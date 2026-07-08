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Davide Ancelotti se apresenta no Lille, da França, após eliminação na Copa

Ex-auxiliar na Seleção Brasileira assume o segundo clube da carreira como treinador

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 11:45
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Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Após eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, Davide Ancelotti encerrou o ciclo na Seleção Brasileira e inicia trajetória no Lille, da França, depois de ser anunciado como novo técnico do clube, em junho. A equipe francesa será o segundo clube na carreira de Davide.

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    A chegada do técnico italiano ao centro de treinamento Domaine de Luchin foi confirmada na última terça-feira (7), pelo Lille. Nesse mesmo dia, o clube publicou um vídeo do novo treinador encontrando os jogadores e membros da comissão técnica e também foi recepcionado pelo presidente do clube francês, Olivier Létang.

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    Aos 36 anos, Davide dá mais um passo importante na carreira após anos atuando como auxiliar técnico do pai em clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli e Everton. O Lille é o segundo clube que será comandado pelo jovem treinador.

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    Passagem no Botafogo

    Davide Ancelotti, técnico do Botafogo
    Davide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

    O primeiro trabalho de Davide como técnico principal no Rio de Janeiro, defendendo o Botafogo, em julho de 2025. Contratado para substituir Renato Paiva. Ancelotti ficou no cargo até dezembro do ano passado e comandou o clube em 33 jogos, alcançando 55,6% de aproveitamento, com 15 vitórias, 10 empates e oito derrotas. Davide foi contratado após a participação do Alvinegro no Mundial de Clubes da Fifa, em junho do ano passado. 

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