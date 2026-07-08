Lance! Tático: Ancelotti herdou o problema que a Noruega escancarou na Copa 2026 Haaland explica placar, mas não queda do Brasil na Copa; Ancelotti busca identidade

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

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A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 dificilmente será lembrada sem que alguém procure um culpado. Por que Vini Jr. não bateu o pênalti? Como o Brasil desperdiçou tantas oportunidades? Foi o esquema tático? Casemiro? Bruno Guimarães? Toda derrota importante cria a necessidade de um responsável.

Mas será que essa é mesmo a pergunta certa?

Os dois gols de Erling Haaland explicam o placar. Não explicam a eliminação.

Revendo a campanha do Brasil, e principalmente o jogo contra a Noruega, a sensação é outra. Os noruegueses não encontraram uma Seleção irreconhecível. Encontraram uma equipe que ainda buscava respostas para perguntas importantes e que, diante de um adversário organizado, descobriu que já não havia tempo para encontrá-las.

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Essa é talvez a maior diferença entre uma derrota e uma eliminação. A derrota acontece em noventa minutos. A eliminação, quase sempre, começa muito antes do apito inicial.

O problema nunca foi apenas a Noruega

A Noruega não fez nada extraordinário. Fez exatamente aquilo que se espera de uma seleção que sabe quem é: entrou organizada, reduziu os espaços entre as linhas, teve paciência para defender e acelerou nos momentos em que sentiu o Brasil mais vulnerável.

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Não venceu por ser tecnicamente superior. Venceu porque executou, por noventa minutos, um plano claro para todos os seus jogadores.

E é aí que essa análise precisa começar.

Na coluna passada, discutimos se as grandes seleções realmente pioraram ou se as consideradas menores finalmente aprenderam a competir. Japão, Marrocos, Paraguai, Estados Unidos e RD Congo apareceram como exemplos de times que reduziram a distância técnica para as potências através de organização, disciplina e clareza tática.

A Noruega só reforçou essa impressão.

Sabia quando pressionar, quando recuar, quais espaços atacar e como potencializar Haaland. Enquanto isso, o Brasil ainda parecia buscar a melhor resposta para cada momento do jogo.

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A diferença entre as duas equipes talvez não estivesse na qualidade individual dos jogadores. Estava na clareza do plano.

Por isso essa eliminação vai muito além dos dois gols de Haaland. A Noruega não expôs apenas as dificuldades do Brasil — expôs um problema que já rondava a Seleção havia algum tempo: a falta de uma identidade sólida para os momentos decisivos.

O Brasil chegou à Copa antes que Ancelotti pudesse construir uma Seleção

Existe uma frase repetida à exaustão no futebol: "treinador precisa de tempo". Quase sempre soa como desculpa para maus resultados. Desta vez, talvez seja só um fato.

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Carlo Ancelotti assumiu a Seleção às vésperas da Copa do Mundo. Herdou um grupo que atravessou diferentes ideias, diferentes treinadores e diferentes momentos ao longo do ciclo.

Sua primeira missão não era reinventar o Brasil — era organizar o que havia à disposição e tornar a equipe competitiva no menor tempo possível.

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Em muitos momentos, conseguiu.

O Brasil competiu, criou chances, chegou às oitavas e esteve vivo até os minutos finais contra a Noruega. Mas, no jogo mais importante da Copa, ficou evidente o que ainda faltava: enquanto os noruegueses pareciam confortáveis dentro do próprio plano, o Brasil ainda buscava entender qual era o seu.

Existe uma distância entre uma equipe organizada e uma equipe consolidada — e o Brasil ainda está do lado errado dela.

Organização pode aparecer em poucos treinamentos. Identidade, não.

Ela se constrói com repetição, ajustes, testes e convicção. E o Brasil ainda não chegou lá.

Por isso, a eliminação para a Noruega talvez diga mais sobre o início do trabalho de Ancelotti do que sobre o fim da campanha brasileira na Copa.

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O meio-campo revelou uma discussão que já não podia ser adiada

Depois da eliminação, Ancelotti falou sobre a necessidade de renovar o meio-campo brasileiro. Talvez tenha sido a frase mais importante da entrevista coletiva — não porque colocasse em dúvida a qualidade de Casemiro ou Bruno Guimarães, mas porque, pela primeira vez, apontava para uma discussão que vai além dos nomes.

A questão nunca foi descobrir quem joga.

A questão é entender como o Brasil quer jogar.

Casemiro segue como um dos maiores volantes da história da Seleção. Mas o futebol mudou rápido nos últimos anos, e talvez a pergunta mais importante para o próximo ciclo não seja se ele ainda tem qualidade para vestir a camisa.

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A pergunta é outra: o modelo de jogo que o Brasil pretende construir ainda abre espaço para um jogador como ele?

É uma discussão que ultrapassa qualquer avaliação individual.

Hoje, os principais meio-campos do futebol internacional combinam intensidade, mobilidade, capacidade de pressionar sem a bola e jogadores que ocupam diferentes zonas do campo na mesma partida.

A Copa de 2026 deixou a impressão de que o Brasil também precisará caminhar nessa direção para voltar a disputar os grandes títulos em igualdade de condições.

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Por isso, a discussão não deveria ser sobre substituir um jogador. Deveria ser sobre construir um meio-campo capaz de sustentar a identidade que Ancelotti pretende dar à Seleção nos próximos quatro anos.

A pior decisão agora seria acreditar que basta trocar peças

Toda eliminação de Copa do Mundo produz o mesmo roteiro. Um jogador vira símbolo da derrota, outro é tratado como solução e, por alguns dias, parece que bastaria mudar duas ou três peças para que tudo voltasse ao normal.

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Mas será que é isso mesmo?

A impressão deixada pela Copa é que Ancelotti herdou um desafio maior do que encontrar novos titulares: herdou uma Seleção que ainda precisa descobrir sua identidade para os próximos anos.

E identidade não se constrói só com nomes diferentes.

Constrói-se com ideias.

Os próximos quatro anos precisam servir para muito mais do que Eliminatórias ou classificações confirmadas. Precisam ser usados para testar jogadores, experimentar novas estruturas e formar um meio-campo com características diferentes, uma equipe que entre em campo sabendo exatamente como quer competir.

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Foi justamente isso que chamou atenção na campanha da Noruega: não apenas a organização para enfrentar o Brasil, mas a clareza do plano. Cada jogador parecia entender seu papel dentro da equipe.

É essa sensação que a Seleção Brasileira precisa recuperar.

Talvez a verdadeira Copa de Ancelotti comece agora

Perder uma Copa do Mundo nunca é boa notícia. Mas algumas derrotas deixam mais do que frustração. Deixam direção.

A campanha mostrou que o Brasil segue produzindo jogadores capazes de competir no mais alto nível. Uma equipe que, em muitos momentos, foi competitiva e criou situações para vencer.

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Mas também deixou uma lição difícil de ignorar: talento, sozinho, já não resolve os mesmos problemas que resolvia há vinte anos.

Essa é talvez a maior herança da Copa de 2026: não a sensação de que falta um jogador, nem a ideia de que bastaria trocar duas ou três peças.

Mas a percepção de que a Seleção Brasileira precisa parar de administrar o fim de um ciclo e começar, finalmente, a construir o próximo.

Porque o momento de experimentar nunca é seis meses antes da Copa do Mundo. É exatamente no dia seguinte à eliminação.

Carlo Ancelotti herdou uma das seleções mais talentosas do planeta. Talvez tenha herdado, também, a missão de devolver a ela uma identidade.

Porque, no futebol de seleções, talento decide jogos. Identidade decide Copas do Mundo.

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