Davide Ancelotti se apresenta no Lille, da França, após eliminação na Copa
Ex-auxiliar na Seleção Brasileira assume o segundo clube da carreira como treinador
Após eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, Davide Ancelotti encerrou o ciclo na Seleção Brasileira e inicia trajetória no Lille, da França, depois de ser anunciado como novo técnico do clube, em junho. A equipe francesa será o segundo clube na carreira de Davide.
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A chegada do técnico italiano ao centro de treinamento Domaine de Luchin foi confirmada na última terça-feira (7), pelo Lille. Nesse mesmo dia, o clube publicou um vídeo do novo treinador encontrando os jogadores e membros da comissão técnica e também foi recepcionado pelo presidente do clube francês, Olivier Létang.
Davide Ancelotti est là, et déjà au travail 💪— LOSC (@losclive) July 7, 2026
𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒄𝒐𝒂𝒄𝒉 🫡 pic.twitter.com/lkQu4v92Q2
Aos 36 anos, Davide dá mais um passo importante na carreira após anos atuando como auxiliar técnico do pai em clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli e Everton. O Lille é o segundo clube que será comandado pelo jovem treinador.
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Passagem no Botafogo
O primeiro trabalho de Davide como técnico principal no Rio de Janeiro, defendendo o Botafogo, em julho de 2025. Contratado para substituir Renato Paiva. Ancelotti ficou no cargo até dezembro do ano passado e comandou o clube em 33 jogos, alcançando 55,6% de aproveitamento, com 15 vitórias, 10 empates e oito derrotas. Davide foi contratado após a participação do Alvinegro no Mundial de Clubes da Fifa, em junho do ano passado.
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