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Tchéquia x África do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções do Grupo A se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 19:00
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Tchéquia e África do Sul se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Tchéquia e África do Sul se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Tchéquia e África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), na segunda rodada do Grupo A na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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  • Tori Penso. árbitra da Copa do Mundo de 2026. (FIFA/Divulgação)

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    Ficha do jogo

    CZE
    RSA
    Copa do Mundo
    2ª rodada - Grupo A
    Data e Hora
    quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 13h (de Brasília)
    Local
    Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
    Árbitro
    Tori Penso (EUA)
    Assistentes
    Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA)
    Var
    Tatiana Guzman (NCA)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Na primeira rodada da Copa do Mundo, a Tchéquia perdeu de virada para a equipe da Coreia do Sul, que venceu por 2 a 1. Com zero pontos no campeonato, a equipe precisa de uma vitória para tentar a primeira colocação do grupo.

    Antes da Copa, a seleção precisou superar a repescagem europeia para garantir presença no Mundial. A equipe eliminou Irlanda e Dinamarca nas disputas por pênaltis. Sob o comando do experiente técnico Miroslav Koubek, os tchecos contam com importantes nomes, como o volante Tomáš Soucek, capitão da equipe, e o atacante Patrik Schick, principal referência ofensiva da seleção.

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    ➡️Tchéquia ou República Tcheca? Entenda a diferença entre os nomes do país

    Contra o México, um dos anfitriões do torneio, a África do Sul também sofreu uma derrota, esta por 2 a 0. A partida ficou marcada pelo "hat-trick" de cartões vermelhos aplicados pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

    Os Bafana Bafana chegaram ao Mundial cercados por dúvidas após resultados pouco animadores nos amistosos mais recentes, incluindo empates diante de Nicarágua e Jamaica. A seleção africana busca sua primeira classificação ao mata-mata da Copa do Mundo e aposta na força coletiva construída pelo técnico Hugo Broos.

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    Tudo sobre Tchéquia x África do Sul (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Tchéquia 🆚 África do Sul
    Copa do Mundo 2026 – Grupo A

    📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 13h (de Brasília).
    📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA).
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Tori Penso (EUA)
    🚩 Assistentes: Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA)
    🖥️ VAR: Tatiana Guzman (NCA).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Tchéquia
    Kovar; Hranac, Chaloupek, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick.
    Técnico: Miroslav Koubek.

    🔵 África do Sul
    Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha; Appollis, Mokoena, Moremi; Foster.
    Técnico: Hugo Broos.

    Tchéquia e África do Sul se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Tchéquia e África do Sul se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Tchéquia x África do Sul
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