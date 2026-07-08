'Estaremos juntos outra vez': Endrick se manifesta após eliminação do Brasil Camisa 19 da Seleção abriu o coração nas redes sociais

O atacante Endrick, de 19 anos, quebrou o silêncio após a eliminação precoce da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo. Marcado pelo gol perdido cara a cara com o goleiro Orjan Nyland na derrota por 2 a 1 para a Noruega, o jogador usou as redes sociais para lamentar a queda, mas demonstrou força para o ciclo que se inicia.

O lance decisivo — um chute para fora após um passe preciso de Vini Jr. que colocaria o Brasil em vantagem — dividiu os torcedores. De um lado, críticos apontam a falha; de outro, defensores avaliam que o jovem talento merecia mais tempo em campo ao longo do torneio.

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Endrick lamenta gol perdido durante Brasil x Noruega (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

Em seu perfil oficial, o atleta desabafou:

— Ainda é difícil pensar em como confortar todos como gostaria, mas sei que devo agradecer muitos.

A Deus, pela oportunidade, a minha família, pelo carinho e suporte, e a todos os brasileiros pela torcida e incentivo.

O orgulho pela nossa história e a esperança de voltarmos a conquistar o maior troféu vão continuar me guiando todos os dias, e em cada um, vou fazer o possível para estarmos juntos outra vez e mais fortes. — declarou o atacante em postagem.

A promessa brasileira somou apenas 114 minutos em campo no Mundial. O camisa 19 participou de quatro dos cinco jogos da Seleção na competição, sempre acionado ao longo das partidas:

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Haiti: 27 minutos (vitória por 3 a 0)

Escócia: 9 minutos (vitória por 3 a 0)

Japão: 45 minutos (vitória por 2 a 1)

Noruega: 33 minutos (derrota por 2 a 1)

Espanha x Bélgica

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