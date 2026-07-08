Davide Ancelotti se apresenta no Lille, da França, após eliminação na Copa Ex-auxiliar na Seleção Brasileira assume o segundo clube da carreira como treinador

Após eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, Davide Ancelotti encerrou o ciclo na Seleção Brasileira e inicia trajetória no Lille, da França, depois de ser anunciado como novo técnico do clube, em junho. A equipe francesa será o segundo clube na carreira de Davide.

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A chegada do técnico italiano ao centro de treinamento Domaine de Luchin foi confirmada na última terça-feira (7), pelo Lille. Nesse mesmo dia, o clube publicou um vídeo do novo treinador encontrando os jogadores e membros da comissão técnica e também foi recepcionado pelo presidente do clube francês, Olivier Létang.

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Davide Ancelotti est là, et déjà au travail 💪



𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒄𝒐𝒂𝒄𝒉 🫡 pic.twitter.com/lkQu4v92Q2 — LOSC (@losclive) July 7, 2026

Aos 36 anos, Davide dá mais um passo importante na carreira após anos atuando como auxiliar técnico do pai em clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli e Everton. O Lille é o segundo clube que será comandado pelo jovem treinador.

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Passagem no Botafogo

Davide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O primeiro trabalho de Davide como técnico principal no Rio de Janeiro, defendendo o Botafogo, em julho de 2025. Contratado para substituir Renato Paiva. Ancelotti ficou no cargo até dezembro do ano passado e comandou o clube em 33 jogos, alcançando 55,6% de aproveitamento, com 15 vitórias, 10 empates e oito derrotas. Davide foi contratado após a participação do Alvinegro no Mundial de Clubes da Fifa, em junho do ano passado.

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