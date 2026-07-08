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Ronaldo cita Pelé, Maradona e Messi como os maiores da história do futebol

Ronaldo, Romário e ídolos do futebol relembram bastidores da Copa em encontro exclusivo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 10:38
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Ronaldo Fenômeno, Romário, Roberto Baggio, Gabriel Batistuta, Roberto Carlos e Marco Materazzi participam de podcast ao lado de Lucas Tylty e Bruno Cantarelli
Ronaldo Fenômeno, Romário, Roberto Baggio, Gabriel Batistuta, Roberto Carlos e Marco Materazzi participam de podcast ao lado de Lucas Tylty e Bruno Cantarelli (Foto: Divulgação)

Durante a Copa do Mundo, alguns dos maiores nomes da história do futebol participaram de um encontro inédito promovido pelo Futebol Legends Talks. O projeto reuniu campeões mundiais, artilheiros e protagonistas de diferentes gerações para uma conversa sobre bastidores, momentos marcantes da carreira e as mudanças vividas pelo esporte ao longo das últimas décadas.

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    Participaram da gravação Ronaldo, Romário, Roberto Baggio, Gabriel Batistuta, Roberto Carlos e Marco Materazzi, que compartilharam histórias sobre a pressão de disputar uma Copa do Mundo, rivalidades históricas, liderança, amizades construídas no futebol e episódios pouco conhecidos dentro e fora dos gramados.

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    Durante a conversa, Ronaldo foi questionado sobre quem considera o maior jogador da história do futebol. O ex-atacante colocou três nomes em um patamar acima dos demais: Pelé, Maradona e Messi.

    — Tem três caras que estão um pouco na frente, que são Pelé, Maradona e Messi. Depois, tem uma outra galera coladinha e não consigo determinar um cara. Pelé parecia algo extraordinário para a época dele. Entre Messi e Maradona, eu tenho uma pequena caída para o Maradona. Mas é inegável que o Messi é maravilhoso, espetacular.

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    Lucas Tylty e Bruno Cantarelli comandaram o encontro

    A mediação do Futebol Legends Talks ficou por conta do influenciador Lucas Tylty e do jornalista Bruno Cantarelli, responsáveis por conduzir a conversa entre os ex-jogadores.

    — Como criador de conteúdo, é o tipo de oportunidade que a gente sonha em viver. Como fã de futebol, foi a realização de um sonho — afirmou Tylty.

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    Cantarelli destacou o formato do encontro e a espontaneidade proporcionada pela reunião dos convidados.

    — Quando grandes personagens dividem a mesma mesa, as histórias surgem de forma muito mais natural.

    O Futebol Legends Talks é uma iniciativa da "Sportingbet " e faz parte da estratégia da marca de produzir conteúdos exclusivos durante a Copa do Mundo, aproximando torcedores de grandes personagens da história do esporte.

    Segundo Dimitri Araújo, head de marketing da Sportingbet, o objetivo foi criar uma experiência inédita para o público.

    — O futebol é movido por grandes histórias e grandes personagens. Com o Futebol Legends Talks, queríamos criar um conteúdo que dificilmente aconteceria em outro contexto, reunindo atletas que marcaram gerações em uma conversa aberta, profunda, reflexiva e exclusiva. Esse é o tipo de iniciativa que reforça nosso compromisso de conectar os torcedores ao esporte de maneiras cada vez mais relevantes.

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