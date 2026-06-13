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Neymar manda recado antes da estreia do Brasil na Copa: 'Prontos para os desafios'

Lesionado, jogador está fora da estreia contra o Marrocos neste sábado (13)

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 10:36
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBFNeymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)
Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)

Às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Neymar usou as redes sociais para enviar uma mensagem de apoio à Seleção. Sem condições de jogo para enfrentar Marrocos neste sábado (13), às 19h (de Brasília), o atacante publicou uma mensagem de incentivo aos companheiros:

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    • — Amanhã é o dia. Prontos para os desafios. Vamos, Brasil — escreveu o camisa 10 em seu perfil no Instagram. Entre as imagens compartilhadas pelo jogador, uma chamou atenção: a tatuagem no pescoço com a frase "Tudo passa", em meio ao período de recuperação da lesão que o afastou da estreia brasileira.

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    O craque segue em tratamento de uma lesão na panturrilha e completa dez dias sem participar dos treinamentos com o restante do elenco nos Estados Unidos. Desde que sentiu o problema muscular, o atacante tem realizado sessões de fisioterapia e trabalhos específicos de fortalecimento.

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    Na última segunda-feira, o jogador passou por uma ressonância magnética para avaliar a evolução da recuperação. A Confederação Brasileira de Futebol informou apenas que o quadro apresentou progresso dentro do esperado, sem divulgar detalhes adicionais.

    ➡️Às vésperas da estreia do Brasil na Copa, Neymar publica foto na academia da Seleção

    Presença em campo segue indefinida

    Apesar de acompanhar normalmente a delegação, o astro não foi liberado para atuar diante de Marrocos. A expectativa é que ele assista à partida do banco de reservas, sem condições de entrar em campo.

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    A situação também gera dúvidas sobre sua participação no segundo compromisso do Brasil na fase de grupos. A Seleção enfrenta o Haiti na próxima sexta-feira (19), e a comissão técnica segue monitorando a evolução física do jogador.

    Sem o principal astro, o técnico Carlo Ancelotti prepara os últimos ajustes para a estreia. O treinador ainda avalia opções na lateral direita e no meio-campo, mas terá de iniciar a caminhada brasileira no Mundial sem o seu camisa 10.

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    Tatuagem escrito &quot;Tudo passa&quot; no pescoço de Neymar (Foto: Reprodução/@neymarjr
    Tatuagem escrito "Tudo passa" no pescoço de Neymar (Foto: Reprodução/@neymarjr)
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