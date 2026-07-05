Fim do mistério: veja a escalação do Brasil para o duelo com a Noruega Treinador definiu o substituto de Lucas Paquetá, lesionado

Carlo Ancelotti definiu a Seleção Brasileira para o duelo contra a Noruega, neste domingo (5), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A principal novidade é a entrada de Gabriel Martinelli entre os titulares, na vaga deixada por Lucas Paquetá, que está fora da partida por conta de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

➡️ Brasil x Noruega: previsão do tempo vira personagem nas oitavas da Copa

Com a escolha de Martinelli, o Brasil vai a campo com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha. Essa é a quinta escalação diferente que Carlo Ancelotti coloca na Copa do Mundo. Por conta dos problemas físicos de alguns atletas, o treinador não tem conseguido repetir a equipe.

continua após a publicidade

Quem vai ficar no banco de reservas será o atacante Raphinha, que volta a ser opção do Brasil na reta final da Copa do Mundo. O jogador treinou normalmente nos últimos dias com o grupo e mostrou estar recuperado da lesão na parte posterior da coxa direita. Ancelotti afirmou que o jogador pode ganhar minutos diante da Noruega. Outra opção no banco de reservas é o meia-atacante Neymar. Em entrevista no início da semana, o italiano afirmou que o camisa 10 tem condições de atuar os 90 minutos.

O jogo deste domingo em Nova Jersey é o segundo da Seleção Brasileira no mata-mata da Copa do Mundo. Em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.

continua após a publicidade

Quem vencer o confronto irá enfrentar o vencedor de Inglaterra e México, que também jogam neste domingo (5), às 21h, na Cidade do México. O jogo pelas quartas de final será no Hard Rock Stadium, em Miami, no próximo sábado (11 de julho).

Camisa de Vini Jr, escalado para o duelo com a Noruega, do MetLife Stadium, pelas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/CBF)

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.