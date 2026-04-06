João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro
Brasileiro tem uma vitória e duas derrotas no piso lento em 2026
Apesar de já ter um título de ATP no saibro, conquistado no 250 de Buenos Aires, em fevereiro de 2025, aos 18 anos, e de ter alcançado a terceira rodada em Roland Garros, os números mostram que João Fonseca tem se saído melhor na quadra rápida. Pois nesta segunda-feira, quando estreia no piso lento do Masters 1000 de Monte Carlo, diante do canadense Gabriel Diallo, o brasileiro, aos 19 anos, tem a chance de melhorar a performance nessa superfície.
Em 2026, até aqui, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira tem apenas uma vitória em três jogos no saibro, sobre o amigo e compatriota Thiago Monteiro, no Rio Open, em fevereiro. Uma semana antes, o número 1 do Brasil caiu na estreia do ATP na capital argentina, diante do chileno Alejandro Tabilo, onde defendia o título. Já no ATP 500 brasileiro, seu algoz, nas oitavas de final, foi o peruano Ignacio Buse.
Por outro lado, na quadra rápida, João Fonseca (campeão do ATP 500 da Basileia, em outubro) soma quatro vitórias em sete jogos na temporada. Três desses triunfos foram no Masters 1000 de Indian Wells, onde alcançou sua melhor performance em torneios desse nível, chegando às oitavas de final, quando só parou diante do campeão italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, em dois tiebreaks. Em Miami, a derrota foi na segunda rodada, em bom duelo contra o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz. Seu aproveitamento, nesse piso até aqui, é de 57% em 2026, contra 33% no piso lento.
Em fevereiro, dias antes de embarcar para Buenos Aires, perguntado sobre qual o piso preferido, o brasileiro respondeu:
- Nos últimos meses joguei bastante na quadra rápida. Sempre achei que jogava melhor no saibro, mas vou responder quadra rápida.
+ Aposte na vitória do seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Rival tem menos jogos que João Fonseca no saibro
Embora tenha 24 anos, Diallo, adversário desta segunda do brasileiro em Monte Carlo, tem apenas seis vitórias em 12 partidas no saibro na carreira (em torneios ATP). Semana passada, o canadense, principal cabeça de chave, caiu na estreia no ATP 250 de Bucareste, diante do eslovaco qualifier Alex Molcan (189º) Seu aproveitamento é de 50%, contra 53% de João Fonseca, que soma 14 triunfos em 26 jogos.
Se alcançar a segunda rodada, o carioca tem pela frente o francês Arthur Rinderknech (27º) ou o russo Karen Khachanov (15º). Esse último, especialista em quadra rápida, foi derrotado por João Fonseca na segunda rodada de Indian Wells.
