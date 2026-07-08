logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Lance! Tático: Ancelotti herdou o problema que a Noruega escancarou na Copa 2026

Haaland explica placar, mas não queda do Brasil na Copa; Ancelotti busca identidade

PorLance! Tático
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 11:47
Atualizado há 2 minutos
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti caminha no gramado de terno
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no gramado (Foto: Rafael Ribeiro/BF)

A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 dificilmente será lembrada sem que alguém procure um culpado. Por que Vini Jr. não bateu o pênalti? Como o Brasil desperdiçou tantas oportunidades? Foi o esquema tático? Casemiro? Bruno Guimarães? Toda derrota importante cria a necessidade de um responsável.

  • Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai na Copa

    Lance! Tático: As grandes pioraram ou as pequenas aprenderam a competir? Um raio-x da Copa 2026

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 dias
  • Cristiano Ronaldo comemora de costas gol marcado. Uniforme vermelho de Portugal e camisa 7

    LANCE! TÁTICO: Portugal consegue virar a página Cristiano Ronaldo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana
  • Flamengo campeão brasileiro de 2025

    LANCE! libera eBook “O DNA Tático dos Campeões” e revela a engenharia por trás dos últimos títulos do Brasileirão

    Lance! Negócios
    Há 3 meses

    • Mas será que essa é mesmo a pergunta certa?

    Os dois gols de Erling Haaland explicam o placar. Não explicam a eliminação.

    Revendo a campanha do Brasil, e principalmente o jogo contra a Noruega, a sensação é outra. Os noruegueses não encontraram uma Seleção irreconhecível. Encontraram uma equipe que ainda buscava respostas para perguntas importantes e que, diante de um adversário organizado, descobriu que já não havia tempo para encontrá-las.

    continua após a publicidade
  • Atacante não é titular da Seleção Belga

    Bélgica x Espanha: rival tem atacante que recusou quatro convocações

    Copa do Mundo 2026
    Há 26 minutos
  • Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira

    Davide Ancelotti se apresenta no Lille, da França, após eliminação na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 25 minutos
  • Sérvio Novak Djokovic devolve de backhand em treino em Wimbledon

    Djokovic ironiza partida de Lionel Messi na Copa do Mundo

    Tênis
    Há 1 hora

    • Essa é talvez a maior diferença entre uma derrota e uma eliminação. A derrota acontece em noventa minutos. A eliminação, quase sempre, começa muito antes do apito inicial.

    O problema nunca foi apenas a Noruega

    A Noruega não fez nada extraordinário. Fez exatamente aquilo que se espera de uma seleção que sabe quem é: entrou organizada, reduziu os espaços entre as linhas, teve paciência para defender e acelerou nos momentos em que sentiu o Brasil mais vulnerável.

    continua após a publicidade

    Não venceu por ser tecnicamente superior. Venceu porque executou, por noventa minutos, um plano claro para todos os seus jogadores.

    E é aí que essa análise precisa começar.

    Na coluna passada, discutimos se as grandes seleções realmente pioraram ou se as consideradas menores finalmente aprenderam a competir. Japão, Marrocos, Paraguai, Estados Unidos e RD Congo apareceram como exemplos de times que reduziram a distância técnica para as potências através de organização, disciplina e clareza tática.

    A Noruega só reforçou essa impressão.

    Sabia quando pressionar, quando recuar, quais espaços atacar e como potencializar Haaland. Enquanto isso, o Brasil ainda parecia buscar a melhor resposta para cada momento do jogo.

    continua após a publicidade

    A diferença entre as duas equipes talvez não estivesse na qualidade individual dos jogadores. Estava na clareza do plano.

    Por isso essa eliminação vai muito além dos dois gols de Haaland. A Noruega não expôs apenas as dificuldades do Brasil — expôs um problema que já rondava a Seleção havia algum tempo: a falta de uma identidade sólida para os momentos decisivos.

