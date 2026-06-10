Neymar bate bola na academia e mostra evolução no tratamento de lesão CBF divulga vídeo com jogador batendo bola e distribuindo autógrafos no CT

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A recuperação de Neymar segue apresentando sinais positivos na preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, o atacante pôde matar a saudade da bola durante o aquecimento realizado na academia do centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey. Além disso, após a atividade, o jogador apareceu no gramado para distribuir autógrafos e tirar fotos com os convidados presentes dos patrocinadores do time nacional.

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Durante o período em que a imprensa teve acesso à atividade, o jogador não foi a campo. Mas o simples contato com a bola já é visto internamente como mais um passo importante na recuperação da lesão grau 2 na panturrilha direita. Desde que desembarcou nos Estados Unidos com a delegação brasileira, Neymar ainda não participou das atividades de campo abertas aos jornalistas.

O camisa 10 vem realizando um trabalho intensivo de fisioterapia, preparação física e fortalecimento muscular para acelerar a recuperação sem comprometer a segurança do retorno. A comissão técnica e o departamento médico da Seleção têm adotado cautela para evitar qualquer risco de recaída da lesão em um momento decisivo do processo .

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A evolução observada nos últimos dias aumenta o otimismo em relação ao aproveitamento do jogador ainda na fase de grupos do Mundial. A expectativa da comissão técnica é que Neymar reúna condições físicas para ser relacionado para a segunda partida do Brasil na Copa do Mundo, diante do Haiti, na Filadélfia.

Enquanto segue fora dos treinamentos com o grupo em campo, o atacante mantém uma rotina de tratamento em períodos alternados ao longo do dia. A presença na academia com bola representa mais uma etapa cumprida no cronograma estabelecido pelos profissionais responsáveis pela recuperação do atleta.

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O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo e, além de Marrocos na estreia, no sábado, em Nova Jersey, terá Haiti e Escócia como rivais na chave.

Neymar utiliza esteira de última geração no CT do New York Red Bulls (Foto: Nelson Terme / CBF)

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