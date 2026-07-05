Fim do mistério: veja a escalação do Brasil para o duelo com a Noruega
Treinador definiu o substituto de Lucas Paquetá, lesionado
Carlo Ancelotti definiu a Seleção Brasileira para o duelo contra a Noruega, neste domingo (5), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A principal novidade é a entrada de Gabriel Martinelli entre os titulares, na vaga deixada por Lucas Paquetá, que está fora da partida por conta de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.
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Com a escolha de Martinelli, o Brasil vai a campo com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha. Essa é a quinta escalação diferente que Carlo Ancelotti coloca na Copa do Mundo. Por conta dos problemas físicos de alguns atletas, o treinador não tem conseguido repetir a equipe.
Quem vai ficar no banco de reservas será o atacante Raphinha, que volta a ser opção do Brasil na reta final da Copa do Mundo. O jogador treinou normalmente nos últimos dias com o grupo e mostrou estar recuperado da lesão na parte posterior da coxa direita. Ancelotti afirmou que o jogador pode ganhar minutos diante da Noruega. Outra opção no banco de reservas é o meia-atacante Neymar. Em entrevista no início da semana, o italiano afirmou que o camisa 10 tem condições de atuar os 90 minutos.
O jogo deste domingo em Nova Jersey é o segundo da Seleção Brasileira no mata-mata da Copa do Mundo. Em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.
Quem vencer o confronto irá enfrentar o vencedor de Inglaterra e México, que também jogam neste domingo (5), às 21h, na Cidade do México. O jogo pelas quartas de final será no Hard Rock Stadium, em Miami, no próximo sábado (11 de julho).
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