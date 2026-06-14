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'Lei do ex'? Autor de gol da Suécia na Copa poderia representar a Tunísia; entenda

Yasin Ayari é filho de pai tunisiano

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 23:35
Atualizado há 2 minutos
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Yasin Ayari não comemora gol da Suécia sobre a Tunísia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
Yasin Ayari não comemora gol da Suécia sobre a Tunísia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

A Suécia vai vencendo a Tunísia por 3 a 1, neste domingo (14), pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. Autor do primeiro gol sueco, Yasin Ayari é filho de pais tunisianos e marroquinos, e poderia estar representando um dos países na competição. Após o gol, o meia não comemorou.

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    Nascido em Solna, na Suécia, Ayari é filho de pai tunisiano e mãe marroquina. Apesar de suas raízes, sempre representou a seleção sueca na carreira, até mesmo nas categorias de base. Após se destacar no futebol local, no AIK, se transferiu para o Brighton com apenas 19 anos, e, após empréstimos, se consolidou no clube inglês, onde é um dos pilares da equipe.

    Titular no Brighton, Ayari teve a opção de representar a Suécia, Tunísia ou Marrocos, como sua seleção principal. Em 2023, optou por seguir na seleção sueca, onde é titular desde 2024.

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    Convocado para a Copa do Mundo de 2026, Yasin marcou o primeiro gol da Suécia na competição, justamente contra a Tunísia, o país de seu pai. Na comemoração, o meia optou por não comemorar.

    Yasin Ayari não comemora gol da Suécia sobre a Tunísia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    Yasin Ayari não comemora gol da Suécia sobre a Tunísia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Tudo sobre Suécia x Tunísia (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Suécia 🆚 Tunísia
    Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo F

    📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Gigante de Acero, em Monterrey, no México
    📺 Onde assistir: CazéTV

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