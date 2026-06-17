Tchéquia x África do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções do Grupo A se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

Tchéquia e África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), na segunda rodada do Grupo A na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo CZE RSA Copa do Mundo 2ª rodada - Grupo A Data e Hora quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 13h (de Brasília) Local Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA) Árbitro Tori Penso (EUA) Assistentes Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA) Var Tatiana Guzman (NCA) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Na primeira rodada da Copa do Mundo, a Tchéquia perdeu de virada para a equipe da Coreia do Sul, que venceu por 2 a 1. Com zero pontos no campeonato, a equipe precisa de uma vitória para tentar a primeira colocação do grupo.

Antes da Copa, a seleção precisou superar a repescagem europeia para garantir presença no Mundial. A equipe eliminou Irlanda e Dinamarca nas disputas por pênaltis. Sob o comando do experiente técnico Miroslav Koubek, os tchecos contam com importantes nomes, como o volante Tomáš Soucek, capitão da equipe, e o atacante Patrik Schick, principal referência ofensiva da seleção.

continua após a publicidade

➡️Tchéquia ou República Tcheca? Entenda a diferença entre os nomes do país

Contra o México, um dos anfitriões do torneio, a África do Sul também sofreu uma derrota, esta por 2 a 0. A partida ficou marcada pelo "hat-trick" de cartões vermelhos aplicados pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

Os Bafana Bafana chegaram ao Mundial cercados por dúvidas após resultados pouco animadores nos amistosos mais recentes, incluindo empates diante de Nicarágua e Jamaica. A seleção africana busca sua primeira classificação ao mata-mata da Copa do Mundo e aposta na força coletiva construída pelo técnico Hugo Broos.

continua após a publicidade

➡️Wilton pode se tornar árbitro brasileiro com mais jogos em Copas do Mundo

Tudo sobre Tchéquia x África do Sul (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Tchéquia 🆚 África do Sul

Copa do Mundo 2026 – Grupo A

📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 13h (de Brasília).

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA).

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Tori Penso (EUA)

🚩 Assistentes: Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA)

🖥️ VAR: Tatiana Guzman (NCA).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Tchéquia

Kovar; Hranac, Chaloupek, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick.

Técnico: Miroslav Koubek.

🔵 África do Sul

Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha; Appollis, Mokoena, Moremi; Foster.

Técnico: Hugo Broos.

Tchéquia e África do Sul se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Tchéquia x África do Sul

⚽ MELHOR PALPITE: Aposte na vitória da Tchéquia @1.72 contra a África do Sul

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.