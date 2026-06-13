logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Neymar lidera: veja o ranking dos mais seguidos da Seleção Brasileira

Brasil encara o Marrocos neste sábado (13) pela Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 09:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Brasil/Seleção Brasileira comemoram gol contra o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo
Jogadores do Brasil comemoram gol contra o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

A Seleção Brasileira reúne alguns dos atletas mais populares do futebol mundial, e essa força também aparece nas redes sociais. Entre os convocados e jogadores que orbitam o elenco nacional, o grande destaque é Neymar, do Santos, que segue como o brasileiro mais seguido no Instagram, com números muito acima dos demais companheiros.

continua após a publicidade
  • Seleção Brasileira estreia em mais uma Copa do Mundo (Foto: Montagem Lance!/ChatGPT)

    Sabe tudo sobre as estreias da Seleção Brasileira em Copas do Mundo? Faça o teste

    Seleção Brasileira
    Há 12 horas
  • Treino da seleção brasileira nos Estados Unidos

    Copa do Mundo: jornalistas dizem até que fase o Brasil chega na competição

    Fora de Campo
    Há 5 horas
  • Lance!

    Minha superstição #6: Paulo Nunes revela como dará sorte à Seleção Brasileira

    Fora de Campo
    Há 1 dia

    • ➡️ Sabe todos os goleiros titulares do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos

    Atrás do camisa 10, aparecem nomes consolidados do futebol europeu, como Vinicius Júnior, Casemiro, Raphinha, Endrick, Lucas Paquetá e Alisson, que acumulam milhões de seguidores graças ao sucesso em seus clubes e à presença frequente na Seleção.

    ➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Ranking dos jogadores mais seguidos da Seleção Brasileira no Instagram

      1.
    1. Neymar (Santos) — 234 milhões
      2. 2.
    2. Vinicius Júnior — 59,9 milhões
      3. 3.
    3. Casemiro — 22,3 milhões
      4. 4.
    4. Raphinha — 20 milhões
      5. 5.
    5. Endrick — 18,6 milhões
      6. 6.
    6. Lucas Paquetá — 12,5 milhões
      7. 7.
    7. Alisson Becker — 8,7 milhões
      8. 8.
    8. Marquinhos — 7,4 milhões
      9. 9.
    9. Ederson — 5,5 milhões
      10. 10.
    10. Gabriel Martinelli — 3,9 milhões
      11. 11.
    11. Matheus Cunha — 3,9 milhões
      12. 12.
    12. Danilo — 3,9 milhões
      13. 13.
    13. Léo Pereira — 3,7 milhões
      14. 14.
    14. Gabriel Magalhães — 3,2 milhões
      15. 15.
    15. Fabinho — 2,8 milhões
      16. 16.
    16. Alex Sandro — 2,7 milhões
      17. 17.
    17. Bruno Guimarães — 2,5 milhões
      18. 18.
    18. Weverton — 2,5 milhões
      19. 19.
    19. Luiz Henrique — 1,3 milhão
      20. 20.
    20. Danilo Santos — 1,1 milhão
      21. 21.
    21. Rayan — 1,1 milhão
      22. 22.
    22. Igor Thiago — 1 milhão
      23. 23.
    23. Bremer — 937 mil
      24. 24.
    24. Éderson — 526 mil
      25. 25.
    25. Roger Ibañez — 452 mil
      26. 26.
    26. Douglas Santos — 199 mil

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Vini Jr estará em campo em segundo estreia consecutiva do Brasil em Copas (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

    ➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Seleção rumo à Copa do Mundo 2026

    A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Hakimi e Neymar,estrelas de Marrocos e Brasil
    Fora de CampoInteligência artificial aponta placar de Brasil x Marrocos na Copa do MundoHá 32 minutos
    Ex-defensora destaca dupla de zagueiros da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)
    Fora de CampoAlline Calandrini avalia Marquinhos como capitão da Seleção: 'Claramente'Há 47 minutos
    Fora de CampoQual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (13)?Há 1 hora
    Carlo Ancelotti com as mãos na cintura durante o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã
    Fora de CampoCopa do Mundo: colunistas do Lance! apontam destino do Brasil no torneioHá 1 hora
    Hoje, Brendo é influenciador digital com mais de 500 mil seguidores nas redes (Foto: Reprodução/Instagram)
    Fora de Campo'Peça importante': sósia de Paquetá relembra emoção durante convocaçãoHá 1 hora
    Cazé TV
    Fora de CampoCasimiro Miguel é dono da CazéTV? Saiba quem comanda o canal esportivoHá 2 horas

    Mais LANCE!

    Rivellino comemora gol pelo Fluminense (Foto: Reprodução/Flu-Memória)
    Fluminense escala seleção histórica para vencer a Copa do Mundo
    Carlo Ancelotti também utiliza a tecnologia que monitora o sono (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Brasil ou Marrocos? Vidente aponta vencedor do jogo pela Copa do Mundo
    Mural de Rayan nas ruas coloridas de verde e amarelo (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)
    Barreira do Vasco homenageia Rayan para a Copa do Mundo; veja
    everaldo marques
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (13)?
    CazéTV, Globo e SBT: quem liderou a audiência na abertura da Copa do Mundo?
    Treino da seleção brasileira nos Estados Unidos
    Copa do Mundo: jornalistas dizem até que fase o Brasil chega na competição
    Cerimônia de abertura da Copa do Mundo reuniu apresentações musicais e atrações culturais no Estádio Azteca (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)
    Celebridades marcam presença em EUA x Paraguai na Copa do Mundo; veja
    Seleção da Inglaterra é roubada nos EUA; dois suspeitos foram presos
    Gustavo Gómez agarra Balogun na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
    Gustavo Gómez vira assunto durante jogo da Copa do Mundo: 'Tem uma razão'
    Corpo em decomposição é encontrado perto de estádio onde seleção do Irã treina
    romulo mendonca
    Quem narra a final da NBA no lugar de Rômulo Mendonça, afastado pela Prime?
    Rafinha, diretor esportivo do São Paulo comenta sobre erro de Bobadilla em EUA x Paraguai. (Foto: Reprodução)
    EUA X Paraguai: dirigente do São Paulo, Rafinha comenta gol contra de Bobadilla
    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial
    Paraguaios reagem a gol contra de Bobadilla na Copa do Mundo: 'Tinha que ser'