AO VIVO: Assista ao duelo entre Brasil e Noruega com o Lance!TV Duelo é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Neste domingo (5), o Brasil enfrenta a Noruega às 17h (de Brasília), pela fase de oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo a partir das 16h, conferindo todas as reações da redação e do público nos Estados Unidos e no Rio de Janeiro. Clique AQUI para assistir.

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📺 Veja Brasil x Noruega ao vivo com o Lance!TV

Diretamente de Miami, João Lidington e Marcelo Smigol vão trazer o comportamento dos torcedores brasileiros na Fan Fest, com a expectativa e as emoções envolvendo o duelo antes, durante e depois de a bola rolar diretamente dos Estados Unidos.

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Já no Rio, João Vidal, Thales Teixeira e Kaio Fernandes mostram em sinal direto as reações dos aficionados espalhados por diversos pontos, conversando com os presentes mediante os acontecimentos nos Estados Unidos. Da redação do Lance!, Felipe Ruggeri comanda a resenha e a análise do jogo ao lado de Lucas Borges, com participações de todos os presentes na cobertura do nosso site, redes sociais e canal no YouTube.

🧠 As informações do Brasil para o duelo

Sob os olhos da equipe do Lance!, o Brasil vai a campo buscando um lugar nas quartas de final da Copa. Depois de avançar em primeiro no grupo C, a Seleção sofreu na fase de 16 avos, mas superou o Japão de virada, contando com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli - este já nos acréscimos do segundo tempo - para manter vivo o sonho do hexacampeonato.

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➡️ Brasil x Noruega: por que Martinelli virou favorito na vaga de Paquetá

Gabriel Martinelli pode receber oportunidade como titular em Brasil x Noruega (Foto: Paul Ellis/AFP)

Para o confronto deste domingo, o técnico Carlo Ancelotti segue sem poder contar com Raphinha, que sofreu uma lesão na coxa diante do Haiti e não foi relacionado para o duelo, embora já tenha voltado a treinar. Quem se juntou ao atacante do Barcelona no departamento médico foi Lucas Paquetá, que não tem previsão de retorno e pode não atuar mais na Copa, por um problema muscular semelhante ao do companheiro.

A bola rola para Brasil e Noruega às 17h (de Brasília) deste domingo (5), pela fase de oitavas de final da Copa do Mundo. O palco a receber o confronto é o MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre México e Inglaterra, que entram em campo às 21h, no Estádio Azteca, com casa cheia e caldeirão latino.

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