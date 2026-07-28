Ancelotti antecipa retorno e se reúne com comissão da Seleção Brasileira
Treinador inicia o planejamento do ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030
Carlo Ancelotti retomou nesta terça-feira (28) as atividades presenciais à frente da Seleção Brasileira. O treinador participou de uma reunião na sede da entidade, no Rio de Janeiro, para iniciar o planejamento do ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030, com foco nas convocações, amistosos, logística e integração entre as seleções de base e principal. O retorno aconteceu antes da previsão inicial da CBF, que indicava o início dos trabalhos para meados de agosto.
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O primeiro compromisso da equipe será na Data Fifa de setembro, quando o Brasil disputará três amistosos internacionais. Em novembro, a Seleção terá mais uma janela de amistosos antes do início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, previsto para o segundo semestre de 2027.
Durante a reunião, Ancelotti destacou que o trabalho para o novo ciclo envolverá a observação de novos jogadores, sem deixar de contar com atletas que participaram do último Mundial.
— Vamos iniciar a montagem de um novo time, observando e testando jovens jogadores, mas sem abrir mão de alguns atletas que estiveram conosco no Mundial e que ainda têm muito a contribuir com a Seleção — disse o técnico.
O encontro contou com a presença de Rodrigo Caetano, coordenador geral de Seleções Masculinas, Cícero Souza, gerente geral de seleções masculinas, Juan Santos, coordenador técnico, Cristiano Nunes, coordenador de preparação física, Bruno Baquete e Thomaz Araújo, analistas de desempenho, Guilherme Passos, fisiologista, e Sérgio Dimas, supervisor geral.
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Além da avaliação da campanha brasileira na Copa do Mundo de 2026, o grupo discutiu as próximas convocações, o planejamento de viagens e questões técnicas relacionadas ao novo ciclo. Rodrigo Caetano afirmou que o trabalho agora entra em uma nova fase.
— É o início de uma nova etapa do nosso trabalho à frente do departamento de Seleções. Vamos trabalhar muito durante este período para que possamos representar bem o nosso país em todas as competições que teremos pela frente, a começar pelas Eliminatórias e a Copa América — comentou.
Outro tema abordado foi o fortalecimento da integração entre a Seleção principal e as categorias de base. Segundo a CBF, o objetivo é ampliar o acompanhamento dos jovens atletas visando compromissos como a Copa do Mundo sub-17, em novembro, no Catar, e a preparação para o próximo ciclo olímpico, conduzido pelo técnico da Seleção sub-20, Paulo Victor.
A comissão técnica também retomará as observações de atletas em atividade no Brasil e no exterior. Ancelotti e seus auxiliares acompanharão partidas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e de competições internacionais envolvendo jogadores brasileiros ao longo dos próximos meses.
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