso ter humildade para entender o processo. Espero ter um futuro brilhante — concluiu Fonseca.

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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

Ficha técnica Fonseca x Rinderknech

📲quarta-feira, dia 8 de março de 2026

⏰Horário: Em torno das 8h (de Brasília).

📺Onde assistir: Disney+