    O Brasil chegou à Copa antes que Ancelotti pudesse construir uma Seleção

    Existe uma frase repetida à exaustão no futebol: "treinador precisa de tempo". Quase sempre soa como desculpa para maus resultados. Desta vez, talvez seja só um fato.

    continua após a publicidade

    Carlo Ancelotti assumiu a Seleção às vésperas da Copa do Mundo. Herdou um grupo que atravessou diferentes ideias, diferentes treinadores e diferentes momentos ao longo do ciclo.

    Sua primeira missão não era reinventar o Brasil — era organizar o que havia à disposição e tornar a equipe competitiva no menor tempo possível.

    continua após a publicidade

    Em muitos momentos, conseguiu.

    O Brasil competiu, criou chances, chegou às oitavas e esteve vivo até os minutos finais contra a Noruega. Mas, no jogo mais importante da Copa, ficou evidente o que ainda faltava: enquanto os noruegueses pareciam confortáveis dentro do próprio plano, o Brasil ainda buscava entender qual era o seu.

    Existe uma distância entre uma equipe organizada e uma equipe consolidada — e o Brasil ainda está do lado errado dela.

    Organização pode aparecer em poucos treinamentos. Identidade, não.

    Ela se constrói com repetição, ajustes, testes e convicção. E o Brasil ainda não chegou lá.

    Por isso, a eliminação para a Noruega talvez diga mais sobre o início do trabalho de Ancelotti do que sobre o fim da campanha brasileira na Copa.

    continua após a publicidade

    O meio-campo revelou uma discussão que já não podia ser adiada

    Depois da eliminação, Ancelotti falou sobre a necessidade de renovar o meio-campo brasileiro. Talvez tenha sido a frase mais importante da entrevista coletiva — não porque colocasse em dúvida a qualidade de Casemiro ou Bruno Guimarães, mas porque, pela primeira vez, apontava para uma discussão que vai além dos nomes.

    A questão nunca foi descobrir quem joga.

    A questão é entender como o Brasil quer jogar.

    Casemiro segue como um dos maiores volantes da história da Seleção. Mas o futebol mudou rápido nos últimos anos, e talvez a pergunta mais importante para o próximo ciclo não seja se ele ainda tem qualidade para vestir a camisa.

    continua após a publicidade

    A pergunta é outra: o modelo de jogo que o Brasil pretende construir ainda abre espaço para um jogador como ele?

    É uma discussão que ultrapassa qualquer avaliação individual.

    Hoje, os principais meio-campos do futebol internacional combinam intensidade, mobilidade, capacidade de pressionar sem a bola e jogadores que ocupam diferentes zonas do campo na mesma partida.

    A Copa de 2026 deixou a impressão de que o Brasil também precisará caminhar nessa direção para voltar a disputar os grandes títulos em igualdade de condições.

    continua após a publicidade

    Por isso, a discussão não deveria ser sobre substituir um jogador. Deveria ser sobre construir um meio-campo capaz de sustentar a identidade que Ancelotti pretende dar à Seleção nos próximos quatro anos.

    A pior decisão agora seria acreditar que basta trocar peças

    Toda eliminação de Copa do Mundo produz o mesmo roteiro. Um jogador vira símbolo da derrota, outro é tratado como solução e, por alguns dias, parece que bastaria mudar duas ou três peças para que tudo voltasse ao normal.

    continua após a publicidade

    Mas será que é isso mesmo?

    A impressão deixada pela Copa é que Ancelotti herdou um desafio maior do que encontrar novos titulares: herdou uma Seleção que ainda precisa descobrir sua identidade para os próximos anos.

    E identidade não se constrói só com nomes diferentes.

    Constrói-se com ideias.

    Os próximos quatro anos precisam servir para muito mais do que Eliminatórias ou classificações confirmadas. Precisam ser usados para testar jogadores, experimentar novas estruturas e formar um meio-campo com características diferentes, uma equipe que entre em campo sabendo exatamente como quer competir.

    continua após a publicidade

    Foi justamente isso que chamou atenção na campanha da Noruega: não apenas a organização para enfrentar o Brasil, mas a clareza do plano. Cada jogador parecia entender seu papel dentro da equipe.

