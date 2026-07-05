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Haaland x Alisson: veja retrospecto antes de Brasil e Noruega na Copa

Em quatro confrontos, Alisson sai com a vantagem, mas já sofreu gols de Haaland

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
05/07/2026 11:45
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Goleiro Alisson em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/Lance!)
Goleiro Alisson em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/Lance!)

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Contudo, o atacante norueguês Erling Braut Haaland e o goleiro Alisson, da Seleção Brasileira, já tiveram alguns embates antes do confronto decisivo no Mundial.

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    • Ao todo, foram quatro jogos, com dois gols de Haaland e dois jogos sem sofrer gol de Alisson. Além dos "clean sheets", o goleiro do Brasil também tem uma assistência nos jogos desse duelo. O norueguês saiu derrotado na metade dos confrontos.

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    Jogos entre Haaland e Alisson

    No Salzburg, da Áustria, Haaland perdeu o único jogo em que disputou contra o goleiro brasileiro, em partida da Champions League em dezembro de 2019. O atacante da Noruega saiu sem marcar, enquanto Alisson garantiu o "clean sheet", que venceu por 2 a 0.

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    • No Manchester City, Haaland teve uma vitória, um empate e uma derrota contra Alisson, com dois gols. Todos os três jogos foram partidas da Premier League. O primeiro desses encontros ocorreu em outubro de 2022, com vantagem ao brasileiro. Além de boas defesas, Alisson foi o autor da assistência que definiu o triunfo do Liverpool por 1 a 0, em um lançamento para Mohamed Salah.

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    Apesar do bom início, os números começam a preocupar a partir do terceiro jogo, que ocorreu em novembro de 2023. Em um empate por 1 a 1, Haaland marcou o seu primeiro gol no goleiro do Brasil. A quarta e última partida do embate também saiu com gol do norueguês: em fevereiro de 2026, Haaland aproveitou uma cobrança de pênalti para deslocar Alisson e ampliar o seu recorde de gols contra o brasileiro. A partida terminou 2 a 1 para o Manchester City e marcou a primeira vez que o atacante venceu o arqueiro do Brasil.

    Halaand marcou de pênalti e garantiu virada do City contra o Liverpool (Foto: Paul Ellis / AFP)
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    Brasil x Noruega na Copa: data, horário e onde assistir

    Após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrentará a Noruega, que derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 e garantiu vaga na próxima fase. O confronto será disputado neste domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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    Nos jornais noruegueses, a confiança se mistura com a valorização histórica. O Verdens Gang convocou a torcida para o duelo em Nova York e classificou a partida simplesmente como "o maior jogo da história do futebol masculino do país", apontando que o Brasil chega pressionado por oscilações recentes. O Dagbladet relembrou o confronto da Copa do Mundo de 1998, quando a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos. Para eles, o jogo pode representar uma verdadeira "mudança de trono" no futebol mundial.

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    Brasil x Noruega terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). Quem vencer avança às quartas de final da competição.

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