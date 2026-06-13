Neymar lidera: veja o ranking dos mais seguidos da Seleção Brasileira
Brasil encara o Marrocos neste sábado (13) pela Copa do Mundo
A Seleção Brasileira reúne alguns dos atletas mais populares do futebol mundial, e essa força também aparece nas redes sociais. Entre os convocados e jogadores que orbitam o elenco nacional, o grande destaque é Neymar, do Santos, que segue como o brasileiro mais seguido no Instagram, com números muito acima dos demais companheiros.
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Atrás do camisa 10, aparecem nomes consolidados do futebol europeu, como Vinicius Júnior, Casemiro, Raphinha, Endrick, Lucas Paquetá e Alisson, que acumulam milhões de seguidores graças ao sucesso em seus clubes e à presença frequente na Seleção.
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Ranking dos jogadores mais seguidos da Seleção Brasileira no Instagram
- Neymar (Santos) — 234 milhões
- Vinicius Júnior — 59,9 milhões
- Casemiro — 22,3 milhões
- Raphinha — 20 milhões
- Endrick — 18,6 milhões
- Lucas Paquetá — 12,5 milhões
- Alisson Becker — 8,7 milhões
- Marquinhos — 7,4 milhões
- Ederson — 5,5 milhões
- Gabriel Martinelli — 3,9 milhões
- Matheus Cunha — 3,9 milhões
- Danilo — 3,9 milhões
- Léo Pereira — 3,7 milhões
- Gabriel Magalhães — 3,2 milhões
- Fabinho — 2,8 milhões
- Alex Sandro — 2,7 milhões
- Bruno Guimarães — 2,5 milhões
- Weverton — 2,5 milhões
- Luiz Henrique — 1,3 milhão
- Danilo Santos — 1,1 milhão
- Rayan — 1,1 milhão
- Igor Thiago — 1 milhão
- Bremer — 937 mil
- Éderson — 526 mil
- Roger Ibañez — 452 mil
- Douglas Santos — 199 mil
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Seleção rumo à Copa do Mundo 2026
A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.
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