    É essa sensação que a Seleção Brasileira precisa recuperar.

    Talvez a verdadeira Copa de Ancelotti comece agora

    Perder uma Copa do Mundo nunca é boa notícia. Mas algumas derrotas deixam mais do que frustração. Deixam direção.

    A campanha mostrou que o Brasil segue produzindo jogadores capazes de competir no mais alto nível. Uma equipe que, em muitos momentos, foi competitiva e criou situações para vencer.

    continua após a publicidade

    Mas também deixou uma lição difícil de ignorar: talento, sozinho, já não resolve os mesmos problemas que resolvia há vinte anos.

    Essa é talvez a maior herança da Copa de 2026: não a sensação de que falta um jogador, nem a ideia de que bastaria trocar duas ou três peças.

    Mas a percepção de que a Seleção Brasileira precisa parar de administrar o fim de um ciclo e começar, finalmente, a construir o próximo.

    Porque o momento de experimentar nunca é seis meses antes da Copa do Mundo. É exatamente no dia seguinte à eliminação.

    Carlo Ancelotti herdou uma das seleções mais talentosas do planeta. Talvez tenha herdado, também, a missão de devolver a ela uma identidade.

    Porque, no futebol de seleções, talento decide jogos. Identidade decide Copas do Mundo.

    💰 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória da Inglaterra @1.90 contra a Noruega
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda

    Copa do Mundo 2026

    Memphis quebra o silêncio após eliminação da Holanda: 'Devastado'

    Há 1 hora
    Ronaldo Fenômeno, Romário, Roberto Baggio, Gabriel Batistuta, Roberto Carlos e Marco Materazzi participam de podcast ao lado de Lucas Tylty e Bruno Cantarelli

    Fora de Campo

    Ronaldo cita Pelé, Maradona e Messi como os maiores da história do futebol

    Há 1 hora
    Federação Francesa denunciou o caso na Fifa

    Copa do Mundo 2026

    Jogador da França pede punição por racismo contra Mbappé na Copa

    Há 1 hora
    Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Destaque na Copa, Vozinha negocia com Inter Miami, de Lionel Messi

    Há 1 hora
    Carlos Prates após vitória no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)

    Lutas

    Astro do UFC exalta Neymar na Seleção: 'Melhor depois de Pelé'

    Há 2 horas
    Leandro Paredes divide bola com Salah em Argentina x Egito, na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Jornais da Argentina exaltam atuação de Paredes contra o Egito na Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Ex-atleta disparou sobre falta de criatividade da Seleção Brasileira (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Campeão mundial detona Seleção Brasileira: 'Vontade de vomitar'

    Claudio "Chiqui" Tapia, presidente da AFA, assiste treino da Argentina durante a Copa do Mundo.

    FBI investiga AFA por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro

    Lionel Messi é jogado ao alto após a classificação da Argentina sobre o Egito

    Messi mostra que ainda dita o ritmo na Copa do Mundo

    Noruega - Haaland comemora gol marcado contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Noruega x Inglaterra leva a Premier League à Copa do Mundo

    Haaland comemora classificação da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

    Já imaginou? Hoje rival, Haaland poderia jogar pela Inglaterra na Copa

    Messi comemora vitória da Argentina sobre o Egito emocionado com os braços para o alto e os punhos cerrados na Copa do Mundo

    Messi se torna o maior garçom em Copas do Mundo nos últimos 60 anos; veja lista

    D'Alessandro na programação dos canais Sportv

    D'Alessandro é sincero sobre Messi e polêmica em Argentina x Egito: 'Não esperava'

    Danilo carrega malas e mochilas no desembarque da Seleção Brasileira no aeroporto do Galeão

    Com apenas um jogador, Seleção chega ao Brasil, prezando 'continuidade' após eliminação na Copa

    A taça da Copa do Mundo

    Tem jogo da Copa do Mundo hoje? Veja data, horário e os jogos das quartas de final