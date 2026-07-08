Campeão mundial detona Seleção Brasileira: 'Vontade de vomitar'
Ex-campeão com a França disparou sobre desempenho do Brasil
A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 segue repercutindo fora do país. Desta vez, quem disparou contra a equipe comandada por Carlo Ancelotti foi o ex-atacante francês Youri Djorkaeff, campeão mundial com a França em 1998.
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Durante participação no programa After Foot, da emissora RMC, o ex-jogador afirmou que o futebol moderno perdeu qualidade técnica e usou o Brasil como principal exemplo de sua crítica.
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Seleção Brasileira utilizada como referência para crítica
Embaixador da Fifa durante o Mundial, Djorkaeff não poupou palavras ao comentar a derrota brasileira por 2 a 1 para a Noruega, resultado que decretou a eliminação da Seleção. Para ele, o desempenho da equipe foi tão abaixo do esperado que chegou a causar incômodo:
- Acho que perdemos muita qualidade. É preciso deixar os jovens se expressarem nos clubes. Não existem mais jogadores técnicos. Vocês assistiram a Brasil x Noruega? Dá vontade de vomitar vendo esse Brasil – afirmou o francês.
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Neymar é exceção em apontamentos do francês
Ao analisar o desempenho da seleção brasileira, Djorkaeff afirmou que Neymar foi o único atleta capaz de criar jogadas ofensivas nos minutos finais da partida. Na avaliação do ex-jogador, é preocupante que o camisa 10, aos 34 anos e convivendo com problemas físicos nas últimas temporadas, ainda seja o principal responsável pelas ações ofensivas da equipe:
- É o Neymar, com 34 anos, que praticamente não joga há cinco anos, quem cria alguma coisa no fim. Mas onde estão os outros? Onde estão os brasileiros técnicos? Não me venham vender o Paquetá ou sei lá quem. Isso é um absurdo. Quando falo de qualidade, é uma coisa simples: o domínio da bola - criticou o ex-jogador.
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Endrick é comparado a Ronaldo Fenômeno
Djorkaeff também comentou uma das principais chances desperdiçadas pelo Brasil no confronto. Aos 14 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda estava empatado, Endrick recebeu passe de Vinicius Júnior, ficou cara a cara com o goleiro da Noruega, mas finalizou para fora.
Para o ex-atacante francês, a jogada evidenciou a diferença entre a atual geração e grandes nomes da história da Seleção Brasileira. Como comparação, ele citou Ronaldo Fenômeno, autor de um gol histórico em uma jogada semelhante à de Endrick.
- O Endrick apenas empurra a bola, mesmo estando sozinho diante do goleiro. Se fosse o Ronaldo Fenômeno, ele teria desmontado o goleiro com um drible e empurrado a bola para o gol - criticou Djorkaeff.
As declarações do ex-atleta aumentam a lista de personalidades do futebol internacional que criticaram a atuação da Seleção Brasileira após a eliminação na Copa do Mundo. O desempenho da equipe de Carlo Ancelotti tem sido alvo de análises negativas desde a derrota para a Noruega, especialmente pela falta de criatividade ofensiva e pelos espaços concedidos ao ataque adversário.
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