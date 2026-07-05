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Fim do mistério: veja a escalação do Brasil para o duelo com a Noruega

Treinador definiu o substituto de Lucas Paquetá, lesionado

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
05/07/2026 15:29
Atualizado há 2 minutos
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Camisa de Vini Jr na arquibancada do MetLife Stadium
Camisa de Vini Jr, uma das esperanças do Brasil contra a Noruega pelas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/CBF)

Carlo Ancelotti definiu a Seleção Brasileira para o duelo contra a Noruega, neste domingo (5), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A principal novidade é a entrada de Gabriel Martinelli entre os titulares, na vaga deixada por Lucas Paquetá, que está fora da partida por conta de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

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    Com a escolha de Martinelli, o Brasil vai a campo com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha. Essa é a quinta escalação diferente que Carlo Ancelotti coloca na Copa do Mundo. Por conta dos problemas físicos de alguns atletas, o treinador não tem conseguido repetir a equipe.

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    Quem vai ficar no banco de reservas será o atacante Raphinha, que volta a ser opção do Brasil na reta final da Copa do Mundo. O jogador treinou normalmente nos últimos dias com o grupo e mostrou estar recuperado da lesão na parte posterior da coxa direita. Ancelotti afirmou que o jogador pode ganhar minutos diante da Noruega. Outra opção no banco de reservas é o meia-atacante Neymar. Em entrevista no início da semana, o italiano afirmou que o camisa 10 tem condições de atuar os 90 minutos.

    O jogo deste domingo em Nova Jersey é o segundo da Seleção Brasileira no mata-mata da Copa do Mundo. Em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.

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    • Quem vencer o confronto irá enfrentar o vencedor de Inglaterra e México, que também jogam neste domingo (5), às 21h, na Cidade do México. O jogo pelas quartas de final será no Hard Rock Stadium, em Miami, no próximo sábado (11 de julho).

    Camisa de Vini Jr exibida no gramado do MetLife Stadium
    Camisa de Vini Jr, escalado para o duelo com a Noruega, do MetLife Stadium, pelas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/CBF)

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