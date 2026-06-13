Braço direito de Ancelotti revela bastidores da Seleção e obsessão pelo hexa Paul Clemont vive uma Copa do Mundo pela primeira vez na beira do campo

Viver uma Copa do Mundo é uma experiência única e, em 2026, diversos nomes da Seleção Brasileira passarão por isso pela primeira vez. Mas isso vai além dos jogadores. À beira do campo, o inglês Paul Clement, braço direito de Carlo Ancelotti e também estreante em Mundiais, revelou bastidores da Canarinho e explicou por que acredita que o clima interno pode ser um fator decisivo na busca pelo hexacampeonato.

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Com passagens por clubes como Derby County, Swansea City e Reading, Clement vive uma experiência inédita na carreira. Em entrevista ao "The Athletic", o auxiliar detalhou o ambiente leve nos bastidores da Seleção, especialmente nas horas que antecedem as partidas.

— É uma atmosfera muito religiosa e espiritual. Há oração antes do jogo e depois, precedida por algumas palavras do capitão, do jogador mais experiente, do técnico ou do diretor da federação. É muito bonito. Isso promove muita união e camaradagem. Obviamente, toca música brasileira no vestiário — disse o auxiliar de Carlo Ancelotti.

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Ancelotti tem o perfil ideal para levar o Brasil ao hexa

Para Paul Clement, uma das maiores qualidades de Carlo Ancelotti é justamente sua capacidade de administrar grandes grupos sem criar conflitos. Segundo o inglês, o treinador italiano tem um talento especial para transformar vestiários repletos de estrelas em ambientes propícios para conquistas.

— O Carlo sempre se encaixa perfeitamente em uma equipe grande, em um vestiário com personalidades fortes. Ele não busca conflitos com as pessoas. Ele busca extrair o melhor delas. Prospera nesse tipo de ambiente. Já o vi algumas vezes assumir o comando do que poderia ser considerado um vestiário potencialmente difícil e egocêntrico e administrá-lo de forma brilhante. Tivemos grandes estrelas no Chelsea, no Paris Saint-Germain e, principalmente, no Real Madrid, e ele sempre lidou muito bem com esse lado das coisas — afirmou.

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Paul Clement e Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

"O Brasil está desesperado pela sexta estrela"

Diferentemente de anos anteriores, as ruas voltaram a ser pintadas e decoradas com fitas verde e amarelas, refletindo o aumento da expectativa pelo hexacampeonato. Como integrante da comissão técnica da Seleção, Paul Clement comentou o tamanho da ansiedade que percebe entre os brasileiros pela conquista do sexto título mundial. O auxiliar ainda ressaltou que apenas qualidade técnica não basta para conquistar uma Copa do Mundo.

— Eles estão desesperados pela próxima conquista, aquela sexta estrela na camisa. Todo mundo fala em querer chegar até o fim. Você só precisa garantir que chegará às fases finais e, nesse ponto, tudo se resume a detalhes e tudo pode acontecer. Obviamente, você precisa jogar muito bem. Também precisa que algumas coisas aconteçam a seu favor. Precisa estar na melhor forma física, na melhor forma mental e torcer para que, quando chegar a hora da final, esteja lá, pronto para competir e vencer. É isso que todos no Brasil esperam de nós — analisou.

Jogos da Seleção Brasileira na Copa de 2026

13/06 - Brasil x Marrocos - 19h

19/06 - Brasil x Haiti - 21h30

24/06 - Escócia x Brasil - 19h

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